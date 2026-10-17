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“Le pido disculpas a mi novia porque esas cosas no se hacen”: la particular declaración de la promesa de Boca Juniors Leo Flores tras una controversia

El joven fue clave con un gol para la victoria del Xeneize ante Talleres en La Bombonera

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Leonel Flores pidió disculpas públicas a los hinchas de Boca y a su novia luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que aparece junto con su compañero Ayrton Costa durante una conversación virtual con una mujer. El delantero habló tras el triunfo 2-1 ante Talleres en La Bombonera, donde marcó el gol que selló la remontada del equipo.

El juvenil eligió la entrevista posterior al encuentro con ESPN para referirse a un episodio que había provocado repercusiones durante la semana. Sin dar detalles sobre la charla que mantuvo puertas adentro con integrantes del club y del plantel, asumió que se trató de una situación ajena a lo deportivo y expresó su intención de dejar el tema atrás.

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“Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso, que yo sé que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace”, afirmó Flores. También confirmó que ya había recibido observaciones dentro de la institución: “Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron”.

El delantero extendió su mensaje a su pareja, Camila Espinosa. “Le quería pedir disculpas públicamente también a mi novia porque esas cosas no se hacen”, sostuvo ante las cámaras.

El pedido de disculpas se produjo después de una semana en la que un fragmento de una videollamada comenzó a circular en las redes sociales. En esas imágenes, Flores y Ayrton Costa participan de una charla con una joven en una plataforma digital. Durante la conversación, surgió el nombre de la pareja del atacante, lo que derivó en reacciones que alimentaron la difusión del contenido.

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La secuencia generó comentarios entre los simpatizantes y colocó al futbolista en el centro de una controversia fuera de la cancha. “Quería hacerlo acá público para que todos sepan que estoy más que nunca metido acá en el club y quiero lo mejor para Boca”, agregó el atacante.

El mensaje llegó después de una actuación que tuvo peso en el resultado. Boca Juniors comenzó en desventaja ante Talleres, pero revirtió el marcador con tantos de Miguel Merentiel y Flores. El delantero convirtió el segundo gol y fue uno de los nombres destacados de la victoria en La Bombonera.

El partido de Leo Flores ante Talleres de Córdoba

Durante la entrevista, el periodista le preguntó a Flores si había conversado con sus compañeros después de la difusión del video. El jugador respondió que sí, pero evitó ampliar sobre el contenido de esas conversaciones. “Sí, obvio, hablé con ellos. Lo que hablé internamente queda ahí interno”, señaló. De inmediato, volvió a dirigirse a los hinchas: “Le quería pedir disculpas a toda la gente de Boca y no volverá a pasar”.

El plantel de Boca afronta una etapa de definiciones, con la recta final del torneo local a la vista, la semifinal de la Copa Argentina y la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

El futbolista, de 19 años, atraviesa un período de crecimiento en Boca. En las últimas semanas sumó minutos, goles y una exposición mayor en redes sociales. Esa condición ya había sido mencionada por el cuerpo técnico como un aspecto a manejar en la evolución del jugador.

“Ha aprovechado las oportunidades, por lo que hablo con él, tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiéndole las pelotas a los representantes y agentes que lo cuiden, se les acerca mucha gente, y sé que desde el lado nuestro y la Selección lo aconsejaremos, después depende de él, tiene familia que lo respalda y debe aprovechar para seguir creciendo, tiene oportunidades para crecer”, manifestó en su momento el Vasco Arruabarrena. Y luego, añadió: “Es un chico con hambre, con ganas. Tiene una familia atrás que lo respaldó y que él tiene que tratar, sin presión de aprovechar la oportunidades. Está bien, es difícil, para él es difícil por lo que genera en redes social y lo que en época mía, por suerte no había. Lo veo bien plantado y espero que sepa aprovechar las oportunidades que le damos acá y en la Selección. Esta edad es una esponja y tiene que absorber todo”.

Boca Juniors superó por 2-1 a Talleres de Córdoba en La Bombonera

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