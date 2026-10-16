Cercan a “Carlitos Rugrats”: la ofensiva binacional contra el brazo armado del Cártel de Sinaloa da fuertes golpes en 3 meses

Una ilustración sobre un mapa de la frontera entre México y Estados Unidos señala el seguimiento policial al prófugo Carlos Alberto Páez Pereda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una ofensiva de tres meses entre México y Estados Unidos ha desarticulado a varios operadores clave de “Los Rugrats”, el brazo armado que lidera Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, dentro de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

El cerco comenzó a tomar forma desde el 7 de julio con la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se intensificó este mes de octubre con tres golpes consecutivos en menos de una semana.

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En el tramo más reciente, entre el 10 y el 15 de octubre, las autoridades detuvieron a 23 personas vinculadas a la célula en tres operativos distintos. El saldo incluye a cuatro familiares directos de Páez Pereda.

El Departamento de Justicia acusó a Páez Pereda de narcoterrorismo el 7 de julio

Un retrato ilustrado de Carlos Páez Pereda, alias Carlitos Rugrats, se acompaña de símbolos como el emblema del FBI, billetes, armas y una figura de dibujos animados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7 de julio de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal contra Páez Pereda, identificado como “un presunto lugarteniente de alto rango” y líder de “un ala violenta del Cártel de Sinaloa”, según el expediente registrado bajo el número 26cr1044-DMS.

Los siete cargos federales incluyen narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, empresa criminal continua y conspiración para el lavado de dinero. La pena por narcoterrorismo contempla cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 20 años de prisión y una multa de 20 millones de dólares.

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Según los documentos judiciales, Páez Pereda habría importado decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a Estados Unidos durante la última década, además de lavar cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico.

El agente especial a cargo del FBI en San Diego, Mark Remily, declaró que: “Los Rugrats han alimentado una violencia brutal en México que se extiende hasta Estados Unidos, junto con un flujo incesante de drogas letales hacia nuestras comunidades”.

El fiscal federal Adam Gordon resumió el alcance de la acusación con una frase dirigida al alias del acusado: “No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”.

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Carlos Alberto Páez Pereda, alias "Carlitos Rugrats", del Cártel de Sinaloa. (FBI)

El nombre de la célula proviene de la serie animada Rugrats, de Nickelodeon, cuya imagen el grupo adoptó para sus armas y símbolos, con la característica de portar un sombrero, en alusión a la figura de Ismael El Mayo Zambada o El Señor del Sombrero.

El FBI también incluyó a Páez Pereda ese mismo día en su lista de personas más buscadas. La ficha lo describe como armado y peligroso, de 30 años, originario de Laguna Colorada, Sinaloa, con un tatuaje de corona en el brazo derecho y otro de un árbol en la espalda.

Meses antes, en septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) ya lo había sancionado por ser un productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán.

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La FGR desarticuló la red de distribución en Baja California

Escuadra con el apellido de Carlitos Rugrats y un sombrero de lado, el cual suele ser vinculado con la figura de El Mayo Zambada. Crédito: DOJ

El primer golpe de campo del lado mexicano contra la estructura ocurrió el 9 de septiembre de 2026, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a tres presuntos integrantes de “Los Rugrats” por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Los imputados fueron identificados como Luis Alberto Ayala Jáuregui, alias “El Loco”; Enrique Noé Barrera Loera, alias “Kike”, y Óscar Uriel Chaparro de la Rosa, señalado como presunto jefe de plaza.

La investigación se originó en mayo de 2026 a partir de una denuncia anónima, aunque los primeros operativos contra esta célula se remontan a mediados de 2025, cuando agentes federales cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de Tijuana usado para la venta de narcóticos. La red operaba en Ensenada, Mexicali y Tijuana, donde distribuía drogas sintéticas en centros comerciales y rentaba viviendas de estancia corta para ocultar la mercancía y dificultar el rastreo.

