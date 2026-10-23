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El mensaje de Netanyahu tras ordenar el cierre de Hebrón en Cisjordania: “Destruiremos y transformaremos este lugar”

El primer ministro israelí lanzó operaciones militares casa por casa en la zona luego del ataque terrorista que dejó dos soldados muertos y tres heridos

La palabra de Netanyahu tras ordenar el cierre total de Cisjordania
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este viernes el cierre total e indefinido de Cisjordania y el cerco militar de la ciudad de Hebrón tras un tiroteo que dejó dos soldados israelíes muertos y tres heridos en el cruce de Yehuda, al sur del territorio.

A sólo cuatro días de las elecciones generales, el mandatario anunció una operación casa por casa para evacuar a los residentes del barrio del que provenían los atacantes, elogió a los colonos como “héroes” y prometió expandir los asentamientos.

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El tiroteo se produjo durante la mañana en el cruce de Yehuda, también conocido como puesto de control de Farsh al-Hawa. Los dos agresores, identificados como palestinos de 27 años, residentes de Hebrón y miembros de una misma familia, llegaron armados con un fusil M16 y una pistola. Un periodista de la agencia AFP que presenció el enfrentamiento describió a dos hombres vestidos de civil que intercambiaban disparos con las fuerzas israelíes.

En el vehículo de los atacantes, las fuerzas de seguridad hallaron una gran cantidad de munición destinada a perpetrar un ataque a mayor escala, según informó el Ejército. El subcomandante del Batallón Ari del Comando del Frente Interior y un comandante de compañía fueron quienes neutralizaron a los dos agresores.

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El servicio de emergencias Magen David Adom atendió en el lugar a cinco heridos: dos en estado crítico —que luego fallecieron—, uno con heridas moderadas y dos con lesiones leves. “Llegamos a una escena difícil mientras los disparos aún tenían lugar en la zona”, relató Tzuriel Edri, integrante del equipo de respuesta.

La persecución a los atacantes de Cisjordania

Netanyahu comparó la operación con las demoliciones masivas en campos de refugiados

Tras una evaluación de seguridad encabezada junto al ministro de Defensa, Israel Katz, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, el director del Shin Bet, el asesor de Seguridad Nacional y el comandante del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Netanyahu emitió la orden de bloqueo.

He instruido a las FDI y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria”, sostuvo el primer ministro en un comunicado difundido en sus canales oficiales, en referencia a los nombres bíblicos con los que Israel denomina al territorio. El alcance exacto del bloqueo y su duración no fueron precisados.

En su discurso posterior, el mandatario detalló que implementaría en un barrio de Hebrón el mismo modelo que Israel aplicó en 2025 en los campos de refugiados: evacuación de residentes, registro casa por casa, incautación de armas y desmantelamiento de lo que describió como “infraestructura terrorista”.

Tanto él como Katz trazaron esa comparación de forma explícita. “Actuaremos para destruir este lugar y transformarlo por completo”, afirmó Netanyahu, quien además ordenó establecer un cordón de seguridad en torno a Hebrón y la localidad de Halhul, y anticipó que evaluaría la extensión del modelo a otras zonas.

Maquinaria israelí demuele un edificio tras un ataque a tiros, en Hebrón, Cisjordania (REUTERS/Mussa Qawasma)
Maquinaria israelí demuele un edificio tras un ataque a tiros, en Hebrón, Cisjordania (REUTERS/Mussa Qawasma)

El primer ministro elogió a los colonos y anunció la expansión de asentamientos

En un giro que vinculó la respuesta militar con la política de asentamientos, Netanyahu dedicó parte de su discurso a los colonos israelíes en Cisjordania. “Ustedes están en la primera línea de defensa. Son un ejemplo para el pueblo de Israel y para el Estado de Israel”, les dijo, antes de anunciar la construcción y legalización de más de un centenar de nuevas comunidades y más de 100 granjas.

Destruiremos la infraestructura terrorista y estableceremos cada vez más comunidades”, agregó el mandatario, quien también ordenó la demolición acelerada de viviendas palestinas situadas a lo largo de las rutas, con el argumento de que representaban una amenaza para las fuerzas israelíes.

Horas después del ataque, un periodista de Reuters documentó cómo excavadoras israelíes entraban en Hebrón. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo haber ordenado la demolición inmediata de los edificios palestinos cercanos al lugar del tiroteo.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir (REUTERS/Ammar Awad)
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir (REUTERS/Ammar Awad)

Ben Gvir pidió disolver la Autoridad Palestina y prohibir la circulación de palestinos

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura de la ultraderecha israelí en ascenso en las encuestas, utilizó el ataque para reclamar la disolución de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). “La Autoridad Palestina debe ser desmantelada y desmilitarizada, y su infraestructura terrorista eliminada por completo”, declaró.

Ben Gvir también exigió que se prohíba a todos los palestinos de Cisjordania circular por las carreteras del territorio. “Las vidas de los residentes de Judea y Samaria, de los colonos, de los soldados, de los policías, de nuestros combatientes, son un millón de veces más importantes que la libertad de movimiento”, afirmó.

Soldados israelíes en Cisjordania tras el tiroteo de este viernes (REUTERS/Ammar Awad)
Soldados israelíes en Cisjordania tras el tiroteo de este viernes (REUTERS/Ammar Awad)

El ataque irrumpió a cuatro días de las elecciones generales en Israel

El tiroteo se produjo en la recta final de una campaña electoral en la que los israelíes decidirán el próximo martes si otorgan a Netanyahu un nuevo mandato. Tras conocerse el ataque, el partido Likud canceló todos los actos políticos previstos para la mañana.

En su discurso, el propio primer ministro había aludido al calendario electoral: “Hace unas semanas advertimos sobre los intentos de nuestros enemigos de hacernos daño de cara a las elecciones. Eso es precisamente lo que intentaron hacer aquí”, afirmó.

Gadi Eisenkot, ex jefe del Ejército y principal rival de Netanyahu en los comicios, elogió la respuesta de las tropas. “Como todos los israelíes, rezo por la completa y pronta recuperación de los heridos”, expresó.

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