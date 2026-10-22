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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 22 de octubre

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11:15 hsHoy

Dos emergencias viales se registran esta mañana en la capital

Incendio y percance vial movilizan a servicios de emergencia en la Ciudad de México esta mañana, en los primeros reportes de la jornada difundidos por OVIAL_SSCCDMX, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

  • Reporte de incendio en la Narvarte Poniente

Servicios de emergencia se dirigen a la esquina de Anaxágoras y Luz Saviñón, en la colonia Narvarte Poniente, por un reporte de incendio.

  • Percance en Calzada Ignacio Zaragoza

Minutos antes, Ovial reportó el envío de unidades de emergencia al cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza y avenida Javier Rojo Gómez por un percance vial.

11:15 hsHoy

Transportistas liberan caseta de Tepotzotlán tras exigir libertad de dos detenidos en Teoloyucan

Operadores de transporte protestaban contra las restricciones de circulación en Teoloyucan

Elementos de la policía municipal realizan la detención de personas en la vía pública durante la noche en el municipio de Teoloyucan, Edomex. En el lugar se observan vehículos de carga pesada atravesados sobre el camino y patrullas con luces de emergencia encendidas. Los agentes uniformados someten a los individuos.

Transportistas liberaron la caseta de peaje de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, luego de realizar una protesta para exigir la liberación de dos operadores detenidos por policías municipales de Teoloyucan durante el desalojo de una manifestación contra los horarios de restricción para vehículos de carga pesada.

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11:15 hsHoy

Tras 36 horas, madres buscadoras acuerdan retirar bloqueo en la autopista México-Toluca con dirección a la CDMX

Integrantes de colectivos y autoridades mexiquenses alcanzaron un acuerdo, se establecieron mesas de diálogo para revisar las investigaciones de personas desaparecidas

Bloqueo de madres buscadoras en la autopista México-Toluca, dirección CDMX (especial)
Bloqueo de madres buscadoras en la autopista México-Toluca, dirección CDMX (especial)

Después de 36 horas de bloqueo en la autopista México-Toluca, familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda acordaron retirar la protesta, luego de alcanzar compromisos con autoridades del Estado de México para dar seguimiento a sus demandas y establecer mesas de diálogo sobre las investigaciones.

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