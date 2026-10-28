Colombia

Megaland Bacano 2026 se mueve de El Campín al Vive Claro: también cambia de fecha

En un comunicado, la productora responsable Megalive señaló que la decisión se tomó para evitar interferencias con el desarrollo del fútbol colombiano, en medio de la polémica con Grupo Sencia por el uso del estadio

Megaland Bacano 2026 estaba pactado para relizarse en El Campín, pero sus organizadores confirmaron su traslado al Vive Claro, por los conflictos con el uso del estadio El Campín para conciertos - crédito @megalive y @stageeventos1/Instagram
Megaland Bacano 2026 estaba pactado para realizarse en El Campín, pero sus organizadores confirmaron su traslado al Vive Claro, por los conflictos con el uso del estadio El Campín para conciertos (@megalive - @stageeventos1/Instagram)
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Megaland Bacano 2026 se trasladará del estadio El Campín a Vive Claro y adelantará su fecha del 20 al 19 de noviembre, según confirmó la organización a través de un comunicado oficial.

El cambio se produce en medio del debate público por el uso del estadio bogotano para conciertos, que ya había llevado antes al traslado de la presentación de Fonseca al mismo recinto, en un contexto marcado por el estado del césped de cara a los partidos del fútbol profesional colombiano y por cuestionamientos a la gestión de Sencia como concesionario del escenario.

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La producción está a cargo de Megalive, marca del Canal RCN, en alianza con La Mega, Stage y los artistas participantes. Según el comunicado difundido por la organización, el cambio de sede responde a ajustes en la programación de actividades del estadio El Campín, escenario que durante noviembre concentra eventos deportivos y culturales de gran convocatoria en Bogotá.

En el comunicado, Megaland confirma que para evitar conflictos con el desarrollo de la Liga BetPlay modificara su sede. De igual modo, por motivos logísticos su realización se adelanta al día 19 de noviembre, y no el 20 como se tenía pactado originalmente - crédito @megalive/Instagram
En el comunicado, Megaland confirma que, para evitar conflictos con el desarrollo de la Liga BetPlay, modificará su sede (@megalive/Instagram)

El comunicado señala en forma explícita la razón detrás de la reubicación: la coincidencia de fechas con compromisos del fútbol colombiano en el estadio capitalino: “Megalive, RCN y los artistas participantes entendemos la importancia del fútbol nacional y queremos que el deporte continúe desarrollándose en su casa”, indicó la organización en el documento. Por ese motivo, aseguraron haber realizado “un esfuerzo para trasladar el festival a otro escenario”.

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La nueva sede será el Vive Claro, y con el traslado se anunció una segunda modificación: por razones técnicas asociadas al cambio de escenario, el festival se adelantó un día respecto de la fecha original. Megaland Bacano se realizará finalmente el 19 de noviembre, y no el 20 como había sido anunciado en un principio.

Quiénes se presentarán en el festival

El evento se celebrará el 20 de noviembre en el "Coloso de la 57" - crédito @megalive/Instagram
El evento se celebrará el 20 de noviembre en el "Coloso de la 57" (@megalive/Instagram)

El evento llega a su edición número 21 con un cartel que combina artistas del reguetón, el pop latino y el regional colombiano. Feid encabeza la convocatoria como la figura central de la jornada, con la posibilidad de interpretar en vivo por primera vez los temas de su álbum más reciente, EL GREEN PRINT: La saga (Disc 2) — El club de las 19 flores, estrenado el 17 de septiembre.

Junto al intérprete de Luna y BUBALU se presentarán Blessd, Farruko, Aria Vega, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Hamilton, Emyl Rusev, Topboy, YourBoyfriend y Mr. Plata. El comunicado oficial sobre el cambio de sede confirmó que la lista de artistas se mantiene sin modificaciones pese al traslado del festival.

Según la información previa a la reubicación, la apertura de puertas estaba prevista para las 12:00 p. m. y las presentaciones sobre el escenario debían comenzar a las 3:00 p. m., con una edad mínima de ingreso de 18 años, salvo en la zona Oriental Alta Familiar, que permite el acceso de menores a partir de los 12 años.

Los precios para el público general partían de $61.400, con servicio incluido, para las localidades General, Norte Alta y Norte Baja, mientras que la zona Oriental Alta Familiar tenía un valor de $90.200. Las entradas se comercializan a través de la plataforma TuBoleta. Todos los detalles relacionados con cambios en precios y localidades están pendientes de confirmación por parte de la productora.

Devoluciones disponibles para quienes no puedan asistir el nuevo día

La organización habilitó un mecanismo de reembolso para los asistentes afectados por el cambio de calendario. Las personas que compraron boletas para el 20 de noviembre y no puedan asistir el 19 podrán solicitar la devolución de su dinero a través de la plataforma TuBoleta, según precisó el comunicado.

La organización cerró el comunicado con un agradecimiento dirigido a las empresas vinculadas al festival, los patrocinadores, los artistas y el público, a quienes reconoció “su enorme comprensión y apoyo” frente al cambio de último momento.

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