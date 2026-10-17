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El penal a los 23 segundos del partido entre Quilmes y Atlético Rafaela que es uno de los más rápidos del fútbol argentino

El árbitro Maximiliano Manduca consideró infracción de Lucas Romeo sobre Martiniano Moreno antes del minuto de juego. La Crema ganó 1-0 con el tanto que vino desde esa acción

La infracción de Lucas Romeo sobre Martiniano Moreno
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La Fecha 34 de la Primera B Nacional dejó un registro por demás curioso en el choque entre Atlético Rafaela y Quilmes. El árbitro Maximiliano Manduca pitó un penal a favor del equipo local cuando apenas se habían jugado 23 segundos del encuentro.

Todo comenzó cuando un toque sutil de Agustín Obando desenmarañó una pelota que se repartían en la línea de costado. Su habilitación cayó a la espalda de Lucas Romeo, que perdió en velocidad ante Martiniano Moreno. El hombre de La Crema se metió en el área y el defensor del Cervecero se tiró para intentar quitarle la pelota, pero llegó tarde y para Manduca fue un claro penal más allá de las protestas de todos los jugadores del elenco visitante.

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El propio Moreno cambió por gol esa acción, que terminaría significando la victoria del elenco dirigido por Franco Daniel Mendoza, que asumió días atrás en reemplazo del saliente Fernando Teté Quiroz. Rafaela, que terminó con Agustín Solveyra y el propio Moreno expulsados, se impuso 1-0 ante un equipo que contó también con una roja a Ramiro Martínez.

Cuando restan dos jornadas para el final del campeonato de la segunda división del fútbol argentino, Quilmes contabiliza 39 unidades en la Zona B y está seis puntos por delante de Chacarita, que es el primer equipo en puestos de descenso y debe jugar esta fecha todavía ante Deportivo Maipú. Rafaela, por su lado, suma 45 puntos y está a dos del último equipo (Colegiales) que clasificaría al Reducido que permitirá disputar el segundo ascenso a la Liga Profesional.

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Fue en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2014

El fútbol argentino tiene una pieza emblemática: el penal que Ariel Rojas le hizo a Marcelo Meli a los 14 segundos de acción en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental. Aquella infracción pasó a la historia, sin embargo, por la atajada de Marcelo Barovero al disparo de Emanuel Gigliotti que le permitió al Millonario luego pasar a la final por el gol de Leonardo Pisculichi minutos más tarde.

Las estadísticas también contemplan un dato reciente: el penal a los 34 segundos del duelo entre Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba en 2024 por una clara falta de Guido Herrera sobre Jerónimo Dómina. Adrián Balboa lo cambió por gol, pero el Tatengue terminaría perdiendo 3-2 ese encuentro.

En el ámbito Conmebol, el penal a los 9 segundos que le sancionaron a Olimpia de Paraguay ante Melgar de Perú por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 aparece como un récord. Alejandro Silva anotó en aquella ocasión la pena máxima. En el continente también hay otro registro interesante por la pena máxima sancionada a los 7 segundos del choque entre Junior de Barranquilla y América de Cali en la liga colombiana a comienzos de este año.

A nivel histórico, existen registros en los Guinness World Records especialmente asociados al Mundial. El tanto de penal de Johann Neeskens (1 minuto y 33 segundos) para abrir el marcador en la final de la Copa del Mundo 1974 a favor de Países Bajos aparece “el gol más rápido marcado por un futbolista en una final de la Copa del Mundo de la FIFA”. Si bien Alemania terminó ganando aquella definición, la falta del penal se sancionó segundos antes de cumplir el primer minuto de juego.

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