EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 23 de octubre

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Agenda de movilizaciones hoy 23 de octubre

REUTERS/Daniel Becerril

La movilización principal comenzará a las 07:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Zócalo capitalino. Integrantes de la Sección XXXII de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social realizarán su “Caminata Anual en Soledad y Silencio 2026”, en el marco del Día de la Médica y el Médico.

Los participantes demandarán un incremento salarial de 10 por ciento, mejoras en el abasto de medicamentos y materiales médicos, adquisición de equipo especializado, contratación de personal y cambios en el esquema de jubilaciones.

También por temas de salud, a las 11:00 horas se prevé una protesta artístico-cultural frente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera.

En materia educativa, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, tienen programada una movilización a las 12:00 horas desde el plantel ubicado en Calzada del Hueso hacia la Rectoría General de la UAM, en Tlalpan.

Asimismo, habrá concentraciones de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en la Escuela Nacional Preparatoria 8, en Álvaro Obregón, y de padres de familia de la primaria Villa Estrella, en Iztapalapa. En ambos casos se prevén posibles afectaciones viales.

Protestas en Xochimilco, Doctores y Centro

Desde las 09:00 horas, vecinos de Tepepan realizarán acciones en dos puntos de Xochimilco para exigir una revisión sanitaria y el cierre de una empresa de almacenamiento de productos perecederos, a la que atribuyen malos olores, condiciones insalubres y proliferación de moscas.

En la colonia Doctores se prevén dos concentraciones: una a las 10:00 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por un caso de presunto abuso sexual; y otra a las 13:00 horas en los juzgados penales de la capital, convocada por la colectiva Minerva para exigir justicia para una víctima de violencia familiar.

La Plataforma 4:20 también realizará, a partir de las 12:00 horas, una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, la zona de División del Norte y Cuauhtémoc, así como en Avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Por la tarde, a las 16:00 horas, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México, sección 26, se concentrarán frente a las oficinas de la Secretaría de Gobierno, en Lucas Alamán, colonia Tránsito, para demandar respeto a sus derechos laborales, salarios justos e insumos suficientes.

Eventos masivos

La agenda incluye eventos masivos en distintos recintos de la capital, entre ellos el concierto de Fobia en el Palacio de los Deportes, con una afluencia estimada de 20 mil personas; La Arrolladora Banda El Limón en la Arena Ciudad de México; y el partido Atlante contra Atlético de San Luis en el Estadio Banorte.