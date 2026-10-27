Colombia

El Ministerio de Salud pidió auditorías por presuntas irregularidades en la asignación de $885.000 millones para infraestructura sanitaria

La ministra Ana María Vesga acudió a la Contraloría y Procuraduría ante una concentración presuntamente irregular de recursos, antes de la salida del gobierno Petro

La ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió a la Contraloría y la Procuraduría auditar la asignación de recursos para infraestructura y equipos básicos - crédito Ministerio de Salud - @infopresidencia/X
Guardar

El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó la intervención “urgente” de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para realizar una auditoría sobre la asignación de recursos destinados a infraestructura y equipos básicos de salud.

La solicitud se produjo tras advertir presuntas irregularidades en trámites y desembolsos que habrían ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

La ministra de Salud, Ana María Vesga, informó a través de redes sociales que, entre el 1 y el 6 de agosto de 2026, se aprobaron recursos por $885.000 millones. De ese monto, según indicó, $403.000 millones no tenían registro presupuestal al momento de la aprobación.

“La premura no justifica omitir la ley. Cada peso asignado debe explicarse”, afirmó Vesga. La ministra también explicó que los recursos habrían sido asignados a proyectos “de infraestructura y equipos básicos” y sostuvo que las aparentes irregularidades evidenciadas serían “graves” y merecen “respuestas urgentes”.

El Ministerio de Salud reportó que entre el 1 y el 6 de agosto de 2026 se aprobaron recursos por $ 885 mil millones - crédito Ministerio de Salud - @infopresisidencia/X
El Ministerio de Salud reportó que entre el 1 y el 6 de agosto de 2026 se aprobaron recursos por $885.000 millones (Ministerio de Salud - @infopresisidencia/X)

De acuerdo con la ministra, la revisión interna emprendida por la nueva administración detectó $57.000 millones aprobados sin propuesta técnica y otros $45.000 millones cuyos documentos fueron radicados después de recibir el aval.

PUBLICIDAD

La funcionaria también señaló que se detectaron, conforme a su balance sobre la revisión, obras sin estudios ni diseños previos, aprobaciones por montos superiores a los solicitados y denuncias de funcionarios sobre presuntas presiones de directivos para acelerar los procedimientos administrativos, particularmente, desembolsos.

La jefe de la cartera sanitaria indicó que, a agosto de 2026, había $4,8 billones comprometidos sin obligar, además de proyectos que habrían recibido desembolsos sin cumplir las metas establecidas.

La entidad aseguró que remitirá los expedientes a la Contraloría y la Procuraduría para que determinen si existieron responsabilidades fiscales, disciplinarias o de otra naturaleza.

La ministra Ana María Vesga advirtió que los avances del programa no resuelven todos los problemas del sistema de salud - crédito captura pantalla/@MinSaludCol/X
La ministra Ana María Vesga advirtió que los recursos fueron desembolsados con "premura" (captura pantalla/@MinSaludCol/X)

“Cada peso asignado debe explicarse, porque el dinero de la salud le pertenece a los colombianos y ese es nuestro compromiso desde el Ministerio de Salud y Protección Social”, sostuvo la ministra, al asegurar que la cartera entregará la documentación requerida para las auditorías y las actuaciones que adelanten los organismos de control.

Las asignaciones a hospitales públicos, también en revisión

El 26 de octubre de 2026, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se remitió a la Fiscalía General de la Nación documentos sobre presuntas irregularidades por $32.505 millones en la asignación de recursos destinados a hospitales públicos, tras identificar resoluciones que habrían superado el respaldo presupuestal disponible.

El certificado de disponibilidad presupuestal acredita que una entidad cuenta con recursos para asumir un compromiso. En este caso, según la denuncia, las asignaciones aprobadas habrían excedido el monto disponible en ese respaldo.

La ministra Vesga indicó que las decisiones examinadas fueron expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026, en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.

