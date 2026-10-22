Opinión

El ahorro invisible: por qué cuesta guardar dinero incluso cuando los gastos están ordenados

No siempre la falta de ahorro responde a una mala administración financiera, pero en muchos casos sí

Ilustración de un hombre en una acera con los bolsillos del pantalón hacia afuera y monedas que caen al suelo cerca de edificios.
Llegar a fin de mes sin haber separado dinero puede responder a dos causas muy distintas (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

En la economía cotidiana de los hogares argentinos, llegar a fin de mes sin haber separado dinero puede responder a dos causas muy distintas: ingresos que no alcanzan para cubrir gastos esenciales y falta de planificación cuando sí existe un margen disponible. Confundir ambas situaciones lleva a diagnósticos incompletos.

En septiembre de 2026, el INDEC registró una inflación del 1,9% mensual. La canasta básica total aumentó 1,7% ese mes y 38,7% frente a un año atrás. Para una familia de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires, alcanzó los $1.632.505. Se trata de un umbral estadístico de pobreza, no de una estimación universal de cuánto gasta cada hogar, pero permite dimensionar la presión sobre los presupuestos familiares.

PUBLICIDAD

Es importante entender que no siempre la falta de ahorro responde a una mala administración financiera, pero en muchos casos sí.

En los hogares que sí disponen de un excedente, el obstáculo puede ser diferente: no asignar un destino al dinero antes de empezar a gastarlo. Uno de los errores más frecuentes es considerar el ahorro como aquello que queda después de pagar todos los gastos del mes. El problema es que, cuando no existe una planificación, el dinero suele distribuirse entre obligaciones, consumos cotidianos y pequeños gastos que muchas veces pasan inadvertidos.

PUBLICIDAD

También existe una tendencia a incrementar el nivel de consumo cuando aumentan los ingresos. Una persona puede empezar a ganar más, pero si sus gastos crecen al mismo ritmo, su capacidad de ahorro sigue siendo prácticamente la misma.

Los medios de pago digitales y las cuotas facilitan las operaciones cotidianas, aunque pueden dificultar la percepción del gasto acumulado si no se registra cada compromiso. Según el Informe de Inclusión Financiera del BCRA, a diciembre de 2025 había 20,3 millones de personas con financiamiento, equivalentes al 54,7% de la población adulta. Esa cifra no indica por sí misma sobreendeudamiento, pero vuelve relevante analizar cuánto ingreso futuro está comprometido.

Los principales obstáculos suelen estar relacionados con los consumos impulsivos, la falta de registro de gastos y la utilización del crédito sin una planificación adecuada.

También están los conocidos gastos hormiga: pequeñas compras cotidianas que, individualmente, parecen insignificantes, pero que acumuladas pueden representar una suma importante.

En ese escenario, revisar los gastos tiene sentido cuando permite distinguir lo esencial de lo prescindible, sin responsabilizar por igual a hogares con posibilidades económicas diferentes. Registrar los gastos, revisar las suscripciones, planificar las compras y establecer un presupuesto para consumos personales son medidas sencillas que pueden ayudarnos a recuperar el control.

La discusión también incluye el lugar que ocupa el ahorro en el presupuesto. La estrategia más efectiva es sistematizar el ahorro. Esto significa convertirlo en una acción automática y recurrente, en lugar de una decisión que debemos tomar nuevamente todos los meses. Podemos comenzar con un 5%, un 10% o el porcentaje que nuestra situación económica nos permita sostener. No existe un porcentaje universal que funcione para todas las personas, y tampoco debemos forzar un ahorro que comprometa nuestras necesidades esenciales.

La continuidad depende, además, de la finalidad. No es lo mismo ahorrar para realizar un viaje dentro de seis meses que para comprar una vivienda dentro de cinco años o construir un capital que complemente nuestros ingresos durante el retiro. Cada objetivo necesita una estrategia diferente, considerando el tiempo disponible, el monto que queremos alcanzar y nuestra capacidad económica.

El ahorro invisible no es, entonces, un único problema. A veces es el resultado de ingresos insuficientes; otras, de consumos difíciles de identificar o de decisiones que se postergan. No se trata de administrar perfectamente cada peso, sino de aprender a tomar mejores decisiones con los recursos que tenemos disponibles.

Temas Relacionados

AhorroEconomía personalÚltimas noticias

Últimas Noticias

150 impuestos y un Nobel de Economía

Las ideas que Argentina debería tomar de Robert E. Hall y Alvin Rabushka

150 impuestos y un Nobel de Economía

Por qué el precio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires es una trampa estadística

Un solo número puede ocultar diferencias de miles de dólares entre diferentes barrios. Qué mirar antes de decidir una compra

Por qué el precio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires es una trampa estadística

Una OTAS para defender el Atlántico Sur

Un eventual cambio político en Brasil abre una oportunidad para impulsar una alianza militar con la Argentina. La afinidad entre gobiernos debería servir para construir una política estratégica que los trascienda

Una OTAS para defender el Atlántico Sur

Radón y cáncer: la radiactividad natural que la minería debe controlar

Las actividades mineras donde se concentran materiales radiactivos de origen natural requieren evaluaciones y controles específicos. El IPEN debe acelerar la normativa para proteger a trabajadores, comunidades y ambiente

Radón y cáncer: la radiactividad natural que la minería debe controlar

El poder gremial pesquero: organización, responsabilidad y aporte al país

El estudio de Apoyo Consultoría encargado por la SNP estimó que la actividad representó el 2,1 % del PBI y generó S/ 80 adicionales en otros sectores por cada S/ 100 de producción directa

El poder gremial pesquero: organización, responsabilidad y aporte al país

DEPORTES

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

A 20 años del “Last Dance” de Schumacher en Ferrari: la épica carrera en su primer retiro de la Fórmula 1

Steve Nash, con Infobae: el legado de Manu Ginóbili en la NBA y la revancha que le gustaría tener con Lionel Messi

Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Atento Estudiantes: Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores

TELESHOW

145 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

145 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026

Aplausos y lágrimas para Oscar “El Negro” González Oro en el Martín Fierro de Radio: “Difícil es hablar de vos en pasado”

El descargo de Andrea Rincón tras las críticas por su nominación a los Martín Fierro de Radio: “Trabajé un montón”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

El régimen de norcoreano anunció que retomará las emisiones de propaganda hacia Corea del Sur a través de la frontera

Tras la reunión entre Witkoff y Putin en San Petersburgo, Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos

Trump descartó negociaciones de paz con Irán, pero aseguró que la guerra en Medio Oriente tendrá una resolución “muy pronto”

El ayatollah Mojtaba Khamenei y el presidente del Parlamento iraní analizaron la evolución de la guerra en Medio Oriente