Capturaron a alias May, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca: nuevo golpe a las disidencias

El sujeto era buscado por ser señalado de distintas acciones violentas contra las autoridades en el departamento - crédito @FuerzasMilCol/X

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El Ejército Nacional de Colombia continúa con labores de inteligencia y operativos contra las disidencias de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados en el país en los últimos años.

La captura de alias May, uno de los cabecillas de esas disidencias en el Cauca, afectó las labores de inteligencia de esa organización ilegal. El hombre ha sido señalado por distintos ataques contra las autoridades en el departamento y tiene un extenso prontuario criminal.

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El golpe contra alias Iván Mordisco se suma al caso de alias Paciencia, quien habría escapado de ese grupo armado con 10.000 millones de pesos. Su búsqueda causó el confinamiento de una población en el Cauca.

La captura de alias May

A través de su cuenta de X, las Fuerzas Militares informaron los resultados de un operativo realizado en las últimas horas, en el que capturaron a un cabecilla de las disidencias. El hombre vestía de civil. Las autoridades no confirmaron si hubo bajas u otras personas heridas.

“En el municipio de Suárez, Cauca, fue capturado por tropas de nuestro Ejército y la Policía, mediante orden judicial alias May, señalado como cabecilla de componente urbano y hombre de confianza de alias Iván Mordisco, quien tendría una trayectoria criminal de más de 10 años, sería responsable de coordinar labores de inteligencia delictiva para facilitar acciones violentas contra la población civil y la Fuerza Pública”, mencionó en sus redes sociales.

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Alias May fue detenido en una operación en el municipio de Suárez, Cauca, por el Ejército y la Policía - crédito @FuerzasMilCol/X

Según las Fuerzas Militares en la publicación, el detenido también está involucrado por un doble homicidio: “Este individuo también es señalado de presunta participación en los homicidios de un integrante de la Policía Nacional y de un comerciante en este departamento”.

“Con la captura de alias May se afectan las capacidades de inteligencia y planeamiento criminal de esta estructura armada ilegal en el norte y occidente del departamento”, terminaron de decir las FF. MM. en redes sociales.

La Policía Nacional tomó en custodia a alias May para que responda por varios delitos contra la fuerza pública en Cauca - crédito Captura de video @FuerzasMilCol/X

La fuga de alias Paciencia

La estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco, enfrenta una presunta crisis tras la salida de alias Paciencia, su segundo cabecilla y responsable financiero, quien habría abandonado el grupo junto con alias Maryuri y se habría llevado 10.000 millones de pesos en Cauca. El dinero estaba destinado al pago de integrantes y a la financiación de acciones violentas en el suroccidente colombiano, de acuerdo con información de inteligencia militar.

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La desaparición de los recursos habría llevado a los mandos a desplegar una búsqueda en Huisitó y El Tambo. Más de 400 familias estarían confinadas en esas localidades por amenazas de la organización armada ilegal, según información de la emisora Caracol Radio.

Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP

Los integrantes de la estructura buscarían al responsable financiero casa por casa y obligarían a los habitantes a entregar información sobre su paradero. La inteligencia militar recopiló esos datos mediante interceptaciones técnicas, testimonios de fuentes humanas y aportes de personal infiltrado.

Alias Iván Mordisco habría ofrecido un ascenso dentro de la organización a quien logre ubicar a alias Paciencia. La hipótesis de los armados es que el hombre dejó parte del dinero oculto en viviendas de la región mientras busca un sitio seguro para esconderse.

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Los miembros de la estructura Carlos Patiño estarían instalando retenes y revisando teléfonos celulares y otros objetos que puedan conducir hasta esa persona. La operación apunta tanto a localizar al segundo cabecilla como a recuperar los fondos desaparecidos.

Alias Paciencia habría ingresado al grupo en 2021, como integrante de la compañía “Fray León”, que operaba en la zona rural de El Tambo. Con el paso de los años, asumió responsabilidades de mando en Balboa y Patía, donde se le atribuye participación en ataques contra tropas del Ejército y otras acciones violentas. Durante 2025, habría estado vinculado con atentados en la vía Panamericana y con el ataque contra militares en el sector de Guadualito, donde fue secuestrado un soldado profesional.

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