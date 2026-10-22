Todo lo que no se ve de los Premios Princesa de Asturias: meses de preparación, un estricto protocolo y un selecto menú asturiano

Interior del Teatro Campoamor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, 2024. (AP Foto/Miguel Oses)

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Oviedo se prepara para vivir desde este jueves una de las semanas más importantes de su calendario institucional. Los Premios Princesa de Asturias reúnen cada octubre a la familia real, personalidades internacionales y representantes de distintos ámbitos de la sociedad en una celebración que culmina con la ceremonia del Teatro Campoamor. Sin embargo, detrás de las imágenes de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía hay meses de organización, un protocolo cuidadosamente medido y una agenda que va mucho más allá de la entrega de galardones.

La cuadragésima sexta edición de los premios vuelve a situar a la capital asturiana en el centro de la actualidad. La Fundación Princesa de Asturias, presidida de honor por la heredera al trono, es la encargada de coordinar una maquinaria que comienza a ponerse en marcha prácticamente cuando termina la edición anterior. Teresa Sanjurjo, directora de la institución, lo explicó en una entrevista con Vanity Fair: “La fundación comienza a prepararlos en cuanto concluye la edición anterior”.

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No se trata únicamente de organizar una gala, sino de construir un programa capaz de acercar a los premiados y sus aportaciones a la ciudadanía. La planificación se intensifica durante los meses previos y desemboca en varios días de actos oficiales, aunque el calendario cultural comienza antes y se extiende por distintos puntos del Principado.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024. (AP Foto/Miguel Oses)

Una agenda que va más allá de la gala

La llamada Semana de los Premios reúne en esta edición 65 propuestas culturales repartidas entre el 14 y el 24 de octubre. Avilés, Cadavéu, Gijón, Granda, Langreo, Mieres, Oviedo y Villaviciosa forman parte de un programa con conciertos, exposiciones, proyecciones, talleres y encuentros con los galardonados.

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La intención es que los reconocidos no se limiten a recoger una distinción ante las cámaras. Durante su estancia, mantienen conversaciones con especialistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes, además de participar en actividades vinculadas a sus respectivas trayectorias. El programa educativo Toma la palabra, que alcanza su undécima edición, implica también a centros escolares de Asturias y de otras comunidades autónomas.

Entre las propuestas destaca la actividad celebrada en Cadavéu, localidad vinculada al Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2022, con una observación astronómica y un concierto inspirados en la trayectoria de Christina Koch, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026. Una muestra de cómo la Fundación busca extender la celebración más allá de Oviedo y acercarla también al medio rural.

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Esta programación requiere la coordinación de trabajadores, instituciones y espacios muy diferentes. “El final de ese camino es la ceremonia y esto requiere un equipo altamente coordinado y alineado en su misión”, señaló Sanjurjo al explicar el trabajo que permanece fuera del foco mediático.

Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía durante la entrega de los premios Princesa de Asturias.(CASA S. M. EL REY).

El protocolo de una cita marcada en rojo

La ceremonia del Teatro Campoamor es el momento más visible de los premios, pero no el único compromiso de la familia real. La agenda incluye la recepción a los galardonados en el Hotel Reconquista, el almuerzo institucional y, en los días posteriores, la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias. Cada encuentro tiene su propia organización y responde a una función dentro de la celebración.

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El protocolo también adquiere un significado especial en la presencia de Leonor. Desde que Felipe VI le cedió el protagonismo institucional que corresponde a su título, la princesa ha ido consolidando su papel en una cita que tiene un valor simbólico para la Corona. Su primer discurso llegó en 2019, cuando tenía 13 años, exactamente la misma edad con la que su padre se estrenó ante el público en los premios de 1981.

En aquella ocasión, el monarca pronunció sus primeras palabras públicas en Asturias y subrayó el vínculo con el Principado que da nombre a su título. Décadas después, Leonor comenzó su propio recorrido con un discurso más personal, en el que recordó a sus padres, a su hermana y su relación con la tierra natal de la reina Letizia. Dos intervenciones separadas por casi cuatro décadas que reflejan, además de una tradición familiar, la continuidad de la institución.

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De hecho, este año la joven recibirá en solitario a los galardonados de la edición de 2026, una decisión que confirma el avance de su protagonismo institucional y que conecta directamente con el mensaje que lanzó don Felipe VI hace un año: ha llegado el momento de cederle espacio a su hija.

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón; la princesa Leonor, los reyes, Felipe VI y Letizia y la infanta posan junto a los galardonados con las Medallas de Asturias 2024. (Xuan Cueto / Europa Press)

Un almuerzo para 2.000 invitados y sabor asturiano

Otro de los momentos destacados llega el viernes, cuando alrededor de 2.000 invitados participan en el tradicional almuerzo relacionado con la entrega de los galardones. La comida, en la que coinciden los premiados con miembros de la familia real y otros asistentes, se ha convertido en una de las citas gastronómicas más características de la semana.

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La organización también ha adaptado la forma de celebrar este encuentro. Durante años, el almuerzo se desarrolló de pie, en formato de cóctel. Sin embargo, se optó por colocar mesas para que los asistentes pudieran disfrutar con mayor comodidad de platos contundentes como la fabada. Así lo explicó la periodista especializada en Casa Real Mariángel Alcázar en el programa Vamos a Ver.

La gastronomía asturiana ocupa un lugar central en el menú, que combina productos de la región con elaboraciones tradicionales. En ediciones anteriores se han servido jamón Joselito y quesos como Afuega’l Pitu, La Peral, Vidiago y Ahumado de Pría, además de ensaladas, verduras y crudités. La fabada es uno de los platos imprescindibles, acompañada en otras ocasiones de rape asado, ternera guisada al vino tinto de Cangas y patatas.

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Ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2024 (EFE).

Los postres mantienen la misma apuesta por los sabores locales: arroz con leche, tocinillo de cielo, casadielles y carbayones han figurado entre las opciones de años anteriores. La propuesta concreta puede variar de una edición a otra, pero el objetivo es que la cocina regional también actúe como carta de presentación de Asturias ante los invitados internacionales.