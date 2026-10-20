México

Ebrard apunta a la industria automotriz, acero y aluminio como las que “más preocupan” ante falta de acuerdo comercial con EEUU

El secretario de Economía insistió en que México mantiene “el mejor trato” en materia de comercio con el gobierno de Donald Trump

Ebrard apunta a la industria automotriz, acero y aluminio como las que “más preocupan” ante falta de acuerdo comercial con EEUU. (Foto: Senado de la República)
Ebrard apunta a la industria automotriz, acero y aluminio como las que “más preocupan” ante falta de acuerdo comercial con EEUU. (Foto: Senado de la República)
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la industria automotriz, el acero y el aluminio, son actividades que concentran las principales preocupaciones del gobierno mexicano por los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232, mientras continúan las conversaciones para reducirlos y dar certidumbre a las inversiones.

Durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, este 20 de octubre de 2026, el funcionario también identificó las investigaciones comerciales en curso bajo la Sección 301 -mecanismo legal del país del norte par imponer aranceles- como otro factor pendiente en la relación bilateral.

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Aunque destacó los avances de México frente a otros países, reconoció que todavía hay asuntos por resolver para mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

México busca reducir los aranceles de la Sección 232

El objetivo central de México es conseguir mejores condiciones comerciales para las industrias afectadas por la Sección 232. Ebrard explicó que el gobierno lleva tiempo insistiendo en la reducción de estos aranceles y celebró el reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, que podría estar relacionado con los planteamientos mexicanos.

“Lo que México está buscando es la reducción de aranceles derivados de la Sección 232, específicamente para la industria automotriz, acero y aluminio”, afirmó el secretario.

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Ebrard añadió que las gestiones ya llevan tiempo, por lo que México insiste en dicha medida, “me dio mucho gusto conocer ese anuncio del señor presidente Trump y seguramente el día de mañana yo tendré contacto con mis contrapartes para ver qué avances hay”, adelantó.

El anuncio del mandatario estadounidense generó expectativas en el gobierno mexicano, aunque todavía falta conocer los detalles del posible entendimiento y determinar qué avances concretos existen en materia arancelaria.

¿Qué pasará con la revisión del T-MEC antes de que termine 2026?

Otro de los objetivos de México es concluir la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de que termine el año:

“Nosotros quisiéramos tener ya cerrado nuestra revisión del tratado de este año, pues en estos días, antes de que termine el año, porque eso va a dar certidumbre a los inversionistas”.

El funcionario recordó que el tratado seguirá vigente durante los próximos años y que el proceso contempla revisiones anuales. Desde su perspectiva, la revisión de 2026 podría ser la más amplia, mientras que las posteriores tenderían a concentrarse en menos asuntos conforme se resuelvan los temas pendientes.

Ebrard defendió los resultados de la estrategia comercial mexicana al señalar que el país mantiene una posición favorable frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

México tiene hoy el mejor trato, objetivamente, porque paga el arancel más bajo y es el exportador más grande de Estados Unidos”, sostuvo.

Como referencia, indicó que México paga un arancel efectivo de alrededor de 3.2%, frente al 22% que mencionó para China. También destacó que las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense continúan creciendo.

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