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El saldo acumulado de esa investigación fue de nueve órdenes de cateo —ocho en Tijuana y una en Durango— y siete personas detenidas, además del aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos y vehículos.

Tres operativos en seis días golpearon el núcleo familiar y operativo de la célula

Cinco de los detenidos, entre ellos Jesús "N", El Cara de Cochi. (FGJEM)

Un mes después, el 10 de octubre, Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a Jesús Darío Murrieta Navarro, alias “El Cara de Cochi”, en Valle de Bravo, Estado de México.

El detenido enfrenta una orden de aprehensión vigente en Sonora y un trámite de extradición hacia Estados Unidos, y es señalado como cabecilla de La Barredora 24/7, brazo armado del Cártel de Caborca que además se puso al servicio de Carlitos Rugrats, a quien respondía directamente.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó un total de ocho detenidos en ese despliegue, repartido en operativos simultáneos en Valle de Bravo y Toluca. Entre ellos figuraron tres hombres de nacionalidad colombiana, incluido Christian “N”, señalado como enlace logístico y presunto jefe de seguridad de “Carlitos Rugrats” en esa zona.

Tres días después, el 13 de octubre, elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron en flagrancia a José Luis Ojeda Aguirre, alias “El Wicho”, en Villa Unión, Mazatlán.

“El Wicho” fue detenido con fentanilo, un arma larga y dinero en efectivo. Defensa lo ubica bajo las órdenes de “Carlitos Rugrats”, líder de una célula afín a Los Mayos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Secretaría de la Defensa Nacional lo identificó como operador financiero y logístico de “Los Rugrats” bajo órdenes directas de Páez Pereda, y precisó que era requerido por el Distrito Central de California por posesión de cocaína con intención de distribución. Durante su captura le aseguraron un arma larga, 206 dosis de fentanilo y un vehículo.

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El tercer golpe se concretó el jueves 15 de octubre con la detención de siete personas en la comunidad de Laguna Colorada, al sur de Culiacán, tras la ejecución de cinco órdenes de cateo en los poblados de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica.

Cuatro de los detenidos son familiares directos de Páez Pereda: sus primas Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, señaladas como operadoras logísticas de la célula, y su tía y tío, Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero.

Las otras tres detenidas fueron identificadas como Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez.

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida, vinculada a la célula de Los Rugrats. Crédito: Captura de pantalla

En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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Las autoridades aseguraron tres armas largas, un arma corta, ocho cargadores, dos paquetes de cocaína, tres vehículos, un todoterreno tipo razer y una motocicleta, además de teléfonos celulares, una tableta y dos computadoras portátiles.

Disputa entre Mayos y Chapitos sostiene la violencia detrás del cerco

“Los Rugrats” operan como uno de los brazos armados de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Foto de Carlitos, su hermano y los otros dos integrantes de Los Rugrats buscados en Republica Dominicana. Crédito: Instagram - DNCDRD

Zambada Sicairos asumió el control de la facción tras la captura y traslado de su padre a Estados Unidos en julio de 2024, hecho que desató la guerra interna contra la facción rival de Los Chapitos, liderados por los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo”.

En ese contexto, uno de los golpes más notorios atribuidos a “Los Rugrats” ocurrió en enero de 2025, cuando pistoleros del grupo abatieron a Juan Luis Castro Morales, alias “El Gavilán”, jefe de seguridad de Los Chapitos en Culiacán.

La organización mantiene presencia activa fuera de México. En julio de 2025, la Policía Nacional de República Dominicana activó una orden de arresto nacional e internacional contra Carlitos Rugrats y tres presuntos integrantes del grupo, entre ellos su hermano, Luis Alfonso Páez Pereda, por narcotráfico, lavado de activos y sicariato en territorio dominicano.

Pese a la seguidilla de capturas contra su círculo familiar y operativo, Carlos Alberto Páez Pereda continúa prófugo de la justicia.