México

Festival de la Muerte 2026 en León: dónde ver las calaveras monumentales y la Feria del Alfeñique

El centro histórico reúne flores de cempasúchil, figuras tradicionales, luces nocturnas y puestos artesanales

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León activa el Festival de la Muerte 2026 con 138 piezas decorativas, ocho calaveras monumentales y una iluminación inédita en la fachada de la Presidencia Municipal, una propuesta que convierte al centro de la ciudad en un recorrido para celebrar el Día de Muertos hasta el 2 de noviembre.

La ciudad suma este año flores de cempasúchil, figuras de alfeñique, banderolas, farolitos y representaciones de catrinas y catrines en cuatro puntos del centro.

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La intervención incluye la Plaza Principal, Plaza Fundadores, Plaza Expiatorio y el Arco de la Calzada, donde los visitantes podrán encontrar esculturas de gran formato y escenarios para fotografías.

La Feria del Alfeñique, que cumple 41 años, reúne a 109 artesanos con dulces y figuras elaborados con técnicas tradicionales. El encuentro estará disponible hasta el 2 de noviembre y ofrece piezas para las ofrendas, además de papel picado, pan de muerto, velas, incienso y artículos de cerámica.

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(Cortesia)

La Presidencia Municipal estrena iluminación por el Día de Muertos

La fachada de la Presidencia Municipal de León se ilumina por primera vez como parte de las celebraciones de Día de Muertos. La decoración incorpora flores de cempasúchil, elementos inspirados en el alfeñique y otros motivos vinculados con las ofrendas mexicanas.

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El encendido marcó el inicio de las actividades del Festival de la Muerte 2026. La propuesta busca llevar la celebración a las calles y plazas, con un circuito que permite recorrer parte del centro histórico a pie.

La presidenta municipal Ale Gutiérrez encabezó la actividad de apertura. Durante el acto, afirmó que la ciudad ha buscado renovar sus festejos sin perder las referencias culturales y comunitarias que forman parte de la tradición.

Quienes comiencen el recorrido en la Plaza Principal podrán observar la decoración del kiosco y la fachada de la Presidencia Municipal. Ese punto funciona como una primera parada para quienes quieran conocer las instalaciones antes de continuar hacia otros espacios del centro.

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Ocho calaveras monumentales forman un circuito en el centro de León

Las ocho calaveras monumentales son una de las principales atracciones del festival. Están distribuidas entre la Plaza Principal, Plaza Fundadores, Plaza Expiatorio y el Arco de la Calzada.

La ubicación de las esculturas permite organizar una caminata que combine los espacios públicos intervenidos. La ruta puede comenzar en la Plaza Principal, continuar hacia Plaza Fundadores y avanzar hasta el Expiatorio, donde habrá nuevas figuras relacionadas con oficios tradicionales, como el organillero y los boleros.

El Arco de la Calzada completa el circuito con más decoraciones de gran formato. La propuesta está pensada para visitantes que buscan fotografías, recorridos familiares o una salida nocturna en los días previos al 2 de noviembre.

Además de las calaveras, las calles y plazas tendrán guías de flores de cempasúchil, farolitos y banderolas. Las piezas suman referencias al altar de muertos y a los dulces de alfeñique, una tradición presente en varias ciudades mexicanas durante esta temporada.

La secretaria de Reactivación Económica de León, María Fernanda Rodríguez González, invitó a conocer el recorrido desde el centro hasta el Expiatorio. La funcionaria anticipó que esa zona contará con figuras nuevas vinculadas con actividades y personajes urbanos.

La Feria del Alfeñique ofrece dulces y artículos para las ofrendas

La Feria del Alfeñique vuelve a ser uno de los puntos de encuentro de la temporada. En su edición número 41 participan 109 artesanos que ofrecen piezas hechas con azúcar y otros productos propios de la celebración.

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El alfeñique ocupa un lugar habitual en las ofrendas de Día de Muertos. Las figuras pueden adoptar formas de calaveras, animales, frutas u otros elementos decorativos, y su elaboración conserva procedimientos que pasan de una generación a otra entre familias artesanas.

La feria también concentra artículos para preparar un altar. Los visitantes podrán encontrar papel picado, pan de muerto, velas, incienso y figuras de cerámica, además de dulces tradicionales.

Para quienes lleguen a León durante los últimos días de octubre o los primeros de noviembre, la feria puede funcionar como complemento del paseo por las calaveras monumentales. La recomendación es iniciar el recorrido en el centro, visitar las plazas decoradas y cerrar con la búsqueda de piezas para la ofrenda.

Día de Muertos reúne altares, flores y memoria familiar

El Día de Muertos se celebra en México durante los primeros días de noviembre y reúne elementos como flores de cempasúchil, veladoras, retratos, alimentos y objetos que recuerdan a las personas fallecidas. Las ofrendas suelen instalarse en hogares, escuelas, espacios públicos y comercios.

El cempasúchil es una de las flores más presentes en estas fechas por su color y aroma. Las velas y los farolitos forman parte de la iluminación de los altares, mientras que el pan de muerto, el incienso y el papel picado aparecen como elementos habituales de la tradición.

En León, el Festival de la Muerte traslada parte de esos símbolos al espacio urbano. Las 138 piezas decorativas estarán distribuidas en plazas y calles para acompañar las actividades familiares, el comercio artesanal y los recorridos por el centro de la ciudad hasta el 2 de noviembre.

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