Violencia en Europa: Francia e Italia desplegarán militares tras los saqueos y los disturbios

El Gobierno de Italia destinó 500 militares a Milán para reforzar la seguridad tras los disturbios que dejaron casi 200 policías heridos. (REUTERS/Abdul Saboor)

Guardar

Italia y Francia reforzaron esta semana sus dispositivos de seguridad con tropas y miles de policías ante una ola de protestas violentas por el costo de vida que derivó en saqueos, incendios y enfrentamientos en varias ciudades europeas. El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó el envío de 500 militares a Milán, mientras que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió un despliegue “masivo” de agentes para la nueva jornada de movilizaciones prevista para el sábado.

Las protestas, motivadas principalmente por la suba de combustibles y el encarecimiento de la vida, se extendieron también a Bélgica y Albania, en un contexto de tensión política previo a elecciones en ambos países europeos.

PUBLICIDAD

Italia despliega tropas en Milán y endurece penas

El nuevo decreto aprobado en Italia castiga la participación violenta en protestas con penas de hasta cinco años de prisión. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El Consejo de Ministros italiano autorizó el martes el envío de 500 soldados adicionales a Milán tras los disturbios y saqueos del fin de semana, que dejaron cerca de 200 agentes heridos y daños materiales por casi un millón de euros solo en la capital lombarda. Meloni anunció la medida en un video difundido en redes sociales.

“A Milán llegan 500 militares más, hasta finales de año junto a la policía y los carabinieri”, afirmó la primera ministra. Los efectivos permanecerán desplegados hasta el 31 de diciembre y reforzarán la operación Calles Seguras, un dispositivo vigente desde 2008 que mantiene unos 5.000 militares en distintos puntos del país.

PUBLICIDAD

En Milán fueron detenidas o identificadas 330 personas, la mitad de origen extranjero, según datos oficiales citados por Meloni. La mandataria destacó que el menor de los identificados tenía 11 años, una circunstancia que, dijo, “duele y da miedo, y nos interpela a todos”.

Estados Unidos, China y Alemania emitieron alertas de viaje hacia Francia tras la ola de saqueos e incendios en diversas ciudades. (REUTERS/Abdul Saboor)

El decreto-ley, que entrará en vigor de inmediato y deberá ser ratificado por el Parlamento en un plazo de 60 días, crea el delito de participación violenta en una manifestación, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. También establece que, si quien rompe es menor de edad, responderán sus padres. Una disposición que habría permitido a los militares realizar detenciones durante tres meses quedó finalmente fuera del texto aprobado.

PUBLICIDAD

“No hay nada de revolucionario en devastar y robar. Devastar y robar no es protesta, es criminalidad, y la respuesta del Estado debe ser firme”, sostuvo Meloni, quien calificó a los responsables de los disturbios como “thugs who exploit demonstrations to spread chaos”. La decisión llega antes de nuevas protestas convocadas para el sábado en Roma, Milán y otras ciudades por el Movimiento 17 de Octubre, que reclama movilizaciones permanentes “hasta la caída del gobierno”.

Francia enfrenta sus peores disturbios en años

El primer ministro francés Sébastien Lecornu prometió un despliegue masivo de seguridad tras admitir fallas en la contención de los disturbios previos. (REUTERS/Abdul Saboor)

Francia vivió durante el fin de semana algunos de los episodios de violencia callejera más graves de los últimos años, con disturbios en París, Marsella, Lyon y otras ciudades el 17 de octubre, a seis meses de las elecciones presidenciales que elegirán al sucesor de Emmanuel Macron. Los saqueos de comercios e incendios de edificios públicos llevaron a países como Estados Unidos, China y Alemania a emitir advertencias de viaje para sus ciudadanos en Francia.

PUBLICIDAD

Ante una Asamblea Nacional crítica con la gestión del Gobierno, Lecornu reconoció fallas en la respuesta de seguridad y anunció un refuerzo para las protestas convocadas por los chalecos amarillos y sindicatos estudiantiles el próximo sábado. “El despliegue del próximo sábado será masivo”, afirmó el primer ministro, quien remarcó que la respuesta será distinta a la “estática y poco móvil” de ocasiones anteriores.

Las autoridades francesas aplicaron toques de queda parciales en París y restringieron la circulación nocturna de menores en Marsella. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que militares actuarán junto a la policía y pidió disculpas por los errores cometidos. “Lamento profundamente lo sucedido. Acepto mi parte de responsabilidad”, declaró. Nuñez había ofrecido su renuncia el domingo tras reconocer que la policía “había perdido el control” durante los disturbios, un gesto que Macron rechazó.

PUBLICIDAD

Las autoridades francesas impusieron toques de queda parciales en París y otras ciudades, entre ellas Burdeos y Niza, además de una restricción nocturna dirigida a menores en varios distritos de Marsella desde el martes. En París, el toque de queda rigió en la plaza de la República y el barrio de Les Halles, con prohibición de concentraciones en los Campos Elíseos y las estaciones de tren. La policía parisina además prohibió de forma temporal portar bidones de combustible tras los incendios del fin de semana.

“El sonido de un helicóptero a la una de la mañana resulta un poco opresivo”, relató Sylvain Courant, vecino del barrio de Les Halles, sobre los sobrevuelos de vigilancia. “Es algo que uno ve en la televisión, en todas las buenas películas de guerra”, agregó.

PUBLICIDAD

Una crisis que se extiende por Europa

Las movilizaciones contra el encarecimiento del costo de vida se extendieron a Bélgica y provocaron jornadas consecutivas de reclamos en Albania. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Las autoridades italianas vincularon los disturbios con un fenómeno más amplio. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, describió las protestas como una forma de “guerra híbrida” impulsada a través de redes sociales como TikTok y YouTube. “Los hechos de Milán y otras partes de Italia son fundamentalmente distintos a los vistos en otras épocas. Occidente aún no lo ha comprendido ni ha tomado medidas significativas al respecto”, escribió en la red social X.

En Milán, locales como la tienda de calzado deportivo On y un comercio de Levi’s que habían sido blanco de los disturbios reabrieron el martes, aunque permanecían con tablones en sus vidrieras. Las tiendas de lujo, que habían retirado su mercadería de los escaparates por seguridad, volvieron a exhibirla.

PUBLICIDAD

Las protestas por el encarecimiento de la vida también generaron enfrentamientos más acotados en Bélgica, mientras que en Albania los manifestantes se preparaban para su séptima jornada consecutiva de protestas en Tirana contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama. El avance de las movilizaciones en distintos países alimentó la preocupación de que el malestar por el costo de vida se propague por el continente, en momentos en que varias naciones, incluida Francia, atraviesan dificultades presupuestarias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la crisis francesa para reforzar su discurso contra la inmigración. “Es la inmigración, y le dije al presidente Emmanuel Macron: cierren sus fronteras”, declaró el mandatario estadounidense. Varios analistas citados señalaron, sin embargo, que la inmigración no fue un factor determinante en los disturbios registrados en Francia.

PUBLICIDAD