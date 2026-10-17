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“¿A quién querés que ponga, a mi vieja?”: el tenso cruce de Omar De Felippe con un periodista tras la derrota ante Boca

Tras la derrota 2-1 en La Bombonera, el director técnico de la T no ocultó su malestar en la conferencia de prensa

"¿A quién querés que ponga, a mi vieja?", soltó el experimentado entrenador tras la caída de Talleres contra el Xeneize
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La derrota de Talleres por 2-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera dejó al equipo cordobés sin puntos y también expuso el malestar de su entrenador, Omar De Felippe, durante la conferencia de prensa. El director técnico respondió con dureza a una consulta sobre la elección de los futbolistas y el lugar que ocupan los juveniles en un plantel que atraviesa un momento adverso.

El cruce se produjo cuando el entrenador fue consultado por las oportunidades que reciben algunos jugadores jóvenes y por la continuidad de integrantes del equipo que son cuestionados por los hinchas. De Felippe explicó que evalúa alternativas dentro de un grupo que, según planteó, no cuenta con demasiados futbolistas en plenitud para afrontar la competencia.

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“¿Qué querés? ¿A quién querés que ponga? ¿A mi vieja?”, respondió el DT ante el periodista. La frase resumió el tono de una exposición marcada por la frustración tras un partido que Talleres comenzó en ventaja, a partir de un gol de Matías Galarza, pero que terminó con triunfo de Boca.

El entrenador se detuvo en el caso de Baroni, uno de los juveniles que recibió minutos en los últimos encuentros. “Ya dos partidos a Baroni, ¿sí? Bien, muy bien, sí. Pero nos hicieron el gol de una pelota que le robaron”, expresó en referencia a una acción que derivó en uno de los tantos del rival. Para De Felippe, la situación exhibe las dificultades de utilizar futbolistas jóvenes en un contexto de urgencia. “Esto es lo que pasa con los chicos. Son proyectos”, señaló.

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También sostuvo que deben ingresar de forma gradual, con un equipo respaldado por jugadores de mayor experiencia. “Hay que llevarlos, tiene que haber un equipo de grandes y, cuando el momento sea el ideal, ponerlos”, afirmó. El técnico remarcó que esa fórmula se complica porque varios futbolistas con recorrido tampoco atraviesan un buen presente.

“Pero hay grandes que no están bien. Esto ya te lo vengo explicando desde que empezamos”, sostuvo. De Felippe asumió el cargo hace seis fechas, con Talleres en una situación delicada dentro de la Zona A del Torneo Clausura. El entrenador planteó que el plantel presenta un desbalance entre jugadores de experiencia y futbolistas que todavía buscan consolidarse. “Jugadores grandes, jugadores chicos, muy chicos. Los del medio no están”, sintetizó al describir el panorama que encuentra al momento de definir la formación.

De Felippe aseguró que sus elecciones no responden a preferencias personales ni a un intento de sostener nombres determinados. “Pongo los que están mejor y los que entrenan para que asuman la responsabilidad”, explicó. A la vez, anticipó que el cuerpo técnico seguirá observando a los juveniles para determinar si están en condiciones de tener una participación más importante durante los próximos compromisos. “Ahora empezamos a mostrarle a los chicos a ver cómo están para jugar los próximos partidos que vienen”, indicó.

La derrota ante Boca Juniors dejó a Talleres en el último puesto de su grupo, con nueve puntos después de 13 fechas. El equipo había logrado ponerse en ventaja en La Bombonera, aunque no pudo sostener el resultado ante un rival que revirtió el marcador en el segundo tiempo. El DT evitó profundizar sobre eventuales cambios estructurales en el plantel. Ante una pregunta sobre la planificación futura, respondió que el foco está puesto en el siguiente partido. “Hablar del año que viene es una utopía, hablemos de la semana que viene”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que analiza a todos los integrantes del grupo y rechazó que el debate se reduzca a unos pocos nombres. “Ustedes puntualizan las cosas en tres o cuatro jugadores que la gente no los quiere, estoy de acuerdo. Hay mucho para hablar”, expresó.

El entrenador también se refirió a las críticas por algunos futbolistas que no tuvieron participación. “Miro todo y, si no lo pongo, debe ser por algo”, respondió. Según su explicación, el criterio se basa en el rendimiento que observa durante los entrenamientos y en la capacidad de cada jugador para asumir la exigencia del momento. La conferencia tuvo pasajes de tensión, aunque De Felippe buscó diferenciar su enojo por el resultado de una confrontación personal con los periodistas. “Estoy caliente porque perdimos, es distinto a estar enojado”, aclaró.

El técnico consideró que el equipo mostró aspectos positivos desde su llegada, aunque admitió que la falta de triunfos condiciona cualquier evaluación. “La valoración la hacemos día a día. Este equipo desde que llegamos mejoró un 100%, pero nos cuesta ganar”, dijo.

También señaló que la diferencia frente a Boca estuvo ligada a la eficacia. De acuerdo con su análisis, su equipo necesitó más situaciones para convertir, mientras que el rival aprovechó mejor los momentos favorables. “Las diferencias son mínimas en el fútbol. Están los que lo aprovechan en una chance y los que necesitan cinco”, concluyó.

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