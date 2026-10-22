Joy Huerta destapa si su cuñada fue la culpable de la separación con su hermano Jesse

La cantante Joy Huerta responde a preguntas frente a cámaras, teléfonos móviles y micrófonos de diversos medios de comunicación durante una rueda de prensa en un evento. Crédito: Miriam Estrella/ Infobae México

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Joy Huerta descartó que Mónica León, esposa de su hermano Jesse, hubiera provocado el distanciamiento personal y profesional que llevó al final del dúo Jesse & Joy.

La cantante habló el pasado miércoles 21 de octubre, antes de su concierto en el Auditorio Nacional, donde ofreció una mini conferencia de prensa y ahí un reportero le preguntó de forma directa si su cuñada tuvo la culpa de la ruptura entre los hermanos.

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La intérprete no señaló a León ni confirmó las versiones que circularon en redes sociales. “Yo no puedo hablar por… o sea, la gente es dueña de sus palabras, la gente es dueña de sus consecuencias, la gente decide qué dice y qué no dice”, respondió Joy ante la pregunta sobre su cuñada y las publicaciones que esta realizó después del anuncio.

Joy sostuvo que la decisión de dejar la agrupación fue tomada únicamente por Jesse. “La verdad es que él tomó una decisión unilateral, yo la respeto. Yo me enteré 20 minutos antes de que todos ustedes se enteraran que Jesse decidía dejar la banda”, declaró la cantante, quien aseguró que decidió continuar con su carrera luego de que su hermano dejó el dúo.

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Joy Huerta reafirma que se enteró 20 minutos antes del anuncio de Jesse

La cantante relató que se enteró de la salida de Jesse apenas 20 minutos antes de que el anuncio se hiciera público. Explicó que su hermano tomó una decisión unilateral y que, aunque la respetó, el aviso la dejó ante un nuevo escenario profesional.

Joy señaló que decidió continuar con el proyecto pese a que la salida de Jesse no resultó sencilla. La artista afirmó que enfrentó la noticia con la determinación de mantenerse activa en la música y de sostener el camino que construyó durante más de dos décadas junto a su hermano.

La cantante expresó que, si Jesse tomó la decisión de bajarse del escenario como integrante del dúo, ella tuvo la posibilidad de continuar. Sus declaraciones mostraron que la ruptura artística no estuvo acompañada de un anuncio conjunto ni de una conversación pública previa entre ambos.

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Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

La postura de Joy también explicó parte de la confusión que se generó entre seguidores del grupo. El anuncio de Jesse surgió de manera repentina para el público y para su hermana, de acuerdo con el relato que ofreció antes de su presentación en la Ciudad de México.

Mónica León publicó mensajes sobre límites familiares

Las versiones sobre una supuesta responsabilidad de Mónica León crecieron después de que la esposa de Jesse compartió varias historias en Instagram. En esas publicaciones aparecieron frases sobre la verdad, los límites dentro de la familia y la necesidad de preservar espacios personales.

Una de las frases que llamó la atención del público señaló que la verdad siempre salía a la luz y triunfaba. Otra serie de mensajes se refirió a la necesidad de establecer límites sanos dentro de las relaciones familiares.

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Los seguidores de Jesse & Joy interpretaron esas publicaciones como posibles indirectas dirigidas a Joy. Esa lectura llevó a que algunos usuarios responsabilizaran a León de una ruptura que involucró el vínculo entre los hermanos y el futuro del dúo.

Joy no confirmó que los mensajes de su cuñada hubieran estado relacionados con ella. Tampoco presentó a León como una figura involucrada en la salida de Jesse. Su respuesta se concentró en que cada persona asumió las consecuencias de lo que comunicó públicamente.

Jesse Huerta atribuyó su salida al desgaste físico y mental

Jesse anunció en septiembre que puso una pausa a Jesse & Joy. Después explicó que la decisión estuvo relacionada con su salud mental y física, luego de enfrentar síntomas de una crisis nerviosa derivada del desgaste acumulado durante años de trabajo.

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El cantante también señaló que buscó priorizar a su familia y abrir espacio para otros proyectos musicales. Entre ellos estuvo Jesse and the Supernovas, propuesta con la que comenzó una etapa distinta fuera de la dinámica que mantuvo con Joy.

Jesse Huerta atribuyó su salida al desgaste físico y mental FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

La explicación de Jesse contrastó con las versiones que circularon en redes sociales sobre una presunta infidelidad o una pelea familiar provocada por una tercera persona. Ninguno de los hermanos confirmó esas teorías ni presentó pruebas de que una relación sentimental hubiera causado el final del dúo.

La separación entre los artistas quedó marcada por la diferencia en la forma en que ambos conocieron y comunicaron la decisión. Jesse preparó el anuncio de su salida, mientras Joy reveló que recibió la noticia poco antes de que se difundiera ante sus seguidores y los medios.

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El último concierto de Jesse & Joy ocurrió el 21 de octubre

El concierto del miércoles 21 de octubre en el Auditorio Nacional reunió a los seguidores de Jesse & Joy en una noche que funcionó como despedida de una etapa. El espectáculo fue el último que los hermanos ofrecieron juntos bajo el nombre que los acompañó durante más de 20 años.

Joy llegó al escenario después de reconocer que atravesó un proceso de distancia y reestructuración con Jesse. La cantante mantuvo que el lazo familiar no se rompió, aunque la relación entre ambos enfrentó cambios tras la determinación de su hermano.

Mónica León también aclaró que sus publicaciones no estuvieron dirigidas a Joy. Con esa postura y las declaraciones de la cantante, las versiones sobre una supuesta intervención de la cuñada en la separación quedaron sin confirmación pública.

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