Política

Video: Karina y el bloque libertario le cantaron el “feliz cumpleaños” al presidente Javier Milei

La secretaria general y el presidente de la Cámara de Diputados le enviaron un mensaje al jefe de Estado, que hoy festeja sus 56 años

Integrantes del bloque legislativo y funcionarios de La Libertad Avanza, acompañados por Karina Milei y Martín Menem, se reunieron en la Cámara de Diputados para enviar un saludo con aplausos y cánticos con motivo del cumpleaños del presidente Javier Milei. El registro grupal documenta a diputados y referentes del espacio político congregados en un salón del Congreso de la Nación.
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El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados saludó por su cumpleaños al presidente de la Nación, Javier Milei, durante una actividad encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Varios dirigentes y legisladores libertarios entonaron el “Feliz cumpleaños” para el mandatario, que hoy celebra 56 años. La publicación incluyó el mensaje: “Gracias por devolvernos la esperanza y cambiar la historia. VLLC!!!”.

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Un grupo numeroso de personas vestidas con ropa formal aplauden y saludan a la cámara en un salón con columnas y lámparas de araña
Saludos desde La Libertad Avanza a Javier Milei por su cumpleaños

De acuerdo con el posteo, Karina Milei y Martín Menem estuvieron al frente del saludo dentro del bloque oficialista. El gesto ocurrió en el ámbito de la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza cuenta con representación parlamentaria y Menem ejerce la presidencia del cuerpo. Luego de la publicación, el mandatario nacional compartió el video con un mensaje: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Captura de una publicación en la red social X que incluye un video de un grupo de personas en traje aplaudiendo dentro de un salón
Javier Milei compartió el video por su cumpleaños

La diputada Lilia Lemoine también publicó un mensaje en la misma red social por el natalicio del presidente, en el que recordó cómo conoció sus ideas políticas y destacó aspectos de su figura.

Saludos desde La Libertad Avanza a Javier Milei por su cumpleaños

En su publicación en X, la legisladora relató una anécdota ocurrida en 2018, cuando un joven le habló de su adhesión al minarquismo en una pizzería. Según contó, al preguntarle de qué se trataba, él le sugirió buscar a Milei. “Anoté en el celular y en casa busqué”, escribió Lemoine.

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La diputada señaló que, tras encontrar un video del actual mandatario, comenzó a seguirlo y mantuvo ese interés desde entonces. El mensaje concluyó con un agradecimiento al presidente por “su coraje y su humildad por sobre todas las cosas”.

Por su parte, también hubo expresiones de distintos dirigentes que integran el Gobierno nacional. En este punto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, definió a Milei como “el presidente de todos los argentinos” y expresó un saludo personal al mandatario.

A través de su cuenta en X, la funcionaria destacó cualidades de Milei, a quien describió como una persona que “no traiciona”, “no miente” y “cree en vos hasta el final”. También sostuvo que el jefe de Estado es alguien “puro corazón”.

Feliz cumple Javi, no hay manera de conocerte de verdad y no quererte”, concluyó Pettovello en el cierre de su publicación, donde lo llamó “amigo” y manifestó su afecto.

El asesor presidencial Santiago Caputo envió sus saludos con un mensaje en el que vinculó el rumbo de la Argentina con las ideas de la libertad: “Mal que le pese a alguno, cuando todo este proceso haya terminado la Argentina habrá cambiado para siempre porque sólo hay una fórmula para la prosperidad de una Nación y es abrazando las ideas de la libertad”.

Tener la oportunidad de acompañarte es un honor por el que siempre estaré agradecido”, finalizó el asesor en su saludo al mandatario.

Otro dirigente libertario que se sumó a los saludos fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien le atribuyó a Milei el liderazgo del proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional.

En un mensaje, Sturzenegger sostuvo que modificar la situación de la Argentina requiere “visión, capacidad y, por sobre todas las cosas, coraje”. En ese sentido, afirmó que Milei reúne esas condiciones para conducir esa transformación.

Tenemos suerte de tener a Javier Milei liderando este cambio. Sin él no hubiera sido posible”, determinó el funcionario.

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