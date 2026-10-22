Colombia

Eva Ferrer denunciará a Verónica Alcocer ante la DEA: ya hay fecha de su viaje a Washington

La diligencia, anunciada por el abogado Jhony Batalla Mena, contempla encuentros el 28 de octubre con el Departamento de Estado y el organismo estadounidense, después de su declaración virtual ante la Fiscalía colombiana

Eva Ferrer viajará a Washington para entregar a las autoridades de Estados Unidos pruebas de sus denuncias contra Verónica Alcocer - crédito Presidencia de Colombia
Eva Ferrer viajará a Washington para entregar a las autoridades de Estados Unidos pruebas de sus denuncias contra Verónica Alcocer - crédito Presidencia de Colombia
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Luego de la declaración virtual entregada por Eva Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación, la exasesora de Presidencia viajará el miércoles 28 de octubre a Washington, Estados Unidos, para entregar pruebas de sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer ante autoridades de Estados Unidos.

El miércoles 21 de octubre, la exfuncionaria declaró ante el ente acusador sobre los presuntos hechos ocurridos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, aunque la audiencia fijó una nueva fecha para el 23 de octubre con el fin de que Ferrer profundice en su versión y entregue la totalidad de las pruebas que inculparían a Alcocer en un presunto tráfico de influencias, supuestos envíos de drogas en aviones del Estado y el traslado de dinero ilícito en viajes oficiales.

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Frente a su desplazamiento hacia los Estados Unidos, el anuncio fue realizado por su abogado, Jhony Batalla Mena, en una entrevista con NTN24. El itinerario contempla reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA.

“Estarían viajando a los Estados Unidos porque, como ya va avanzando el proceso en Colombia, es necesario que esta declaración que Eva Ferrer dio y la evidencia que manifestó en plena audiencia, los audios que mostró, las fotografías que efectivamente corroboran a nivel de suficiencia que su dicho no es un dicho mentiroso, sino que es cierto y muy relevante, sea también entregado a los Estados Unidos”, comentó Batalla al medio internacional.

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Fiscalía recibió material probatorio de Eva Ferrer tras señalamientos contra entorno de Verónica Alcocer - crédito Fiscalía - Icbf
Fiscalía recibió material probatorio de Eva Ferrer tras señalamientos contra entorno de Verónica Alcocer - crédito Fiscalía - Icbf

Ferrer partirá desde España, país al que se trasladó después de la entrevista que concedió a Semana para formular sus acusaciones.

Por su parte, Verónica Alcocer reconoció haber viajado dos veces a Venezuela, el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023, pero sostuvo que ambos desplazamientos tuvieron registros oficiales. También afirmó que en uno de ellos estuvo acompañada por el entonces presidente Petro y que sus agendas y material audiovisual son de acceso público.

Audios, fotografías y testimonios ante la Fiscalía

Ferrer compareció el miércoles 21 de octubre ante la Fiscalía General de Colombia como testigo jurada, en una audiencia virtual que superó las tres horas y que se extendió cerca de cuatro horas. Durante la diligencia compartió algunas grabaciones y aseguró contar con audios, fotografías y otros soportes para respaldar sus señalamientos.

Batalla Mena aseguró en NTN24 que cada relato de la exasesora estaría acompañado por elementos de respaldo. El penalista indicó que la Fiscalía interrogó a Ferrer sobre la manera en que conoció a Alcocer y a Petro, pero evitó dar detalles sobre las preguntas por la reserva de la investigación.

Ilustración en acuarela de una mujer en primer plano frente a un edificio con la palabra Fiscalía y un letrero con el nombre Eva Ferrer.
Las acusaciones de la exfuncionaria incluyen el presunto traslado de 2,5 millones de dólares y sustancias ilícitas en vuelos oficiales a Venezuela - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La declaración en Colombia continuará el viernes a las 8:00 a. m., ante la delegada fiscal 76 especializada en corrupción. El abogado explicó que no tiene acceso a las pruebas para evitar que sean contaminadas durante el proceso.

Las acusaciones de Ferrer incluyen un presunto traslado de dinero y drogas en aviones oficiales durante viajes a Venezuela. La exasesora afirmó que le informaron que de uno de esos viajes se habrían traído 2,5 millones de dólares vinculados al narcotráfico.

“Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares (...) Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, señaló la exasesora en diálogo con Semana.

También acusó a Alcocer de presunto tráfico de influencias para incidir en nombramientos dentro del Estado. Según Ferrer, personas cercanas a la exprimera dama habrían tenido presencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ecopetrol y el Banco Agrario.

Ferrer y Grau sostuvieron una amistad de 25 años - créditos Captura de Pantalla Expressen | @Veronicalcocerg/X
Verónica Alcocer sostuvo que sus dos visitas a Venezuela tuvieron registro oficial y negó el transporte de equipaje con dinero o drogas - crédito Captura de Pantalla Expressen | @Veronicalcocerg/X

El testimonio también involucra al excongresista Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por posibles actos de corrupción en entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el canal público Rtvc, el Banco Agrario y Ecopetrol.

La negativa de Verónica Alcocer y el viaje a Estados Unidos

Alcocer rechazó las acusaciones y presentó ante la Fiscalía un derecho de petición para conocer las actuaciones judiciales en su contra. En diálogo con Noticias RCN, negó cualquier relación con el transporte de drogas y sostuvo que existen “relatos mentirosos” sobre su papel como primera dama.

La exprimera dama también negó haber tenido la suma atribuida por Ferrer y definió su vínculo con la exasesora como estrictamente profesional. Sobre el viaje cuestionado, afirmó: “No hubo maletas en ese viaje. Yo llegué con mi cartera de mano, que es como siempre viajo, ligera, porque, como te vuelvo a repetir, está documentado, registrado con bitácora de vuelo”.

Batalla Mena sostuvo que el desplazamiento a Estados Unidos busca ampliar la información entregada en Colombia. En La Noche afirmó: “La próxima semana, el día miércoles, la doctora Sol Morales, junto con Eva, estarán en los Estados Unidos”.

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