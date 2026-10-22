EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 22 de octubre

Dos emergencias viales se registran esta mañana en la capital
Incendio y percance vial movilizan a servicios de emergencia en la Ciudad de México esta mañana, en los primeros reportes de la jornada difundidos por OVIAL_SSCCDMX, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
- Reporte de incendio en la Narvarte Poniente
Servicios de emergencia se dirigen a la esquina de Anaxágoras y Luz Saviñón, en la colonia Narvarte Poniente, por un reporte de incendio.
- Percance en Calzada Ignacio Zaragoza
Minutos antes, Ovial reportó el envío de unidades de emergencia al cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza y avenida Javier Rojo Gómez por un percance vial.
Transportistas liberaron la caseta de peaje de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, luego de realizar una protesta para exigir la liberación de dos operadores detenidos por policías municipales de Teoloyucan durante el desalojo de una manifestación contra los horarios de restricción para vehículos de carga pesada.
Después de 36 horas de bloqueo en la autopista México-Toluca, familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda acordaron retirar la protesta, luego de alcanzar compromisos con autoridades del Estado de México para dar seguimiento a sus demandas y establecer mesas de diálogo sobre las investigaciones.