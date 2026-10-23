México

Marcelo Ebrard revela que hay avances en las negociaciones con EEUU sobre aranceles a autos, aranceles y aluminio

El secretario de Economía ofreció nueva información sobre la actualidad de la relación bilateral en materia comercial

El secretario de Economía Marcelo Ebrard habló sobre los avances en las negociaciones con Estados Unidos. Crédito: X/ @dmillan
El secretario de Economía Marcelo Ebrard habló sobre los avances en las negociaciones con Estados Unidos. Crédito: X/ @dmillan
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Este viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, reveló que México se encuentra cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para reducir aranceles, sobre todo, los que afectan a la industria automotriz, acero y aluminio.

En un mensaje grabado, el funcionario informó que hoy se encuentra en la capital de la Unión Americana, Washington D.C., donde fue citado por las autoridades de ese país.

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Marcelo Ebrard revela que hay avances en las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles

Desde el punto de vista del excanciller, los aranceles antes mencionados son muy importantes, por lo que es urgente lograr un acuerdo en la materia.

“Estamos avanzando en las conversaciones con los Estados Unidos para tratar de llegar a acuerdos”, dijo el funcionario federal, al destacar la necesidad de reducir estos aranceles para México.

Sheinbaum también ve cerca un acuerdo entre ambos países

Lo declarado por el titular de la Secretaría de Economía (SE) ocurrió después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que México y Estados Unidos están cerca de alcanzar un acuerdo.

Mientras que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, también reveló que espera que dicho pacto sea benéfico para las dos naciones.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum espera que pronto se concrete un acuerdo con EEUU por los aranceles. (Presidencia)

Industria automotriz desconoce el acuerdo

De acuerdo con reportes periodísticos, fuentes de la industria automotriz comentaron que, por el momento, desconocen cuáles son los términos del posible acuerdo.

Por su parte, Ebrard no precisó si la cuarta ronda de revisión bilateral con la Unión Americana del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se llevará a cabo en los últimos días de octubre, luego de que fue pospuesta en septiembre.

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Elecciones intermedias de EEUU no han frenado las negociaciones

La reunión de este fin de semana con el gobierno estadounidense se da a pocos días de las elecciones intermedias en ese país. Ebrard señaló recientemente que las negociaciones con Estados Unidos continúan y no están paralizadas.

Mientras que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició a principios de este mes el proceso para la revisión anual de 2027. Para este nuevo capítulo también convocó a enviar las opiniones de los actores involucrados. El titular de la SE apuntó que en la cuarta reunión bilateral solo se podría acordar qué temas se tratarán.

Estados Unidos tiene ventaja para lograr un acuerdo positivo con México

Al tiempo que Marcelo Ebrard se encuentra en territorio estadounidense, el presidente de ese país, Donald Trump aseguró este viernes que su administración tiene ventaja para lograr un acuerdo positivo en las actuales conversaciones comerciales que sostienen con el gobierno su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, además de insistir que dicho convenio está muy cerca.

A su salida de la Casa Blanca rumbo a Florida, donde participará en un mitin electoral, Trump fue cuestionado sobre un potencial acuerdo con México. Cabe recordar que el gobierno mexicano busca un convenio en diversos puntos comerciales, entre ellos la reducción de los aranceles punitivos de Trump a los autos, el acero y el aluminio.

El presidente de EEUU Donald Trump dice que pronto habrá un acuerdo entre México y EEUU por el déficit comercial. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente de EEUU Donald Trump dice que pronto habrá un acuerdo entre México y EEUU por el déficit comercial. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

“Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con México. Será un muy buen acuerdo, yo espero, para ellos. Pero tiene que ser un acuerdo muy bueno para nosotros pues de lo contrario, no lo cerraremos”, comentó Trump a pregunta directa de reporteros previo a abordar el helicóptero presidencial Marine One.

“Lo mismo ocurre con Canadá. Canadá está trabajando muy duro para lograr un acuerdo con nosotros. Y, aunque me disguste decirlo, tenemos todas las cartas a nuestro favor en ambos casos”, agregó el republicano.

Trump insiste en que Estados Unidos y México están “muy cerca” de lograr un acuerdo

Apenas el pasado lunes 19 de octubre, Trump sostuvo, durante un mitin electoral en el estado de Kansas, que su administración y el gobierno mexicano estaban “muy cerca” de lograr un acuerdo para reducir el déficit comercial con México.

Sin embargo, fuentes anónimas citadas por medios de comunicación estadounidenses, aseguran que no hay indicios de que dicho acuerdo esté cerca de concretarse.

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal apuntó que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sería el responsable de frenar un acuerdo para reducir los aranceles al acero, al aluminio y a los autos, pese al progreso logrado con México junto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Continúa el “estira y afloja” entre México y Estados Unidos por llegar a un acuerdo sobre los aranceles, Marcelo Ebrard habla de avances, pero no se sabe si podrán materializarse a la brevedad.

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