La Iglesia prevé recaudar 10 millones de euros con su 'cepillo virtual', el doble que el año de la pandemia

Guardar

La Iglesia española prevé cerrar 2026 con 10 millones de euros recaudados a través del portal 'Dono a mi Iglesia', una especie de 'cepillo virtual' de la Iglesia en funcionamiento desde 2016. Es el doble de lo que obtuvo hace seis años, en el primer año de la pandemia de la Covid-19.

Así lo ha avanzado el director del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, este lunes, durante un encuentro informativo para presentar la campaña de la Conferencia Episcopal Española con motivo del Día de la Iglesia diocesana, que se celebra el 8 de noviembre bajo el lema 'Dios cuenta contigo'.

PUBLICIDAD

"El portal de donativos se estrenó a finales de 2016, ya tiene una década de vida aunque su punto de inflexión fue en 2020 con la pandemia, cuando se cerró con más de 5 millones de euros recaudados. Es una herramienta que está creciendo día a día. La previsión es que este año se doble, cerrar con el doble de ese año de la pandemia", ha explicado Albalad.

Según ha precisado, el portal, que no sustituye pero sí complementa el tradicional 'cepillo' que se pasa en las misas ha experimentado un "crecimiento sostenido" ya que la mayoría de personas se suscriben y hacen aportaciones "recurrentes". Además, ha apuntado que más del 90% de lo recaudado por este canal va destinado a las parroquias.

PUBLICIDAD

Por otro lado, preguntados por cómo avanza la Iglesia en el camino hacia la autofinanciación, Albalad ha asegurado que el "compromiso" de la Iglesia con la autofinanciación es "perenne y vivo" y ha puesto en valor el hecho de que en 2008 "renunció a una partida fija" en los presupuestos generales del Estado, pasando al sistema del 0,7% del IRPF.

En cuanto a la campaña del Día de la Iglesia Diocesana 2026, que este año pivota en torno a los mensajes del Papa León XIV en su visita a España el pasado mes de junio, han precisado que el objetivo es destacar la importancia del compromiso de todos los fieles "aportando cada uno su don para la misión común" y conscientes de que "una fe que no se traduce en el compromiso cotidiano de transformar las realidades diocesanas se convierte en un museo del pasado".

PUBLICIDAD

En concreto, han subrayado que son tan importantes las aportaciones económicas de los fieles, como la entrega de su tiempo y la oración, "tiempo, talento y dinero", tal y como ha resumido Albalad.

Además, en esta ocasión, la CEE ha editado la revista 'Nuestra Iglesia', una publicación personalizada para cada una de las 69 diócesis territoriales. En concreto, se distribuirán 576.000 ejemplares impresos y también se puede consultar en la web de 'portantos'.

PUBLICIDAD

El obispo responsable del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la CEE, Vicente Rebollo, ha detallado que con esta campaña quieren acercarse "a cada bautizado para decirle que es una parte muy importante de la Iglesia" y que se sienta "parte activa responsable".

LLEGAR A FIN DE MES

Preguntado por si le cuesta a una diócesis pequeña llegar a fin de mes, el obispo de Tarazona ha precisado que "las necesidades son infinitas y los recursos son limitados" y ha subrayado que llegan a final de mes por la solidaridad y porque no gastan más de lo que tienen.

PUBLICIDAD

"Te adaptas, ves que hay iglesias con goteras y casas de los sacerdotes que deberían estar mejor pero nos adaptamos. El endeudamiento prácticamente no existe", ha puntualizado, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración de las diócesis más grandes y la generosidad de la gente.