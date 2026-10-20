Hacienda revierte recorte y la Agencia Federal de Aviación Civil sí contará con un presupuesto de mil 400 millones de pesos para 2027

La Agencia Federal de Aviación Civil sí contaría con mil 400 millones de presupuesto en 2027. Crédito: X/ @ElHorizontemx

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Este martes, se dio a conocer que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) sí va a contar con un presupuesto de mil 400 millones de pesos para el año 2027.

Lo anterior, después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso inicialmente una reducción de más del 73 por ciento de los recursos del regulador aéreo respecto a lo asignado para 2026.

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Agencia Federal de Aviación Civil sí contará con un presupuesto del mil 400 millones de pesos en 2027

Cabe señalar que el nuevo monto aún debe ser discutido y aprobado por el Congreso de la Unión; no obstante, ya fue anunciado por el Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quien aclaró que Hacienda está llevando a cabo las gestiones necesarias para garantizar los recursos.

Durante su intervención en el ALTA AGM & Airlines Leaders Forum 2026, el funcionario federal destacó que el presupuesto previsto para el próximo año superará los 634 millones de pesos asignados a la AFAC en 2025.

“Tendremos una AFAC más fuerte que nunca. Tendremos más presupuesto, más personal y mejor capacidad”, dijo Esteva Medina.

AFAC prevé contratar a más personal

Otro punto a destacar, es que el fortalecimiento del regulador también considera la contratación de 900 nuevos profesionales hasta el cierre del sexenio, de los cuales, los primeros 100 se incorporarán antes de que termine 2026.

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Además, Jesús Esteva adelantó que para el próximo año se prevé cuadruplicar la incorporación de inspectores respecto a 2024.

Hacienda solo le iba a dar de presupuesto 175.7 millones de pesos a la AFAC en 2027

En su propuesta original del Paquete Económico 2027, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora únicamente contempló 175.5 millones de pesos para la AFAC, que significaba el monto más bajo desde su transformación de Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a agencia federal.

La reducción generó alarma entre representantes de la industria aérea. Advirtieron que los recursos resultaban insuficientes para que el organismo cumpla con sus responsabilidades, en particular las relacionadas con la seguridad operacional.

Especialistas del sector estiman que la AFAC necesita entre mil 200 y dos mil millones de pesos anuales para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Modificación en el presupuesto se dio después de una reunión con autoridades de Estados Unidos

No está de más señalar, que el anuncio sobre el cambio en el presupuesto de la AFAC se produjo después de una reunión entre Esteva Medina y Bryan Bredford, administrador de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), en la que también participó el embajador de la Unión Americana en nuestro país, Ronald Johnson.

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“Tenemos enormes coincidencias en el sector aeronáutico y lo más importante de hoy, acordamos trabajar juntos para atender retos tecnológicos y procesos. Tendremos mucha más cercanía”, agregó el secretario.

Funcionario descartó que reunión estuviera relacionada con auditoría de EEUU a México

Esteva Medina, sin embargo, descartó que la reunión estuviera relacionada con la auditoría que la FAA realiza a México en materia de seguridad área, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos por el país para recuperar la categoría 1 en 2023.

Dicha revisión comenzó en agosto pasado y el 14 de octubre las autoridades de la Unión Americana presentaron sus resultados preliminares, que incluyeron 21 observaciones. No obstante, la AFAC tiene la tarea de atenderlas antes de diciembre, cuando está prevista una nueva visita de la FAA.

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“Al ser una auditoría, sigue el proceso hasta que se resuelva. Son observaciones técnico-administrativas y todas se van a atender en tiempo y forma”, comentó Esteva.

Secretaría de Hacienda alista modificaciones al presupuesto de la Seneam

Por otro lado, el titular de la SICT reveló que la Secretaría de Hacienda también trabaja en un incremento de recursos para los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), organismo responsable de prestar los servicios de navegación aérea en el país.

El embajador Ronald Johnson y el titular de la SICT, Jesús Esteva, coincidieron en un encuentro el 19 de octubre. Crédito: X / @SICTmx

Aunque el monto del ajuste todavía no está definido, Esteva confirmó que ya avanzan las gestiones para modificar la propuesta presupuestal enviada originalmente al Congreso.

Reducciones en el presupuesto generan inquietud en la industria

El Paquete Económico 2027 asignó 926 millones de pesos a Seneam, cifra que implicó una caída de 75 por ciento frente al presupuesto aprobado para 2026.

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Los recortes planteados para ambos organismos generaron inquietud en la industria. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) llamó a las autoridades mexicanas a establecer un mecanismo que reduzca la incertidumbre sobre los recursos destinados cada año a la AFAC y Seneam.

Luego de las alarmas que levantó un recorte del 75 por ciento en su presupuesto para 2027, el titular de la SICT adelantó que la Agencia Federal de Aviación Civil sí contará con mil 400 millones de pesos el año entrante.