Tensión en el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional: las miradas y la distancia que no pasaron desapercibidas

Jesse & Joy - (Captura de pantalla/ Auditorio Nacional)

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Jesse & Joy vivieron una noche cargada de emociones el 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Como parte de El Despecho Tour, los hermanos Huerta ofrecieron su último concierto juntos en este recinto antes de la pausa, ante miles de seguidores que acudieron para cantar sus éxitos y acompañarlos en una presentación marcada por el significado de su despedida. Sin embargo, fue el momento final entre ambos el que concentró buena parte de la atención.

Después de casi dos horas de música, Jesse se acercó a su hermana para abrazarla y darle un beso en la cabeza. Joy no correspondió de la misma manera al gesto y continuó saludando al público, una reacción que llamó la atención de algunos asistentes y provocó comentarios en redes sociales. Para quienes observaron la escena, el contraste entre la iniciativa de Jesse y la respuesta de Joy convirtió una despedida afectuosa en un instante de interpretación abierta.

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La escena adquirió relevancia por el contexto que atraviesa el dúo. Jesse anunció que dejará temporalmente el proyecto el próximo 5 de diciembre para priorizar su bienestar emocional y dedicar más tiempo a su familia. Aunque la decisión representa un cambio importante para la trayectoria compartida, el abrazo por sí solo no permite confirmar un conflicto entre los hermanos. La distancia que algunos espectadores percibieron durante el espectáculo y el desenlace de la noche alimentaron las especulaciones, pero ninguno de esos elementos demuestra que exista un problema personal entre ellos.

Una despedida entre canciones, aplausos y miradas que llamaron la atención

Entre canciones y un gesto final, los hermanos cerraron una etapa marcada por la pausa de Jesse Huerta y la continuidad del proyecto bajo el liderazgo de Joy. (Captura de pantalla @jorge_ugalde)

El concierto recorrió distintas etapas de la carrera de Jesse & Joy, desde sus primeras canciones hasta temas más recientes. La presentación comenzó con Empinar el codo y continuó con éxitos como Chocolate, ¡Corre!, Dónde está el amor, Respirar, Esto es lo que soy, La de la mala suerte, Digas lo que digas, Te esperé, Un besito más, Espacio sideral y Electricidad.

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Durante el espectáculo, Jesse también se acercó a sus seguidores para saludarlos y tomó su guitarra en la parte posterior de la zona de preferente, desde donde interpretó Sonreír y Valió la pena. El recorrido musical permitió recuperar diferentes momentos de la historia del dúo y mantuvo al público involucrado en una velada que tenía un significado especial ante la próxima pausa de Jesse.

Otro de los segmentos destacados llegó con la participación del mariachi, que acompañó a Joy en un repertorio de canciones vinculadas con Juan Gabriel, Joan Sebastian y Luis Miguel. Entre los cambios de ritmo, las voces del público y los aplausos, el espectáculo mantuvo su carácter festivo, aunque el contexto de la despedida añadió una lectura emocional a cada interpretación.

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El abrazo de Jesse y Joy desata comentarios en redes sociales

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional el 21 de octubre del 2026 - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Al terminar la presentación, los hermanos levantaron una bandera de México y se despidieron de los asistentes. Fue entonces cuando Jesse abrazó a Joy y le dio un beso en la cabeza. La cantante no respondió al contacto de la misma forma y siguió dirigiendo su atención hacia el público, una secuencia que algunos espectadores consideraron llamativa por tratarse de uno de sus últimos encuentros musicales en el Auditorio Nacional.

En redes sociales, personas que aseguraron haber asistido al concierto comentaron que habían percibido cierta tensión y distanciamiento entre los hermanos durante la presentación. Entre las observaciones mencionadas estuvieron las pocas miradas que, según algunos asistentes, intercambiaron en el escenario.

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El contraste entre el gesto de Jesse y la reacción de Joy convirtió el cierre en uno de los momentos más comentados de la noche.

¿Qué sigue para los hermanos Huerta después de El Despecho Tour?

Los integrantes del dúo musical Jesse y Joy figuran junto a una imagen del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gira ha llevado a Jesse & Joy por Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y México. Todavía quedan presentaciones pendientes en Sudamérica, otras fechas mexicanas y compromisos en Europa antes de concluir El Despecho Tour. La última etapa permitirá al dúo completar el recorrido previsto antes de que Jesse se aparte del proyecto en diciembre.

Joy, por su parte, continuará al frente de Jesse & Joy y tiene previsto regresar al Auditorio Nacional el 6 de diciembre con el espectáculo navideño ¿Con quién se queda el reno?. La presentación marcará el comienzo de una nueva fase para el proyecto, con la cantante como figura principal durante la ausencia de su hermano.

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Jesse prepara una propuesta musical propia llamada Jesse and The Supernovas, mientras Joy se dispone a mantener vivo el repertorio que ambos construyeron. Al cierre del concierto del 21 de octubre, los gritos, los aplausos y los cantos de los asistentes acompañaron la despedida. Para los seguidores, la noche reunió dos emociones difíciles de separar: la celebración de una trayectoria compartida y la incertidumbre ante lo que vendrá.