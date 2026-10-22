Colombia

Este es el primer video en la cárcel del hombre capturado por amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a la familia del presidente Abelardo de la Espriella

Juan Carlos Buriticá Suárez deberá responder por los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos

Buriticá Suárez deberá responder por los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos - crédito Suministrado infobae

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Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Buriticá Suárez, investigado por presuntas amenazas contra la familia del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. La decisión se conoció el jueves 22 de octubre de 2026, tras la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación le atribuyó dos delitos.

Según informó el primer mandatario, la captura se produjo el 19 de octubre de 2026 a las 11:57 p. m., un día después de que se presentara la denuncia por los mensajes. La medida de aseguramiento no constituye una declaración de responsabilidad penal, que deberá definirse en el curso del proceso judicial.

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La Fiscalía imputó amenazas y un delito relacionado con estupefacientes

Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta de X los detalles de la denuncia y las actuaciones judiciales relacionadas con el caso - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta de X los detalles de la denuncia y las actuaciones judiciales relacionadas con el caso - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@ABDELAESPRIELLA/X

Buriticá Suárez deberá responder por los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, establecido en el artículo 188E.

Conforme a lo expuesto durante la diligencia, el juzgado consideró que la reclusión preventiva era procedente a partir del material recogido por la Policía Nacional, con apoyo de su Centro Cibernético. El análisis judicial también incorporó un enfoque de género para valorar las circunstancias denunciadas.

“El despacho considera que no existe una medida menos invasiva que resulte igual de eficaz”, explicó el juez al fundamentar la detención intramural del señalado.

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Tras la decisión del juez, fue publicado el primer video del responsable de agresiones contra la primera dama y la familia del presidente, que registra todo el proceso de ingreso a la cárcel, que incluyó registro, fotos y acompañamiento de guardas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hacia la celda en la que permanecerá recluido Buriticá Suárez mientras avanza su proceso penal.

El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que las amenazas de muerte contra cualquier núcleo familiar son inadmisibles. “Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, expresó.

Según el presidente, la denuncia fue radicada el 18 de octubre de 2026, después de que se produjera la amenaza contra su familia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Según el presidente, la denuncia fue radicada el 18 de octubre de 2026, después de que se produjera la amenaza contra su familia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A su vez, De la Espriella afirmó que la protección de su familia debe aplicarse en las mismas condiciones para el resto de los hogares del país. También señaló que nadie puede “sembrar el terror” en los hogares colombianos.

En el cierre de su mensaje, el mandatario utilizó la expresión “Patria Milagro” y afirmó que los ciudadanos deben estar protegidos frente a la delincuencia y que los responsables de delitos deben responder ante la justicia.

La investigación continuará en manos de la Fiscalía, mientras Buriticá permanece privado de la libertad por decisión judicial.

Abelardo de la Espriella anuncia el traslado de 91 presos

Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos que estaban en Barranquilla a las cárceles de máxima seguridad del país-crédito Lina Gasca/Colprensa
Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos que estaban en Barranquilla a las cárceles de máxima seguridad del país-crédito Lina Gasca/Colprensa

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Inpec trasladó 91 personas privadas de la libertad a distintos establecimientos penitenciarios y decomisó elementos prohibidos durante un procedimiento en Girón, Santander, como parte de las acciones de su Gobierno contra la criminalidad.

Las medidas buscan impedir que las cárceles sean utilizadas para continuar actividades delictivas. Según una publicación en su cuenta de X, 41 personas fueron trasladadas desde Montería, 46 desde Sincelejo, dos desde Cartagena y dos desde Barranquilla.

En el operativo de Girón, el organismo público del orden nacional actuó junto con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional e incautó una tarjeta SIM, 5,58 gramos de una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos.

De la Espriella advirtió: “No voy a ceder un solo milímetro en esta batalla contra la criminalidad. ¡La ley se respeta y el que la hace, la paga!”. El jefe de Estado no detalló los nombres de las personas trasladadas, los establecimientos penitenciarios de destino ni las circunstancias en las que fueron encontrados los elementos.

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