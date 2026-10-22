Carlos Suárez, el poderoso asesor de Abelardo de la Espriella, le dio la bienvenida a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Lara: “Abran paso”

Carlos Suárez compartió en sus redes sociales postales de su relación de trabajo y amistad con el futuro ministro del Interior, Alejandro Ordóñez - crédito @carlossuarezrojas/Instagram

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Carlos Suárez, que fungió como estratega político del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, y en la actualidad se desempeña como titular de la Junta Directiva de Ecopetrol, celebró el jueves 22 de octubre la designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, luego de la salida de Rodrigo Lara de la cartera.

En su perfil de Instagram, Suárez publicó una secuencia de historias para expresar su cercanía política y personal con el exprocurador, al que conoce desde 2018 y también recordó una publicación del 4 de agosto en la que celebró su entonces escogencia como embajador ante la OEA. “¡Abran paso que Ordóñez ha llegado!”, comentó el abogado.

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En su perfil de Instagram, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, compartió sus elogios al exprocurador Alejandro Ordóñez, elegido como ministro del Interior - crédito @carlossuarezrojas/Instagram

El directivo aludió a controversias que involucraron a Ordóñez, entre ellas la destitución de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. “¿Quemó libros comunistas y destituyó a Petro? Ese es un DEFENSOR DE LA PATRIA”, expresó en su comentario Suárez, que en su momento fue asesor de Ordóñez cuando en 2018 intentó llegar a la presidencia.

A su vez, en otra de las imágenes, mostró al ex jefe del Ministerio Público vestido como si se tratara de un soldado de las cruzadas: campañas militares religiosas convocadas por los papas de la Iglesia católica en la Edad Media; en lo que sería una clara referencia a sus creencias, que en su momento desataron un intenso debate jurídico.

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Con estas publicaciones en Instagram, Carlos Suárez recordó su amistad con el futuro ministro del Interior, el exprocurador Alejandro Ordóñez - crédito @carlossuarezrojas/Instagram

¿Por qué son tan cercanos Carlos Suárez y Alejandro Ordóñez?

Las publicaciones que compartió el abogado en sus redes sociales incluyeron fotografías de Suárez y Ordóñez dentro de un set de grabación. Junto a una de ellas, el estratega vinculó el momento con su consultora y escribió cómo “en 2018 nació una candidatura” y de la manera en que ”en 2026 nos vuelve a juntar el destino”

En otra imagen, en la que aparece junto a una mujer identificada como Beatriz, publicó. “Vuelve al ruedo y dice lo que piensa, Alejandro Ordóñez. De tu mano Beatri…”. Y como se mencionaba, la serie concluyó con una pieza visual generada mediante inteligencia artificial, en la que justamente lo mostraba como un caballero templario.

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En estas imágenes, Carlos Suárez elogió a Alejandro Ordóñez y celebró su llegada al Ministerio del Interior, al compararlo incluso con un caballero templario - crédito @carlossuarezrojas/Instagram

La cercanía entre Suárez y Ordóñez está relacionada con la consultora Estrategia y Poder, pues dirigió la campaña digital y electoral que adelantó Ordóñez, pese a que buscó sin éxito llegar a la Casa de Nariño. Desde el 17 de septiembre, el abogado, que llevó a De la Espriella al poder, ejerce como presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

Así fue salida de Rodrigo Lara tras 75 días en el Ministerio del Interior

Ordóñez reemplazará a Lara, que permaneció apenas 75 días al frente del Ministerio del Interior. Su salida se produjo horas después de que restara importancia a los errores técnicos en el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027; aunque versiones extraoficiales indican que fue destituido por sus diferencias con Suárez.

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Este constituye la segunda gran crisis de gabinete en menos de tres meses de gobierno. Mientras avanzan los trámites para la posesión del nuevo ministro, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de la cartera y la interlocución con el Congreso de la República, en medio de discusión de debates clave.

Este fue el mensaje con el que el presidente Abelardo de la Espriella le puso fin a la etapa de Rodrigo Lara como ministro del Interior - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, compartió el presidente.

“Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, agregó De la Espriella, sin dar a conocer detalles concretos por los cuales tomó la determinación de sacar a Lara de su cargo, lo que dio pie a una serie de rumores sobre las aparentes presiones de Suárez para tal fin.

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