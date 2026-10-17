Doña Mari fue detenida en CDMX tras ser señalada de coordinar ingreso de drogas a penales

Eloísa Gálvez alias Doña Mari, lideresa de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en Iztapalapa e ingresar droga a cárceles Foto: SSC CDMX

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La SSC detuvo a Eloísa Gálvez, alias Doña Mari, una mujer de 52 años señalada como presunta lideresa de una célula dedicada a la venta y distribución de narcóticos en Iztapalapa y al ingreso de drogas a centros penitenciarios de la CDMX. La captura ocurrió durante un cateo en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Entre enero de 2025 y octubre de 2026, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario detuvo a 66 personas que presuntamente intentaron introducir marihuana, cocaína, cristal y alcohol a alguno de los 13 reclusorios capitalinos.

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Las indagatorias ubicaron un domicilio del andador número 5 de Santa Cruz Meyehualco que posiblemente era utilizado para almacenar y distribuir narcóticos. Policías realizaron labores de vigilancia en campo y reunieron datos de prueba sobre las actividades que presuntamente se desarrollaban en el inmueble.

Un agente del Ministerio Público presentó esos elementos ante un juez de Control, quien autorizó la orden de cateo. La intervención se realizó como parte de las acciones contra delitos contra la salud en la capital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un cateo en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa. Las imágenes documentan el despliegue policial en un callejón, el ingreso forzado a la vivienda, el aseguramiento de bolsas con presuntos narcóticos y el traslado de una persona detenida en un vehículo táctico.

De acuerdo con las investigaciones, Gálvez habría coordinado una célula relacionada con la venta de droga en Iztapalapa. Algunos de sus colaboradores, incluidos familiares, presuntamente participaban en el ingreso de sustancias ilícitas a los centros penitenciarios para comercializarlas.

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El cateo se realizó en Santa Cruz Meyehualco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Semar y la Guardia Nacional participaron en el operativo. Las autoridades informaron que el despliegue se efectuó sin uso de la fuerza y bajo protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

En un cateo le fueron encontradas dosis de presunta marihuana Foto: SSC CDMX

Dentro de la vivienda localizaron a la mujer junto con 5 kilos a granel de una hierba verde con características similares a la marihuana. Tras la diligencia, los policías la detuvieron y le informaron sus derechos constitucionales.

La detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que determinaría su situación jurídica. Las autoridades buscaban establecer la forma en que habría operado la presunta red de distribución en Iztapalapa y dentro de los reclusorios de la CDMX.

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En agosto de 2026, Doña Mari ya había sido detenida por intentar ingresar enervantes a un centro penitenciario ubicado en la zona oriente de la capital.

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a “El Karnal”, miembro de La Unión Tepito

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito. SSC

Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias “El Karnal”, de 42 años, fue detenido tras el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Antonio, en la alcaldía Iztapalapa. Las autoridades lo señalan como integrante de “La Unión Tepito”, organización dedicada a la extorsión y el narcomenudeo.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México. La acción se derivó de trabajos de investigación e inteligencia enfocados en identificar puntos de almacenamiento de droga en la capital.

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Ubicación del cateo y narcóticos asegurados

El inmueble intervenido se localiza en la calle Cerrada Miguel Hidalgo, dentro de la colonia San Antonio, en Iztapalapa. De acuerdo con el comunicado conjunto, el domicilio era utilizado para almacenar narcóticos.

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito. SSC

Durante la diligencia, los elementos de seguridad aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína. Ambas sustancias fueron trasladadas junto con el detenido ante la autoridad ministerial correspondiente.

Un cateo en la colonia San Antonio de Iztapalapa terminó con la detención de Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias “El Karnal”, señalado como integrante de “La Unión Tepito”. Durante el operativo, encabezado por Marina, SSPC, SSC y la Fiscalía capitalina, se aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína.

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