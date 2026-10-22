Trump sobre Sheinbaum: “¿Cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México?”

Durante un mitin en Carolina del Sur, el presidente estadounidense recordó una supuesta llamada de la mandataria mexicana por el cambio de nombre del Golfo de México y cuestionó su trayectoria antes de la política. (@azucenau)

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este miércoles 21 de octubre cómo la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum pasó de practicar ballet en su juventud a encabezar el Gobierno de México, durante un mitin de campaña en Clemson, Carolina del Sur, rumbo a la elección legislativa del 3 de noviembre.

“Ella era bailarina de ballet. No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México. ¿Cómo diablos ocurrió eso?”, dijo Trump ante sus seguidores en el T. Ed Garrison Arena de la Universidad de Clemson, sede del acto que buscaba movilizar el voto republicano local.

PUBLICIDAD

El comentario surge dentro de una anécdota que Trump ya ha repetido en distintos actos públicos: su decisión de 2025 de emplear el nombre Golfo de América en la nomenclatura interna de Estados Unidos para referirse al Golfo de México.

La llamada telefónica que Trump dice haber recibido

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula durante un mitin en apoyo de la candidata republicana al Senado estadounidense Darline Graham, de cara a las elecciones de mitad de mandato, en el T. Ed Garrison Arena de la Universidad de Clemson, en Pendleton, Carolina del Sur, EE. UU., el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Umit Bektas

Según la versión del mandatario estadounidense, que volvió a contar este miércoles, Sheinbaum le telefoneó tras enterarse del cambio de nombre para pedirle que reconsiderara la decisión. Trump imitó el tono de la presidenta al recrear la conversación ante los asistentes.

“Al ver que cambié el nombre del Golfo de México, me llamó y me dijo: ‘No, no, Presidente. No, por favor, por favor, por favor, Presidente. Dígame que está bromeando’. Le respondí: ‘No, no, señora. No estoy bromeando. De verdad que no estoy bromeando’. Y lo llevé a cabo”, relató Trump.

PUBLICIDAD

El republicano agregó que, antes de anunciar el cambio, sus propios colaboradores pensaron que se trataba de una broma. “Cuando llamé, dije: ‘Cambiemos el nombre del Golfo de México’. La gente pensó que estaba bromeando. Siempre piensan que estoy bromeando”, dijo.

Pese a la orden ejecutiva firmada en 2025, el nombre de Golfo de México se mantiene como denominación oficial en el sistema internacional, ya que la Organización Hidrográfica Internacional, con sede en Mónaco y de la que forman parte ambos países, no ha emitido ningún dictamen de cambio.

Imagen de archivo. El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas después de firmar una proclamación que cambia el nombre del Golfo de México al Golfo de América, mientras vuela sobre el golfo a bordo del Air Force One de camino a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl. 9 de febrero de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/IMÁGENES DEL DÍA

Antes de la burla, Trump describió a la presidenta mexicana como “una mujer realmente buena” y “una mujer agradable” con “una de las voces más hermosas”. “Le dije: ‘Su voz es hermosísima’. Y es verdad. Ella tiene una voz preciosa”, afirmó.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Trump recurre a este recurso discursivo. En mayo, durante una cena en West Palm Beach, Florida, ya había mencionado el pasado en la danza de Sheinbaum, además, en más de una ocasión ha elogiado su voz.

Sheinbaum practicó ballet desde los 6 hasta los 20 años

La propia Claudia Sheinbaum abordó su formación en la danza clásica durante su conferencia matutina del 12 de agosto de 2026, al explicar las decisiones académicas que la llevaron a estudiar Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fotografía de Claudia Sheinbaum Pardo sin fecha, distribuida a Reuters el 6 de septiembre de 2023, durante una presentación de ballet en la Ciudad de México. Equipo de Comunicación de Claudia Sheinbaum/Handout vía REUTERS.

“De niña hice mucho tiempo ballet y luego cuando entré a la Facultad, cuando ya había que escoger entre ser bailarina y ser física, pues decidí ser física. Y de ahí me fui al lado opuesto e hice remo”, dijo la presidenta en esa ocasión.

PUBLICIDAD

En su documental biográfico, Sheinbaum precisó que la disciplina abarcó un periodo más largo del que suele mencionar en sus apariciones públicas: practicó ballet desde los seis años hasta su segundo año de universidad, es decir, alrededor de 20 años.

La mandataria también ha compartido en redes sociales una fotografía de una presentación de ballet en el Teatro Juárez de Guanajuato, cuando tenía 10 años, con motivo de su regreso a ese escenario para inaugurar la 50 edición del Festival Internacional Cervantino.

En entrevista con la periodista Adriana Delgado para el programa El Dedo en la Llaga, Sheinbaum amplió los detalles de esa etapa de su vida. “Sí, era una niña medio hiperactiva, muy traviesa y bueno, tuve ese privilegio la verdad”, dijo la mandataria.

PUBLICIDAD

Una joven Claudia Sheinbaum posa con un tocado y vestuario de ballet junto a una mujer adulta, en un retrato de época. (CLAUDIA: EL DOCUMENTAL (Youtube))

Además de las clases de ballet y guitarra, Sheinbaum perteneció de niña a un grupo folclórico llamado Las Peñas, con influencia de la música sudamericana, y a un grupo musical infantil llamado Los Pilpícuatl, integrado por niños que cantaban en náhuatl.

La presidenta vinculó ese acceso temprano a la cultura con el impulso que hoy da a los centros comunitarios Pilares en la Ciudad de México, espacios gratuitos en colonias de bajos recursos donde, dijo, cualquier niño puede estudiar ballet, guitarra o música, según la misma entrevista.

Tras el ballet, Sheinbaum practicó remo en el de la UNAM, con entrenamientos a las 5:00 horas en Cuemanco antes de sus clases en la Facultad de Ciencias, y más tarde atletismo, de acuerdo con su relato en una mañanera. Actualmente, por recomendación del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, practica Chi Kung, una disciplina china que, según la mandataria, se adapta mejor a la agenda que exige la Presidencia.

PUBLICIDAD