Según la ministra Ana María Vesga, las asignaciones revisadas excederían en $ 32.505 millones el respaldo presupuestal disponible - crédito Ministerio de Salud

Según la funcionaria, cinco resoluciones tenían asignaciones pendientes de registro presupuestal por $33.635 millones, mientras que el certificado de disponibilidad presupuestal contaba con un saldo de $1.129 millones. La diferencia entre ambas cifras asciende a $ 32.505 millones.

Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas”, afirmó Vesga.

La ministra pidió al ente investigador que evalúe los documentos y determine si las decisiones administrativas dieron lugar a responsabilidades penales o de otra naturaleza.

“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades. Este Ministerio entregará la información que requieran los organismos de control para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, reiterando su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos destinados a la salud”, sostuvo la jefe de la cartera de Salud, a través de un video que publicó en redes sociales.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludCorrupciónRecursosContraloríaAuditoríaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella pidió al Ministerio de Trabajo que no sea una “policía” dedicada a multar empresas y que adopte medidas para formalizar el empleo

El mandatario colombiano solicitó que la inspección laboral priorice la prevención y el acompañamiento, sin dejar de aplicar la ley, y ordenó diseñar una política nacional para reducir la informalidad

De la Espriella pidió al Ministerio de Trabajo que no sea una “policía” dedicada a multar empresas y que adopte medidas para formalizar el empleo

Colombia Mayor: el Gobierno pide al Congreso ajustar el presupuesto 2026 para garantizar los pagos a 2.850.685 beneficiarios

La iniciativa radicada ante el Legislativo pretende asegurar las transferencias pendientes, mientras un nuevo desembolso iniciará el 28 de octubre para los beneficiarios inscritos

Colombia Mayor: el Gobierno pide al Congreso ajustar el presupuesto 2026 para garantizar los pagos a 2.850.685 beneficiarios

Gustavo Petro se refirió a ‘Prostituta: Testigo de Petro’, libro de la ex trabajadora sexual Elizabeth Fonseca sobre su vínculo con el político

El expresidente publicó en sus redes sociales los apartes de la obra, en la que se narran experiencias de distintas etapas de su trayectoria política y de su relación con una mujer que conoció hace décadas

Gustavo Petro se refirió a ‘Prostituta: Testigo de Petro’, libro de la ex trabajadora sexual Elizabeth Fonseca sobre su vínculo con el político

Aprobado en primer debate el proyecto que busca reforzar la prevención de incendios forestales en Colombia

La iniciativa crearía un comité nacional para coordinar la prevención, la respuesta y la recuperación frente a incendios en coberturas vegetales

Aprobado en primer debate el proyecto que busca reforzar la prevención de incendios forestales en Colombia

Envían a prisión a hombre señalado por el feminicidio de Yuliza Orozco, activista trans de La Ceja: la Fiscalía indaga un vínculo secreto

El organismo judicial sostiene que Luis Alfonso Muñoz Garzón trasladó a la lideresa Lgbti+ hacia una vereda rural, donde apareció con impactos de bala en la cabeza, en hechos ocurridos en diciembre de 2025

Envían a prisión a hombre señalado por el feminicidio de Yuliza Orozco, activista trans de La Ceja: la Fiscalía indaga un vínculo secreto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Carolina Cruz reveló la difícil situación con la esposa de su padre que le impide llevarlo a vivir a Bogotá por su alzhéimer: “No podemos hacer nada”

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Deportes

Luis Palacios, quien le dio la victoria a Santa Fe ante Bucaramanga, confirmó que sintió falta de afecto por parte de la hinchada cuando llegó al club

Luis Palacios, quien le dio la victoria a Santa Fe ante Bucaramanga, confirmó que sintió falta de afecto por parte de la hinchada cuando llegó al club

David González termina contrato en diciembre de 2026, pero América de Cali ya analiza una decisión clave mientras pelea por el título y proyecta 2027

Estos son los precios de boletería para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: aliste el bolsillo

Davinson Sánchez recibió elogios en Turquía tras participar en los dos goles del triunfo del Galatasaray sobre Fenerbahce

Batalla campal en la Supercopa Juvenil Sub-20 quedó en video: Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentaron tras el partido y en plena cancha