Mundo

Cómo fue el experimento genético que activó una reserva neuronal oculta y permitió que las moscas vieran como mariposas

Un equipo de la Universidad de California en San Diego reprodujo en estos insectos el mecanismo visual que distingue a los lepidópteros, capaz de captar luz ultravioleta. Los animales incorporaron sentidos nuevos sin rediseñar su sistema nervioso

Dos mariposas de alas naranjas con manchas negras y blancas, una posada sobre una flor morada y otra volando en un prado verde.
Los ojos compuestos de las mariposas poseen nueve fotorreceptores por unidad visual, lo que amplía la capacidad de percibir radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los investigadores de la Universidad de California en San Diego identificaron cómo una modificación genética permitió que las mariposas incorporaran una célula adicional para captar luz en cada unidad de sus ojos compuestos y cómo el cerebro aprovechó neuronas disponibles para procesar esa nueva señal visual.

El trabajo, publicado en Science Advances y divulgado por Earth.com, se centró en la visión del color de estos insectos, que utilizan para localizar flores y reconocer posibles parejas.

PUBLICIDAD

Los científicos analizaron el desarrollo ocular de la mariposa dama pintada (Vanessa cardui) y reprodujeron parte de ese proceso en moscas de la fruta mediante edición genética.

Una célula extra para detectar colores

Diagrama filogenético de insectos, fotos de mariposas, esquemas de la estructura de ojos compuestos y dos gráficos UMAP de racimos celulares
Un estudio de la Universidad de California en San Diego reveló cómo un cambio genético permitió a las mariposas sumar una célula de luz en sus ojos (Gentileza, estudio: Expansión de los receptores sensoriales y acomodación neuronal en la visión cromática de las mariposas, publicado en Science Advances)

Los ojos compuestos de la mayoría de los insectos están formados por cientos de pequeñas unidades visuales. Cada una contiene receptores capaces de detectar la luz, denominadas fotorreceptores. Las moscas de la fruta suelen tener 8 por unidad, mientras que las mariposas tienen 9.

Esa célula suplementaria amplía las combinaciones posibles de señales luminosas. En especial, permite integrar respuestas a la luz azul y ultravioleta, una radiación que no puede percibir el ojo humano, pero que muchos insectos detectan para orientarse en su entorno.

PUBLICIDAD

“Las mariposas ven muchos más colores que las moscas”, afirmó el profesor Michael Perry. El investigador señaló que la incorporación de un fotorreceptor por unidad supuso una excepción en un diseño ocular que se mantuvo en los insectos durante cientos de millones de años.

Para determinar cómo se forma esa célula adicional, el equipo examinó 16 retinas de mariposas en desarrollo, el tejido sensible a la luz situado dentro del órgano visual. Allí observaron qué genes se activaban mientras se construía el sistema visual y compararon esos patrones con el otro insecto en formación.

El gen Lozenge modificó el desarrollo ocular

Una mosca con ojos rojos y alas transparentes posada sobre la pulpa de una banana.
La desactivación del gen Lozenge mediante la técnica CRISPR alteró la formación habitual de las células sensibles al color en la retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis mostró que algunas células oculares de las mariposas seguían instrucciones distintas de las células equivalentes de las moscas. Según la investigación, el proceso no requirió crear un mecanismo completamente nuevo, sino modificar uno que ya existía durante el desarrollo del ojo.

Los científicos identificaron al gen Lozenge como una pieza relevante de ese cambio. Al desactivarlo mediante CRISPR, una técnica de edición genética que permite alterar secuencias concretas de ADN, el par habitual de células sensibles al color no se formó de manera normal.

Luego, el grupo modificó en moscas de la fruta 2 señales genéticas: una relacionada con Lozenge y otra con Notch, un sistema de comunicación entre células. Algunas unidades visuales de los insectos alterados pasaron a tener 9 fotorreceptores y 2 células vinculadas a la detección de pigmentación.

Los autores llamaron “moscas-mariposa” a esos ejemplares. No obstante, aclararon que sus estructuras oculares no eran réplicas exactas de los de una mariposa: algunas unidades conservaron su estructura habitual y otras desarrollaron disposiciones poco comunes.

Formas de captar señales luminosas

Mariposas anaranjadas sobre flores en la parte izquierda y moscas sobre higos y frutas abiertas sobre la tierra en la derecha.
Los científicos crearon moscas de la fruta con estructuras oculares de nueve fotorreceptores tras modificar las señales genéticas Lozenge y Notch (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener 2 células que detectan color, en vez de una sola, permite que cada unidad visual del ojo combine las señales de luz de más formas. Cada una de esas células puede ser de 2 tipos. Cuando solo hay una, las opciones son limitadas: puede ser de un tipo o del otro.

Con 2 células, pueden aparecer 3 combinaciones: ambas del primer tipo, ambas del segundo o una de cada tipo. Las moscas modificadas desarrollaron las 3 variantes en distintas partes de sus ojos.

