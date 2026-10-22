La directora del Icbf presumió sus estudios en Harvard tras cuestionamientos de Jennifer Pedraza sobre sus títulos: “Llevo 30 años estudiando”

La congresista de Dignidad y Compromiso exigió a la funcionaria claridad sobre sus estudios, a lo que la abogada respondió haciendo énfasis, incluso, de su paso por Harvard - crédito Canal Congreso

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, respondió ante la Comisión Segunda del Senado a los cuestionamientos sobre la acreditación de sus títulos académicos luego de un derecho de petición presentado por la congresista Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, que la confrontó al respecto.

La controversia se enfocó en la publicación de los certificados de formación en la plataforma oficial de la entidad estatal, en particular respecto a estudios efectuados en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que fueron relacionados por la funcionaria en su hoja de vida. El cruce de declaraciones llamó la atención en el espectro político.

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Durante una sesión de control político, la legisladora expuso discrepancias entre las respuestas formales entregadas a su solicitud y la información disponible en los canales institucionales. Y, en referencia a Restrepo Cañavera, exigió claridad al respecto, como parte de su interés de fiscalizar que la información reportada sea verídica.

Carolina Restrepo, directora del Icbf, respondió a las críticas de la senadora Jennifer Pedraza sobre el reporte de sus estudios universitarios - crédito Icbf - prensa Jennifer Pedraza

Reclamo de Jennifer Pedraza a directora del Icbf se originó por modificaciones en la plataforma pública

La controversia comenzó con la revisión de los documentos que acreditan la trayectoria educativa de la titular de la entidad. De acuerdo con Pedraza, la información curricular consignada en el portal institucional varió tras la recepción del derecho de petición, circunstancia que derivó en acusaciones sobre inconsistencias en los registros.

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“Ustedes cambiaron el perfil que publican en la página web del Icbf sobre sus estudios, directora. Entonces yo le quiero preguntar porque no sé a quién creerle, si a la respuesta al derecho de petición que usted me entregó o si le creo a todas las publicaciones del Gobierno que afirman que usted tiene estudios en Harvard”, dijo Pedraza.

“Considero que sería importante y este podría ser un lugar importante para que usted pueda resolver esa inquietud”, agregó la congresista en sus reclamos, en los que insistió se dieron tras conocerse su recurso; en una petición que no tardó en responderse por la funcionaria implicada, que hizo relación de su dilatada trayectoria académica.

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Carolina Restrepo, directora del Icbf, ha tenido que ir en diferentes ocasiones al Congreso para defender su escogencia en el cargo y el enfoque del Gobierno frente a temas cruciales - crédito Icbf

Para la congresista, declarada en independencia, el contraste entre la documentación suministrada de forma escrita y los anuncios de los canales gubernamentales requería una aclaración inmediata, con el fin de verificar si los cursos en el exterior cumplían con las especificaciones académicas divulgadas al momento de su designación.

Carolina Restrepo atribuyó las omisiones en la plataforma oficial a restricciones del sistema

Frente a las preguntas en el recinto, Carolina Restrepo intervino para aclarar el estado de su hoja de vida y desestimó cualquier intención de ocultar información. La funcionaria defendió su trayectoria y justificó la falta de varios certificados en la página inicial debido al volumen de estudios cursados a lo largo de su extensa carrera profesional.

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“Se me habían olvidado unos cuantos, es que llevo más de 30 años estudiando, entonces se me olvidan los diplomados que he hecho, no me acuerdo”, expresó la directora del Icbf al tomar la palabra para dar respuesta a la solicitud de control, lo que generó revuelo en el desarrollo de la sesión de la Comisión Segunda del Senado.

Jennifer Pedraza se ha destacado en el inicio del periodo legislativo por su intención de verificar los estudios de los funcionarios del Gobierno - crédito Colprensa

Asimismo, la responsable del organismo explicó que el aplicativo digital de la entidad presentaba un límite técnico estricto, dado que el sistema solo permitía cargar cinco registros académicos. Esa restricción forzó una selección preliminar en la que se incorporaron documentos menores, aunque frente a este reclamo fue corregida.

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En el reajuste de documentos, se habrían incorporado programas de posgrado y diplomados que quedaron temporalmente fuera del espacio visible al público, y se excluyeron constancias como la capacidad de la funcionaria para hablar inglés, que inicialmente aparecía en el registro oficial, según se pudo conocer tras esta discusión.

Funcionaria confirmó la publicación de dos certificaciones de Harvard y un título del Cesa

Restrepo detalló que, una vez advertida la situación, el equipo técnico actualizó los archivos en la red estatal para incorporar las credenciales faltantes. La directiva señaló que los certificados correspondientes a su formación en Estados Unidos ya se encuentran disponibles para consulta pública de cualquier ciudadano.

Carolina Restrepo Cañavera se posesionó como directora del Icbf luego de haber apoyado en la segunda vuelta presidencial a Abelardo de la Espriella - crédito @ICBFColombia/X

“Ya está el diploma de Harvard subido en la página, al igual que otro de Harvard está subido en la página, en estudios de administración y gerencia”, ratificó la funcionaria frente a los cuestionamientos de la congresista. “Tampoco estaba el de finanzas corporativas del Cesa (Colegio de Estudios Superiores de Administración), ya lo subieron”.

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De este modo, la titular de la entidad sumó a su curriculum oficial dos acreditaciones expedidas por la Universidad de Harvard, las cuales abarcan áreas de administración, gerencia y gestión empresarial vinculadas al ejercicio de la función pública, junto a su especialización en el mencionado colegio de administración, que avalarían su trayectoria.