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Las 8 montañas más hermosas del mundo, según un ranking: de la Patagonia al Himalaya

Los destinos reúnen paisajes de gran altura y propuestas para recorrer parques nacionales o contemplar panorámicas desde puntos cercanos

Composición de cuatro fotografías que muestran paisajes montañosos con un valle urbano, crestas rocosas, un lago con cerezos y un arroyo.
Las montañas de América, Europa, Asia, África y Oceanía reúnen senderos, lagos, teleféricos y miradores para distintos niveles de experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las montañas presentan contrastes geográficos, climáticos y culturales en un mismo paisaje. Algunas reúnen glaciares, bosques antiguos y campos de flores, mientras otras se distinguen por sus cumbres de granito, sus volcanes o una silueta que domina ciudades y parques nacionales. La posibilidad de ascenderlas convive con alternativas más accesibles, como senderos, miradores, lagos y trayectos en teleférico.

La selección de las montañas más hermosas del mundo publicada por Condé Nast Traveller reúne destinos de América, Europa, Asia, África y Oceanía. El listado propone recorridos para distintos niveles de experiencia y sitúa a cada macizo como punto de partida para conocer su entorno natural, desde la Patagonia hasta los volcanes de Ecuador.

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Monte Rainier, Estados Unidos

Seattle Clima PORTADA
El Monte Rainier alcanza cerca de 4.200 metros en Washington, entre praderas y bosques antiguos dentro de un parque nacional con rutas estivales (REUTERS/Matt Mills McKnight)

El Monte Rainier es la montaña más alta del estado de Washington. Su cumbre alcanza cerca de los 4.200 metros, y se eleva sobre un territorio de praderas y bosques antiguos.

El Parque Nacional Mount Rainier queda a unas tres horas desde Seattle y Portland. El verano permite acceder a los senderos y a los campos de flores silvestres. En la ladera sur, la zona turística de Paradise reúne rutas para principiantes, como Nisqually Vista Trail y Skyline Trail, desde donde se observan cascadas y glaciares. En el sector oriental del parque, el área de acceso y servicios de Sunrise concentra senderos más extensos y el punto de mayor altitud al que se puede llegar en auto.

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Montaña de la Mesa, Sudáfrica

La cima plana de la Montaña de la Mesa domina Ciudad del Cabo en Sudáfrica, con vistas al océano Atlántico (REUTERS/Mike Hutchings)
La cima plana de la Montaña de la Mesa domina Ciudad del Cabo en Sudáfrica, con vistas al océano Atlántico (REUTERS/Mike Hutchings)

La cima plana de Montaña de la Mesa domina el perfil de Ciudad del Cabo y explica el nombre de esta montaña sudafricana. Desde sus laderas se observan el océano Atlántico y especies vegetales locales.

La subida por la ruta de senderismo Platteklip Gorge demanda unas tres horas. Por otro lado, India Venster representa una opción para excursionistas con mayor experiencia, ya que suma trechos de rocas y exige trepar en algunos sectores. El teleférico facilita el acceso a la cima. Para una vista de frente de la montaña, la colina Lion’s Head atrae caminatas al amanecer o al atardecer. Las playas ventosas de Bloubergstrand también ofrecen una perspectiva abierta sobre la meseta.

Monte Fitz Roy, Argentina y Chile

Andrés Bonetti - Patagonia
El Monte Fitz Roy o Cerro Chaltén se ubica en la Patagonia cerca de la frontera entre Argentina y Chile, con torres de granito

El Monte Fitz Roy, conocido también como Cerro Chaltén, se ubica cerca de la frontera entre Argentina y Chile, en la Patagonia. Sus torres de granito y sus sectores cubiertos de hielo explican su presencia entre las cumbres elegidas por la publicación.

La localidad argentina de El Chaltén se encuentra al pie de la montaña y permite observar sus formas recortadas desde el área urbana. El acceso al Parque Nacional Los Glaciares abre la puerta a caminos como Laguna Torre y a otras rutas de la zona. El lugar recibe a escaladores y montañistas con experiencia, aunque la red de senderos también permite acercamientos a quienes buscan contemplar el paisaje sin ascender a las agujas.

Aoraki o Monte Cook, Nueva Zelanda

Aoraki o Monte Cook es la montaña más alta de Nueva Zelanda con 3.724 metros, sus tres cumbres incluyen Low Peak, Middle Peak y High Peak (AP Foto/Mark Baker)
Aoraki o Monte Cook es la montaña más alta de Nueva Zelanda con 3.724 metros, sus tres cumbres incluyen Low Peak, Middle Peak y High Peak (AP Foto/Mark Baker)

El Aoraki, llamado Monte Cook, es la montaña más alta de Nueva Zelanda. Alcanza unos 3.724 metros, y cuenta con tres cumbres: Low Peak, de 3.593 metros; Middle Peak, de 3.717 metros; y High Peak, de 3.724 metros, la más elevada.

