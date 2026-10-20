Colombia

Colombia y Renault-Sofasa fabricarán un vehículo nuevo que sería exportado a Argentina, México, Ecuador y otros países: se invertirán más de USD100 millones

“Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín

Entre el 30 y el 35 por ciento de los carros que se compran en Colombia son de tono gris - crédito Colprensa
En Colombia se vendieron 33.835 vehículos nuevos en septiembre de 2026, según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y la alianza Fenalco-Andi - crédito Colprensa
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El gobierno de Abelardo de la Espriella informó, el 20 de octubre de 2026, que junto a Renault-Sofasa avanzan en una inversión de hasta USD150 millones para fabricar un nuevo vehículo en Colombia, incorporar tecnologías y ampliar las exportaciones de la industria automotriz.

De acuerdo con la cartera, el proyecto prevé que el país refuerce su papel como centro de producción para mercados de América Latina. La iniciativa beneficiaría a 29 empresas autopartistas y tendría impacto en siete regiones del país, con oportunidades de empleo calificado vinculadas a la cadena de producción. El plan también apunta a ampliar las capacidades locales y facilitar la transferencia tecnológica hacia la industria nacional.

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Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay figuran entre los destinos previstos para las exportaciones del vehículo. La propuesta fue anunciada durante los primeros 100 días de la administración y busca consolidar la presencia de Colombia en el mercado automotor regional.

Al respecto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, sostuvo que el Gobierno busca atraer proyectos de largo plazo mediante condiciones que den previsibilidad a las empresas. “Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo”, afirmó.

En desarrollo...

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