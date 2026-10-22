Cómo funcionará el acuerdo de defensa de La Meca entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita

El presidente turco, Tayyip Erdogan; el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman; y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, posan tras firmar un acuerdo conjunto de defensa en La Meca, Arabia Saudí, el 7 de agosto de 2026 (REUTERS)

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El Gobierno de Turquía presentó ante el Parlamento un acuerdo de defensa mutua con Arabia Saudita y Pakistán para su ratificación, un paso que busca reforzar la cooperación militar entre las tres potencias regionales y fortalecer las defensas saudíes ante los ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán. El pacto establece que una agresión armada contra uno de los países será considerada un ataque contra los tres, en un compromiso similar al artículo 5 de la OTAN.

El denominado Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca fue firmado en agosto en la ciudad santa saudí por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif. Su objetivo es aumentar la cooperación militar y la capacidad de disuasión de los tres países en un contexto de creciente incertidumbre regional por la guerra con Irán.

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Aunque Turquía evalúa la posibilidad de proporcionar asistencia militar a Arabia Saudita, las autoridades de Ankara insistieron en que el compromiso tiene carácter defensivo y descartaron el envío de tropas turcas para combatir en Yemen o atacar a los hutíes. Los funcionarios turcos y paquistaníes también afirmaron que el acuerdo no está dirigido contra Irán ni contra ningún otro país, aunque no precisaron cómo responderían ante una eventual agresión iraní.

La presentación del documento ante el Parlamento turco permitió conocer detalles de un pacto cuyo contenido había permanecido reservado desde su firma. El acuerdo, compuesto por 16 artículos y publicado por la emisora estatal TRT, establece compromisos de defensa militar mutua ante una agresión externa, de acuerdo con el derecho a la legítima defensa reconocido en la Carta de las Naciones Unidas.

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El texto también contempla programas de entrenamiento conjunto, ejercicios militares, intercambios de personal, cooperación en la industria de defensa, producción conjunta de armamento, transferencia de tecnología e intercambio de inteligencia. Una de sus cláusulas establece que los países no podrán abandonar el acuerdo durante los primeros 10 años. Una vez cumplido ese período, deberán notificar su intención de retirarse con tres meses de antelación.

La propuesta será examinada por una comisión parlamentaria turca en los próximos días antes de su eventual ratificación por la Asamblea General. Además, cualquier despliegue de personal militar turco deberá contar con la autorización del Parlamento.

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Turquía evalúa la asistencia militar a Arabia Saudita

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (REUTERS)

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó que Ankara y Islamabad analizan las posibles contribuciones para reforzar las capacidades defensivas saudíes, en particular en materia de defensa aérea, guerra electrónica y asistencia técnica.

“¿Qué tipo de asistencia se puede brindar, especialmente en áreas como la defensa aérea y la guerra electrónica? ¿Qué apoyo técnico se puede ofrecer? El trabajo en estos temas continúa”, declaró Fidan.

El funcionario también rechazó que el acuerdo implique una intervención militar turca en Yemen, después de que partidos opositores expresaran preocupación por una posible participación de Ankara en el conflicto.

“Turquía no enviará tropas al territorio de otro país para llevar a cabo un ataque. Se trata de un acuerdo de defensa”, sostuvo.

A principios de octubre, los tres países celebraron una reunión de emergencia en Riad, en la que acordaron poner en práctica de inmediato sus compromisos de defensa colectiva. Entre las medidas previstas figura la preparación para el rápido despliegue en Arabia Saudita de las fuerzas y capacidades militares acordadas, aunque los gobiernos no ofrecieron detalles sobre el alcance de esas operaciones.

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Las autoridades paquistaníes también evitaron precisar las características de una eventual movilización militar por razones de confidencialidad operativa. Sin embargo, sostuvieron que la participación de Islamabad tendrá un carácter estrictamente defensivo.

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó recientemente como “especulativas” las versiones que indicaban que el país ya había desplegado entre 30.000 y 40.000 soldados en territorio saudí.

Por su parte, el ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, reafirmó el compromiso de Riad con el acuerdo después de una visita del jefe del Ejército paquistaní. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar los esfuerzos conjuntos para hacer frente a estos ataques de conformidad con el Acuerdo de La Meca para la Defensa Conjunta”, escribió en una publicación en X.

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El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman (REUTERS)

Un pacto que amplía la cooperación regional

El acuerdo reúne a Arabia Saudita, una de las principales potencias petroleras del mundo; Pakistán, un país con armas nucleares; y Turquía, integrante de la OTAN y con el segundo mayor ejército de la alianza. Los tres gobiernos buscan ampliar su capacidad para responder a amenazas externas y asumir una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad en un escenario de menor participación estadounidense.

Para Pakistán, el pacto representa una ampliación de los vínculos militares con Riad, que ya cuentan con antecedentes formales. Ambos países firmaron un acuerdo de defensa mutua por separado en septiembre de 2025.

El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, afirmó en reiteradas ocasiones que el nuevo compromiso no reemplaza los acuerdos existentes. También señaló que está abierto a la incorporación de otros países que acepten sus principios y busquen resolver sus diferencias por medios pacíficos.

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Islamabad no solicitó la aprobación parlamentaria del Acuerdo de La Meca, aunque las autoridades sostienen que cuenta con el respaldo del Gobierno y de otras instituciones nacionales. Además, afirmaron que Pakistán proporcionará la asistencia militar que Arabia Saudita necesite para defender su territorio y los lugares más sagrados del islam.

El Ejército paquistaní cuenta con más de dos décadas de experiencia en operaciones contra grupos militantes. Analistas citados en el informe consideran que esa experiencia podría contribuir al refuerzo de las defensas saudíes.

La cooperación militar entre ambos países también se apoya en una relación de larga data. Desde principios de la década de 1980, un número no especificado de militares paquistaníes permanece en Arabia Saudita para entrenar y asesorar a las fuerzas del reino.

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El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar (REUTERS)

Una estructura permanente bajo dirección paquistaní

Los tres países comenzaron a establecer los mecanismos institucionales del pacto antes de que concluyera el proceso de ratificación parlamentaria en Turquía.

En ese marco, convocaron una reunión del Comité Estratégico Político y de Defensa, integrado por los ministros de Asuntos Exteriores, los ministros de Defensa y los jefes de Estado Mayor de los tres países. La previsión es que el organismo se reúna dos veces al año.

La secretaría del acuerdo tendrá su sede en Arabia Saudita y estará encabezada por el general paquistaní retirado Nauman Mahmood, elegido como primer secretario general por un período de tres años.

(Con información de Associated Press)