El parque nacional que rodea al macizo presenta recorridos de distinta dificultad. Hooker Valley propone una caminata más accesible, mientras que Sealy Tarns Track demanda un mayor esfuerzo. Entre noviembre y marzo, las temperaturas son moderadas. De junio a agosto, el frío domina el entorno. Durante todo el año, los visitantes deben contemplar la presencia de vientos fuertes y cambios rápidos de temperatura.

Mont Blanc, Francia e Italia

El Mont Blanc se eleva entre Francia e Italia como la montaña más alta de Europa occidental, su cumbre nevada se asocia con esquí y alpinismo (REUTERS/Denis Balibouse)
El Mont Blanc se eleva entre Francia e Italia como la montaña más alta de Europa occidental, su cumbre nevada se asocia con esquí y alpinismo (REUTERS/Denis Balibouse)

El Mont Blanc se levanta en la frontera entre Francia e Italia y es la montaña más alta de Europa occidental. Su nombre alude al aspecto nevado de la cumbre, que forma parte de un paisaje asociado al esquí, las travesías sobre nieve y el alpinismo.

La montaña figura como uno de los lugares vinculados al nacimiento del montañismo moderno. Para obtener una vista panorámica del macizo y de los Alpes, el recorrido en teleférico hasta Aiguille du Midi parte desde Chamonix, en Francia. Ese trayecto conecta la infraestructura turística de la ciudad con un punto de observación sobre las alturas nevadas.

Monte Fuji, Japón

El entorno del Monte Fuji incluye 25 sitios culturales reconocidos por la Unesco, los lagos Motosu y Shoji ofrecen puntos con menos visitantes (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)
El entorno del Monte Fuji incluye 25 sitios culturales reconocidos por la Unesco, los lagos Motosu y Shoji ofrecen puntos con menos visitantes (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

El Monte Fuji ocupa un lugar central en la geografía cultural de Japón. Su pendiente ascendente, de trazado regular, inspiró a escritores y artistas del país durante generaciones. La montaña también conserva un carácter sagrado dentro de la tradición local.

El área que rodea al Fuji incluye 25 sitios de interés cultural reconocidos por la Unesco. Entre ellos aparecen alojamientos para peregrinos y santuarios sintoístas. Las opciones para observar el volcán son amplias, aunque los lagos Motosu y Shoji, dentro de la zona de los Cinco Lagos del Fuji, ofrecen alternativas para quienes prefieren puntos con menor movimiento de visitantes.

Monte Everest, Nepal y Tíbet

Nagarkot se ubica a una hora de Katmandú, esta localidad de altura permite observar la cordillera del Himalaya donde se encuentra el Everest (REUTERS/Purnima Shrestha)
Nagarkot se ubica a una hora de Katmandú, esta localidad de altura permite observar la cordillera del Himalaya donde se encuentra el Everest (REUTERS/Purnima Shrestha)

El Mount Everest se ubica entre Nepal y Tíbet y alcanza alrededor de 8.849 metros. Es la montaña más alta del planeta. En tibetano recibe el nombre de Chomolungma, que significa Diosa Madre del Mundo, mientras que en nepalí se la conoce como Sagarmatha, una expresión que remite a la Cima del Cielo.

La montaña Kala Patthar, cerca del campamento base, permite una vista próxima del Everest. Nagarkot representa una opción más accesible: este pueblo de altura está a una hora de Katmandú, la capital de Nepal, y permite ver la cordillera del Himalaya.

Cotopaxi, Ecuador

El Cotopaxi se eleva unos 5.897 metros sobre la Avenida de los Volcanes en Ecuador, su parque nacional se ubica a unos 80 kilómetros de Quito (REUTERS/Karen Toro)
El Cotopaxi se eleva unos 5.897 metros sobre la Avenida de los Volcanes en Ecuador, su parque nacional se ubica a unos 80 kilómetros de Quito (REUTERS/Karen Toro)

El Cotopaxi se eleva unos 5.897 metros, sobre la Avenida de los Volcanes, en Ecuador. Su perfil domina el parque nacional que lo rodea, ubicado a unos 80 kilómetros de Quito.

El entorno combina humedales y campos de pasto, con opciones para caminatas, cabalgatas y recorridos al aire libre. La laguna Limpiopungo permite observar el reflejo de la montaña sobre el agua. Entre junio y septiembre predominan los cielos despejados y un clima más seco. De octubre a mayo, la vegetación gana presencia, aunque las lluvias dificultan el acceso y varias actividades en el exterior.

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