Bogotá estrenará su primer Festival Carranguero con dos jornadas gratuitas para celebrar el folclor campesino: todo lo que debe saber

El Instituto Distrital de las Artes organiza la primera edición del Festival Carranguero de Bogotá para el 7 y 8 de noviembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá recibirá el Festival Carranguero de Bogotá el 7 y 8 de noviembre de 2026, una propuesta del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) dedicada a las músicas tradicionales del altiplano cundiboyacense.

El evento, con entrada gratuita, se suma a la agenda cultural Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa y busca acercar el folclor campesino a públicos familiares y jóvenes de la capital.

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Parte de la programación surgió de una convocatoria abierta: la Invitación Cultural Festival Carranguero de Bogotá 2026 permitió seleccionar a seis agrupaciones distritales y tres nacionales, que se sumaron a artistas invitados directamente por la organización. Con esta combinación, el festival busca equilibrar la presencia de agrupaciones consolidadas con proyectos musicales emergentes de Bogotá y otras regiones del país.

Una convocatoria pública permitió la selección de seis agrupaciones de Bogotá y tres del resto del país (Idartes)

La primera jornada tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en el Parque San Andrés, en la localidad de Engativá, sobre la calle 82 con carrera 101-52. Allí se instalará el Escenario Móvil María Mercedes Carranza, con una programación que arranca al mediodía con la agrupación Monte Violeta y continúa con Pulido Son, Rumbambuquiando, El Son del Frailejón y Los Fiesteros de Boyacá, que cierra la tarde a las 4:10 p. m.

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La Media Torta recibe la segunda jornada

El domingo 8 de noviembre, el festival se traslada al Teatro al Aire Libre La Media Torta, uno de los escenarios culturales más tradicionales de la ciudad. La jornada arranca a la 1:00 p. m. con Los De la Moña y continúa con Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camandulas y Los Carrangomelos, antes del cierre a las 6:55 p. m. a cargo de Los Rolling Ruanas, la agrupación bogotana que desde hace más de una década fusiona la carranga con el rock.

El Teatro al Aire Libre La Media Torta acoge los conciertos de la segunda jornada, incluyendo el cierre con Los Rolling Ruanas (@mediatortabog/Instagram)

La banda llega a La Media Torta en un año de actividad marcado por el lanzamiento, en mayo, de una versión propia de La Bamba, el clásico de Ritchie Valens, producida por Fernando Cely en El Padrino Records.

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El cover reemplazó los fragmentos de son jarocho por un torbellino y trasladó la letra a imaginarios del campo boyacense, con referencias a cantinas de leche, botas embarradas y agua de panela. El videoclip del tema se grabó con estudiantes del programa de Cine y Televisión del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en un restaurante de comida boyacense del centro histórico de Bogotá.

La agrupación boyacense reinterpretó a su manera el clásico de Ritchie Valens - crédito Los Rolling Ruanas/YouTube

“Hasta que no la hicimos, no supimos lo grato que iba a ser el resultado”, afirmó el integrante Luis Guillermo González en declaraciones a Infobae Colombia sobre el proceso de adaptación del tema. El grupo adelantó además que trabaja en su séptimo álbum de larga duración, que incluirá nuevos covers en la línea de La Bamba que prevén lanzar en 2027.

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Los festivales al parque que faltan por celebrarse en 2026

Tras el cierre de Rock al Parque, que en octubre celebró su edición número 30, y de Hip Hop al Parque, realizado los días 24 y 25 de octubre en el Parque Simón Bolívar con artistas de México, Chile, Brasil, Francia, Estados Unidos y Colombia, la agenda distrital continúa con una cita más que marcará el cierre de la propuesta más ambiciosa del Idartes en materia musical.

Salsa Al Parque será el encargado de cerrar la agenda de Festivales Al Parque de 2026, en noviembre (Cristian Bayona/Colprensa)

El próximo turno será para la 27.ª edición de Salsa al Parque, programada para el 28 y 29 de noviembre en el Parque Simón Bolívar, bajo el concepto “La revolución que nunca deja de sonar”. Los artistas elegidos para estas dos fechas todavía están pendientes de anunciarse.

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El cierre del calendario cultural distrital llegará en diciembre, cuando la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte despliegue tres producciones artísticas navideñas en la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal, entre el 10 y el 23 de diciembre, con una inversión distrital valorada en 4.200 millones de pesos.