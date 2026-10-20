Madre de Jaime Esteban Moreno no perdona a los asesinos de su hijo tras brutal golpiza en Halloween de 2025: “Demostraron todo el desprecio por la vida”

Sus allegados lo recuerdan con cariño y lamentan la actitud que han tomado los señalados agresores - crédito Universidad de Los Andes / Facebook

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La condena de 37 años de prisión contra Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González por el asesinato de Jaime Esteban Moreno se confirmó el 19 de octubre de 2026. Sin embargo, el duelo de la familia sigue intacto un año después de la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Su madre y su hermano afirmaron que no han visto señales de arrepentimiento por parte de los responsables del homicidio en medio de las audiencias. En entrevista con La FM, Mónica Jaramillo y David Moreno describieron el impacto que les ha dejado el proceso judicial y cuestionaron la actitud de los dos condenados durante las audiencias.

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Para la familia, las penas impuestas reconocen la gravedad de lo ocurrido, pero no reparan la ausencia del joven de 20 años.

Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro no han mostrado arrepentimiento por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, según sus familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Fiscalía

La familia rechaza la actitud de los condenados

Jaramillo sostuvo que esperaba, al menos, una expresión de reconocimiento por el daño causado, pero aseguró que esa actitud no se ha producido: “No tienen ningún arrepentimiento, no han mostrado sino cinismo”, afirmó la madre de Jaime Esteban Moreno en declaraciones recogidas por la emisora.

La mujer aseguró que le resulta difícil entender la violencia del ataque y el comportamiento que, según relató, han mantenido los condenados después de la muerte de su hijo. En su opinión, la falta de una disculpa o una explicación ha profundizado el dolor de su familia.

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David Moreno coincidió en que el perdón no es una posibilidad mientras no exista una aceptación de los hechos. Según contó, durante el juicio los sentenciados mantuvieron una actitud que interpretó como indiferente frente a las consecuencias de la agresión: “Buscar perdonar a alguien así es muy complicado”.

Añadió que, desde su perspectiva, Suárez y González no solo omitieron ofrecer disculpas, sino que en algunas diligencias se habrían reído y evitado mirar a los familiares de Jaime Esteban. “Se han estado riendo en las audiencias, tienen una actitud en la que no nos voltean a ver”, aseguró el hermano de la víctima mortal.

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Los familiares del joven aseguran que la condena ni siquiera movió a los señalados criminales para mostrar respeto por ellos - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

La golpiza ocurrió tras una fiesta de Halloween en Chapinero

El homicidio ocurrió luego de que Jaime Esteban Moreno asistiera el 31 de octubre de 2025 a una celebración de Halloween en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Tras la salida del establecimiento, el estudiante fue golpeado y sufrió lesiones que le causaron la muerte.

De acuerdo con el testimonio de su madre, la Fiscalía presentó durante el proceso elementos que permitieron establecer la dimensión de las heridas. Jaramillo relató que la necropsia mostró daños graves en la cabeza y otras partes del cuerpo, provocados, según dijo, con puños y patadas.

“Le dejaron su cráneo destrozado”, expresó la madre del joven al referirse a las conclusiones conocidas durante las audiencias. Asimismo, insistió en que el ataque se produjo cuando su hijo estaba en condición de indefensión.

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“Son personas enfermas de mente y de corazón. No se entiende esto de otra manera, que puedan tener tal crueldad para abalanzarse sobre una persona y matarla a golpes. O sea, reventarle el cráneo, romperle todo, producir esos daños tan irreversibles como le causaron a mi hijo. Sin tener un cuchillo, sin tener un arma, nada, a punta de puños y patadas. Lo destrozaron, lo destrozaron, en las audiencias se ve en la necropsia que lo destrozaron completamente”, indicó Jaramillo en diálogo con La FM.

Un juez de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno - crédito Fiscalia

Cuestionan que Jaime Esteban fuera abandonado sin atención médica

La madre del estudiante aseguró que después de la golpiza nadie buscó ayuda médica para él: “Yo daría lo que fuera para volver a tener a mi hijo”, dijo al cuestionar que no hubiera recibido asistencia tras el ataque.

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“Lo dejaron en un lago hemático, botado, y se fueron tranquilos como si nada hubiese pasado, demostrando todo el desprecio por la vida humana. O sea, eso es algo que me mortifica muchísimo”, dijo en la entrevista, al recordar los últimos momentos de su hijo antes de que fuera auxiliado.

David Moreno también hizo un llamado a las autoridades para que avancen en la ubicación y captura de Kleydimar Paola Fernández, a la que señaló como presunta determinadora del crimen. La familia espera que se esclarezca por completo el papel de todas las personas que habrían intervenido en los hechos.

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