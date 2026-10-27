“¿Dónde está el alcalde?”: denuncian traslado de recursos del Acpm de Bogotá al Fondo Milagro, pese a que el impacto fiscal sigue sin definirse

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,está bajo la lupa del Concejo de la capital debido al traslado de las ganancias del Acpm al Fondo Milagro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El concejal Jairo Avellaneda, perteneciente al Pacto Histórico, denunció que el Gobierno nacional retirará recursos tributarios pertenecientes a la capital para trasladarlos al denominado Fondo Milagro —iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella orientada a financiar programas y proyectos sociales—, mientras la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mantiene silencio, según dijo, sobre el impacto económico real de la medida.

De acuerdo con la denuncia formulada por el cabildante distrital, la sustracción de estos dineros públicos se encuentra sustentada en el Decreto Legislativo 1382 expedido el 9 de septiembre de 2026 bajo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

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La norma presidencial ordena modificar temporalmente la destinación de la sobretasa al Acpm para atender la emergencia en los departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, el cual tuvo como epicentro Chocó, aunque afectó a otras ciudades y departamentos.

El punto de discordia es que el artículo 15 del decreto legislativo fija que la mitad del 50% de la sobretasa que corresponde a Bogotá y a departamentos de categorías especial, primera y segunda sea girada al vehículo financiero de la emergencia.

En términos fiscales, la disposición representa para las arcas de la capital una reducción equivalente al 25% de los recursos causados por este tributo entre octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

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Frente a este escenario financiero, el concejal Avellaneda cuestionó de forma pública la postura asumida por el mandatario distrital ante las decisiones adoptadas desde la Casa de Nariño: “¿Dónde está el alcalde Galán que confrontaba a Petro por la autonomía territorial?”.

¿Cuánto dinero perdería Bogotá y qué obras podrían verse afectadas?

Avellaneda continuó con su reclamo, el cual hizo por medio de un comunicado y señaló: “Hoy el Gobierno de Abelardo de la Espriella expide un decreto para quitarle a Bogotá una parte de los recursos del Acpm y llevarlos al Fondo Milagro, y no conocemos una sola posición del alcalde. ¿Por qué antes levantaba la voz y ahora guarda silencio cuando están en juego los recursos de la ciudad?”.

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El concejal denunció que el Distrito Capital todavía desconoce el impacto monetario de la retención y qué proyectos de infraestructura vial o movilidad se verán postergados por falta de fondos.

La destinación temporal de recursos tributarios del Acom para atender la emergencia generó cuestionamientos sobre el impacto que tendría la medida en el presupuesto de Bogotá (Colprensa)

“Esto es gravísimo. No estamos hablando de una simple redistribución en abstracto. El Gobierno nacional está retirando recursos que le corresponden a Bogotá para llevarlos al Fondo Milagro, y la ciudad todavía no sabe cuánto representa esa decisión en pesos”, aseguró.

El cabildante insistió en la necesidad de cifras precisas: “¿Cuántos millones dejarán de ingresar? ¿Qué inversiones estaban previstas con esa plata? ¿La Alcaldía tendrá que modificar sus proyecciones financieras? El alcalde debería responderles esas preguntas a los bogotanos”.

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En su denuncia, el líder político recordó que el artículo 287 de la Constitución Política protege la autonomía de las entidades territoriales para administrar sus propios recursos: “Aquí estamos viendo una falta de carácter para defender los intereses de la capital”.

Jairo Avellaneda denunció que una parte de los recursos de la sobretasa al Acpm de la capital sería trasladada al Fondo Milagro (suministrado a Infobae Colombia)

Jairo Avellaneda le cobra a Carlos Fernando Galán su postura sobre la autonomía territorial

“Cuando gobernaba [Gustavo] Petro, Galán hablaba de autonomía territorial y cuestionaba cualquier decisión que pudiera afectar los recursos de Bogotá. Ahora, con Abelardo, le quitan plata a la ciudad para llevarla al Fondo Milagro y el alcalde no dice nada. ¿La autonomía de Bogotá depende de quien esté sentado en la Presidencia?”, cuestionó el concejal.

Jairo Avellaneda aclaró que la capital debe respaldar a las poblaciones damnificadas por el desastre natural, pero advirtió que la solidaridad nacional no puede anular el deber de rendir cuentas: “Nadie está diciendo que Bogotá no deba ser solidaria con las regiones afectadas”.

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El cabildante enfatizó que: “Lo que no podemos aceptar es que se le quite plata a la capital, se la traslade al Fondo Milagro y el alcalde se quede callado. La solidaridad no puede convertirse en una excusa para que los bogotanos no sepan cuánto dinero pierden ni qué consecuencias tendrá la decisión”.

Jairo Avellaneda cuestionó la postura de Carlos Fernando Galán frente al decreto del Gobierno nacional y pidió explicaciones sobre sus efectos en las finanzas distritales (Colprensa)

Por esta razón, el cabildante radicó un derecho de petición exigiendo a la Secretaría Distrital de Hacienda y al alcalde Carlos Fernando Galán hacer pública la cuantificación exacta en pesos de los recursos que saldrán de la ciudad.

La solicitud de control político pide certificar qué porcentaje de ese recaudo ya contaba con compromisos contractuales vigentes y detallar los ajustes fiscales contemplados para cubrir ese faltante presupuestal.

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“Necesita que explique cuánto dinero le están quitando a la ciudad, qué consecuencias tendrá el traslado de esos recursos al Fondo Milagro y qué piensa hacer para proteger los intereses de los bogotanos. Con Petro confrontaba; con Abelardo, hasta ahora, guarda silencio. La defensa de Bogotá no puede depender de las afinidades políticas”, sentenció Jairo Avellaneda.

Jairo Avellaneda cuestionó la postura de Carlos Fernando Galán frente al decreto del Gobierno nacional (suministrado a Infobae Colombia)

Aunque el decreto presidencial establece que el esquema ordinario de giro de la sobretasa al Acpm se restablecerá a partir del 1 de enero de 2028, los sectores de control político del Concejo anunciaron que citarán a debate a los secretarios del gabinete distrital para evaluar los efectos de la medida en las obras de la ciudad.

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