El experimento no comprobó, sin embargo, que esos insectos distingan más colores en su conducta cotidiana. La investigación modificó la estructura del ojo, pero no evaluó si las moscas podían tomar decisiones visuales más precisas fuera del laboratorio.

El cerebro ya tenía neuronas de reserva

Una mariposa anaranjada sobre flores moradas a la izquierda y una mosca sobre una fruta en el suelo a la derecha
La presencia de dos células detectoras de color en una misma unidad visual permite generar tres combinaciones distintas de señales luminosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta siguiente era si el cerebro lograría recibir la información de los nuevos fotorreceptores. El equipo esperaba que una célula ocular adicional necesitara una modificación genética paralela para hallar una neurona compatible. En cambio, encontró que el cerebro ya producía células nerviosas de reserva durante su desarrollo.

En las moscas normales, algunas de esas neuronas sobreviven al conectarse con sus parejas adecuadas y otras desaparecen porque no encuentran una conexión. En los ejemplares con fotorreceptores extra, se conservó un 32% más de esas neuronas visuales. La comparación incluyó 7 cerebros normales y 10 modificados.

“Cuando les proporcionamos a esas neuronas sobrantes algo a lo que conectarse, sobrevivieron y se conectaron correctamente, de inmediato”, explicó Perry. El estudio indicó que las nuevas células del ojo se vincularon con los tipos apropiados de neuronas y no de forma aleatoria.

Una polilla reúne ambas configuraciones visuales

Una polilla gris con manchas amarillas en el abdomen reposa de perfil sobre la corteza rugosa de un árbol frente a hojas verdes.
La polilla esfinge Manduca sexta reúne en un mismo ojo la configuración de una y dos células sensibles al color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores citaron a la polilla esfinge Manduca sexta como un caso que ilustra la convivencia de ambas configuraciones. En la mitad inferior de su ojo hay 2 células sensibles al color por unidad, mientras que en la mitad superior suele haber una sola.

Esa observación no demuestra que las mariposas hayan evolucionado exactamente por el mismo camino. Sí muestra, según los datos disponibles, que las 2 disposiciones celulares pueden presentarse en un único ojo. Por ahora, el estudio concluye que el cerebro puede utilizar nuevas señales sensoriales sin requerir un rediseño completo de sus circuitos.

Temas Relacionados

InsectosVisiónEvoluciónGenéticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Consejo Europeo instó a líderes del bloque a negociar nuevas fuentes de ingresos para pactar el presupuesto

El planteamiento debatido por los mandatarios buscaba reducir el gasto de las cuentas plurianuales, pero los países partidarios de la austeridad mantuvieron sus demandas de ajustes adicionales durante la cumbre

El Consejo Europeo instó a líderes del bloque a negociar nuevas fuentes de ingresos para pactar el presupuesto

Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

El presidente de Estados Unidos se mostró disconforme por la medida adoptada por su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, ya que, bajo su mirada, el mundo necesita los recursos extraídos de las instalaciones rusas

Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

Ucrania desarrolló su primer dron aéreo para evacuar soldados heridos en la guerra con Rusia

El vehículo aéreo no tripulado de evacuación médica vuela a una velocidad de crucero de 65 km/h y puede alcanzar velocidades de hasta 105 km/h. SkyFall, la empresa ucraniana de tecnología, afirma que puede estar listo para volar en unos 10 minutos

Ucrania desarrolló su primer dron aéreo para evacuar soldados heridos en la guerra con Rusia

Imágenes satelitales revelaron que Rusia avanza en la construcción de una mega base para drones en Rostov

Las imágenes satelitales analizadas por Reuters muestran ocho plataformas en un terreno de 0,9 kilómetros cuadrados, situado a 3,5 kilómetros de Millerovo, donde dos rieles ya estaban instalados y otros seguían en obras

Imágenes satelitales revelaron que Rusia avanza en la construcción de una mega base para drones en Rostov

El primer ministro francés dijo que teme por una escalada de la violencia durante las protestas convocadas para el fin de semana

El jefe del Gobierno francés afirmó que los incidentes se intensificaron en París, Créteil y Lyon, y expresó preocupación por las movilizaciones contra el coste de la vida previstas para este fin de semana

El primer ministro francés dijo que teme por una escalada de la violencia durante las protestas convocadas para el fin de semana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Receta de rissóis de carne, las empanadillas fritas típicas de Portugal

Receta de rissóis de carne, las empanadillas fritas típicas de Portugal

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, viernes 16 de octubre de 2026

Ana de Roque se jubila tras más de 30 años en TVE: la emocionante despedida de una de las caras más queridas de ‘El tiempo’

Cercan a “Carlitos Rugrats”: la ofensiva binacional contra el brazo armado del Cártel de Sinaloa da fuertes golpes en 3 meses

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”

ENTRETENIMIENTO

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

“Quiero que no me vean solo como su hija”: Ever Anderson, de Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino con apenas 18 años

Matthew McConaughey dijo pasó dos días solo en el desierto para leer 20 años de críticas negativas sobre su carrera

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI