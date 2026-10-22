¿Quieres hacer una subdivisión o fusión de terrenos en el Edomex? Te lo explicamos en tres pasos

Hacer una subdivisión o fusión de terrenos en el Edomex, checa los pasos (Gob. Edomex)

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Si necesitas dividir un terreno para venderlo, heredarlo o distribuirlo entre copropietarios, o buscas unir dos predios para ampliar una vivienda o desarrollar un proyecto inmobiliario, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) del Estado de México orienta a la población sobre cómo solicitar las autorizaciones de subdivisión y fusión de terrenos en tres pasos.

La dependencia estatal explicó que ambos procedimientos permiten modificar la configuración de los predios, aunque responden a necesidades diferentes. Por ello, antes de iniciar la gestión, es importante identificar cuál corresponde al objetivo del propietario, consultar los requisitos y acudir a la sede de atención que corresponda a la ubicación del inmueble.

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A través de asesoría especializada, la Sedui busca facilitar el proceso administrativo y ayudar a las personas interesadas a integrar correctamente sus expedientes, con el propósito de evitar omisiones en la documentación que puedan dificultar la solicitud.

¿Cuándo se necesita una subdivisión de terreno?

Construcción división predio vivienda (Gob. Edomex)

La subdivisión es el trámite que deben realizar los propietarios cuando buscan dividir un predio en dos o más lotes. Este procedimiento puede aplicarse a terrenos que cuentan con una sola escritura y cuyos dueños desean separarlos para darles un uso independiente.

Por ejemplo, una persona que tiene un terreno y pretende repartirlo entre sus familiares, heredarlo en distintas partes o vender por separado algunas de sus secciones debe consultar si requiere esta autorización.

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También puede ser necesaria cuando, después de un divorcio, los copropietarios acuerdan dividir físicamente un inmueble para que cada uno conserve una parte, siempre que se cumplan las disposiciones aplicables.

La subdivisión no se limita a propiedades particulares. También puede utilizarse en proyectos inmobiliarios de mayor escala, como aquellos en los que una empresa busca fraccionar un terreno en varios lotes para construir viviendas y comercializarlas posteriormente.

En todos los casos, los interesados deben revisar las condiciones y los requisitos establecidos por la autoridad antes de iniciar el procedimiento.

¿Para qué sirve la fusión de predios?

Construcción división predio vivienda Edomex

A diferencia de la subdivisión, la fusión permite unir jurídica y materialmente dos o más predios urbanos colindantes que pertenecen a una misma persona propietaria, con el objetivo de integrarlos en un solo inmueble.

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Este trámite puede ser útil para quienes compraron o heredaron un terreno contiguo a su vivienda y desean incorporarlo a su propiedad para ampliar el espacio disponible.

La fusión también puede responder a necesidades comerciales o inmobiliarias. Un ejemplo es el de una empresa que adquiere varios terrenos vecinos y busca integrarlos para desarrollar un centro comercial u otro proyecto de mayores dimensiones.

La Sedui recomienda identificar el procedimiento adecuado desde el inicio, ya que la subdivisión y la fusión tienen finalidades distintas y requieren cumplir con las condiciones correspondientes.

Los tres pasos para solicitar la autorización en Edomex

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura detalló que las personas interesadas deben seguir tres pasos para iniciar la gestión.

Consultar los requisitos. El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de la Sedui, en la dirección https://sedui.edomex.gob.mx/division-suelo, donde se puede identificar el trámite requerido, ya sea subdivisión o fusión, y revisar la documentación y el procedimiento correspondiente. Acudir a una sede de atención. La gestión se realiza de manera presencial en el Centro de Operación Urbana “Impulsa” que corresponda a la ubicación del predio. La dependencia cuenta con tres sedes para atender a los propietarios de los distintos municipios mexiquenses. Recibir asesoría especializada. Durante el proceso, el personal de la Sedui orienta a los solicitantes para reunir la documentación necesaria y cumplir con los requisitos establecidos. Este acompañamiento busca reducir errores u omisiones en los expedientes y facilitar el desarrollo del trámite.

Cabe destacar que la sede de atención de Toluca brinda atención a los 125 municipios del Edomex; la de Tlalnepantla atiende a 25 municipios de la zona nororiente, mientras que la de Nezahualcóyotl cubre 34 municipios de la zona oriente.

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Por ello, es importante identificar qué centro corresponde antes de acudir a realizar la solicitud.

Con estas indicaciones, la dependencia estatal busca que propietarios particulares y empresas conozcan las alternativas para modificar la configuración de sus terrenos y puedan iniciar el procedimiento correspondiente con información sobre los requisitos y las sedes disponibles.

La recomendación es consultar previamente el portal oficial y verificar la documentación necesaria antes de acudir al Centro de Operación Urbana “Impulsa”.