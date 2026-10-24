Exministro de Educación acusó a Abelardo de la Espriella de engañar a los colombianos con inteligencia artificial: “Que triste confesión”

Conferencia de Carlos Suárez Rojas sobre estrategia política y algoritmos en campaña - crédito @carlossuarezr/X

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El exministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella recurrió a la inteligencia artificial para influir en los electores. El cuestionamiento surgió después de unas declaraciones atribuidas a Carlos Suárez, asesor del mandatario y presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

A través de su cuenta de X, Rojas Medellín señaló que las palabras de Suárez constituían una admisión de prácticas de manipulación durante la contienda electoral.

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“Engañaron al pueblo, lo manipularon, lo timaron con inteligencia artificial y ni siquiera un programa presidencial tenían”, escribió el exministro. También calificó como una “triste confesión” el contenido de las declaraciones.

El exministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella recurrió a la inteligencia artificial para influir en los electores - crédito @DanielRMed/X

El asesor destacó el peso de los algoritmos y los videos breves

Según el pronunciamiento citado por Rojas, Suárez sostuvo que el triunfo electoral se explicó por una estrategia centrada en la comunicación digital, los algoritmos, los videos cortos y la identificación de emociones entre los votantes.

El asesor planteó que la campaña dejó de lado las formas tradicionales de persuasión política y se adaptó a lo que describió como el “reinado del algoritmo”. “La campaña la ganamos porque entendimos, con método y sin romanticismo, que las elecciones se ganan de otra manera”, afirmó.

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Suárez también aseguró que el equipo interpretó conversaciones e interacciones en redes sociales desde 2020, cuando usuarios comenzaron a pedir una candidatura de De la Espriella. De acuerdo con su relato, para 2023 ese respaldo digital había aumentado y se expresaba con mensajes como “Salve usted la patria”.

Una ilustración en acuarela recrea un intercambio entre Daniel Rojas Medellín y Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura del “tigre” fue presentada como un fenómeno surgido en redes

En sus declaraciones, Suárez rechazó que la imagen del “tigre” hubiera sido creada en una agencia o atribuida a una sola persona. Sostuvo que el símbolo surgió de forma espontánea en las conversaciones digitales y en los emojis que circulaban entre los seguidores del entonces candidato.

“Nosotros simplemente lo vimos en las conversaciones, en los emojis, que es como se comunica hoy el pueblo en las pantallas celulares”, señaló. Añadió que el equipo de campaña se encargó de “encarrilarlo, amplificarlo y sostenerlo” con una línea de comunicación coherente.

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Las críticas de Rojas Medellín se concentraron en la referencia al uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial para la campaña, así como en la ausencia de un programa de gobierno, según afirmó en su publicación.

Exministro de Educación, Daniel Rojas, cuestionó el uso de inteligencia artificial en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

Carlos Suárez se refirió a su supuesta injerencia en la salida de Rodrigo Lara del Gobierno

Rodrigo Lara dejó el Ministerio del Interior después de 76 días y Alejandro Ordóñez, exprocurador General de la Nación y actual embajador de Colombia ante la OEA, va a reemplazarlo, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. Mientras se formaliza el nombramiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, va a encargarse de la cartera.

El estratega Carlos Suárez, amigo de Lara y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, respaldó al exministro y destacó sus capacidades: “El doctor Rodrigo Lara ha sido mi amigo desde hace muchísimos años y hemos estado en dos o en tres momentos muy difíciles de su vida y de la mía. Y una de ellas fue su paso por el Ministerio del Interior, en donde lo apoyé durante todo el tiempo que estuvo y lo único que le deseo al doctor Rodrigo Lara es un futuro brillante como el hombre que es, un hombre brillante, un liberal de ideas”.

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La esposa de Lara, María José Valenzuela, rechazó la versión de que su esposo dejó el cargo para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2027. Esa posibilidad había sido planteada por el docente Andrés Tafur Villarreal, quien escribió: “Estoy de acuerdo con todo lo que dicen de Rodrigo Lara Restrepo pero no creo que lo haya ‘mordido el tigre’. Se va para no inhabilitarse. Mañana amanecerá candidato a la alcaldía de Bogotá”.

Valenzuela aseguró que su esposo no renunció al Ministerio del Interior para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2027 - crédito red social Facebook

Valenzuela respondió: “Noooo Andrés tú y fuimos compañeros y te juro que no es cierto. Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”. Ante esas acusaciones, Suárez negó cualquier vínculo con la salida de Lara: “La prensa no puede terminar diciendo un chisme. Yo no respondo a chismes, no respondo a especulaciones”.

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Sobre Ordóñez, Suárez dijo que también es su amigo y que, aunque tiene diferencias ideológicas con Lara, ambos son patriotas. “También puedo ser amigo de un hombre liberalazo como lo es el doctor Rodrigo Lara, ambos patriotas, pero con una visión totalmente diferente y el doctor Ordóñez hoy viene a representar lo que ideológicamente representa el gobierno del ‘Tigre’, que fue lo que nos dio además el triunfo en las urnas. Bienvenido, doctor Ordóñez, guerrero de todas las luchas”, expresó.