El Ministerio de Salud pidió auditorías por presuntas irregularidades en la asignación de $885.000 millones para infraestructura sanitaria

La ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió a la Contraloría y la Procuraduría auditar la asignación de recursos para infraestructura y equipos básicos - crédito Ministerio de Salud - @infopresidencia/X

Guardar

El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó la intervención “urgente” de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para realizar una auditoría sobre la asignación de recursos destinados a infraestructura y equipos básicos de salud.

La solicitud se produjo tras advertir presuntas irregularidades en trámites y desembolsos que habrían ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

La ministra de Salud, Ana María Vesga, informó a través de redes sociales que, entre el 1 y el 6 de agosto de 2026, se aprobaron recursos por $885.000 millones. De ese monto, según indicó, $403.000 millones no tenían registro presupuestal al momento de la aprobación.

“La premura no justifica omitir la ley. Cada peso asignado debe explicarse”, afirmó Vesga. La ministra también explicó que los recursos habrían sido asignados a proyectos “de infraestructura y equipos básicos” y sostuvo que las aparentes irregularidades evidenciadas serían “graves” y merecen “respuestas urgentes”.

El Ministerio de Salud reportó que entre el 1 y el 6 de agosto de 2026 se aprobaron recursos por $885.000 millones (Ministerio de Salud - @infopresisidencia/X)

De acuerdo con la ministra, la revisión interna emprendida por la nueva administración detectó $57.000 millones aprobados sin propuesta técnica y otros $45.000 millones cuyos documentos fueron radicados después de recibir el aval.

PUBLICIDAD

La funcionaria también señaló que se detectaron, conforme a su balance sobre la revisión, obras sin estudios ni diseños previos, aprobaciones por montos superiores a los solicitados y denuncias de funcionarios sobre presuntas presiones de directivos para acelerar los procedimientos administrativos, particularmente, desembolsos.

La jefe de la cartera sanitaria indicó que, a agosto de 2026, había $4,8 billones comprometidos sin obligar, además de proyectos que habrían recibido desembolsos sin cumplir las metas establecidas.

La entidad aseguró que remitirá los expedientes a la Contraloría y la Procuraduría para que determinen si existieron responsabilidades fiscales, disciplinarias o de otra naturaleza.

La ministra Ana María Vesga advirtió que los recursos fueron desembolsados con "premura" (captura pantalla/@MinSaludCol/X)

“Cada peso asignado debe explicarse, porque el dinero de la salud le pertenece a los colombianos y ese es nuestro compromiso desde el Ministerio de Salud y Protección Social”, sostuvo la ministra, al asegurar que la cartera entregará la documentación requerida para las auditorías y las actuaciones que adelanten los organismos de control.

PUBLICIDAD

Las asignaciones a hospitales públicos, también en revisión

El 26 de octubre de 2026, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se remitió a la Fiscalía General de la Nación documentos sobre presuntas irregularidades por $32.505 millones en la asignación de recursos destinados a hospitales públicos, tras identificar resoluciones que habrían superado el respaldo presupuestal disponible.

El certificado de disponibilidad presupuestal acredita que una entidad cuenta con recursos para asumir un compromiso. En este caso, según la denuncia, las asignaciones aprobadas habrían excedido el monto disponible en ese respaldo.

La ministra Vesga indicó que las decisiones examinadas fueron expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026, en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Según la ministra Ana María Vesga, las asignaciones revisadas excederían en $ 32.505 millones el respaldo presupuestal disponible - crédito Ministerio de Salud

Según la funcionaria, cinco resoluciones tenían asignaciones pendientes de registro presupuestal por $33.635 millones, mientras que el certificado de disponibilidad presupuestal contaba con un saldo de $1.129 millones. La diferencia entre ambas cifras asciende a $ 32.505 millones.

“Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas”, afirmó Vesga.

La ministra pidió al ente investigador que evalúe los documentos y determine si las decisiones administrativas dieron lugar a responsabilidades penales o de otra naturaleza.

“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades. Este Ministerio entregará la información que requieran los organismos de control para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, reiterando su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos destinados a la salud”, sostuvo la jefe de la cartera de Salud, a través de un video que publicó en redes sociales.

PUBLICIDAD