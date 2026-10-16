La estrategia secreta de un ave del Himalaya para que su canto le gane al bullicio de los turistas

El monal del Himalaya habita praderas alpinas por encima del límite de los árboles y desplaza su ubicación según la estación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Santuario de Ciervos Almizcleros de Kedarnath, en Uttarakhand, India, investigadores registraron durante un año, desde abril de 2023, que el monal del Himalaya modifica sus llamados en los sectores con mayor turismo y tránsito vehicular.

De acuerdo con Geo, el análisis de más de 700 vocalizaciones mostró que, en ambientes ruidosos, esta ave emite sonidos más agudos y breves para comunicarse por encima de la interferencia sonora humana.

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El hallazgo forma parte de dos estudios realizados en el Himalaya indio, publicados en las revistas Scientific Reports y Behavioural Processes. Las investigaciones también examinaron cómo el cambio climático y la ocupación humana de los pastizales de altura pueden reducir el hábitat disponible para la especie durante las próximas décadas.

El monal del Himalaya, cuyo nombre científico es Lophophorus impejanus, habita praderas alpinas situadas por encima del límite de los árboles. Los machos se distinguen por un plumaje verde, azul y cobrizo, y la especie se desplaza según la estación entre áreas montañosas bajas y sectores de mayor altitud.

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El ruido turístico altera la comunicación de las aves

El monal del Himalaya altera sus llamadas acústicas en las áreas con mayor flujo turístico y tránsito vehicular (Gentileza, estudio: Idoneidad del hábitat y proyección de los cambios en la distribución de los hábitats del monal del Himalaya (Lophophorus impejanus) en los paisajes cambiantes de la región del Himalaya indio, publicado en Scientific Reports)

El estudio acústico comparó 2 valles del santuario: en Chopta, un destino atravesado por tráfico y frecuentado por visitantes, las grabaciones se hicieron en un entorno con alta presencia de ruido; y en Madmaheshwar, los científicos realizaron las mismas observaciones en una zona considerablemente más tranquila.

Para recoger los datos, el equipo utilizó micrófonos y dispositivos de grabación pasiva. Luego evaluó la frecuencia, duración e intensidad de los llamados, junto con el nivel de ruido que rodeaba a las aves en cada sitio.

Los resultados indicaron que los monales elevan la frecuencia máxima de sus llamados en los sectores más ruidosos. Además, los sonidos registrados en Chopta fueron más cortos que los de Madmaheshwar. Según la investigación, ese ajuste podría permitirles que sus señales sean detectadas pese a los sonidos graves de las actividades turísticas.

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Rajeev Lochan, investigador principal de ambos trabajos, aclaró que “esto no significa que la especie haya experimentado un cambio permanente o evolutivo en su frecuencia vocal; nuestros resultados sugieren más bien una flexibilidad conductual en respuesta a diferentes entornos acústicos”.

El calentamiento y la presencia humana reducen el espacio disponible

El deshielo y el aumento de las temperaturas empujan a las poblaciones del ave hacia zonas de mayor altitud (Gentileza, estudio: Idoneidad del hábitat y proyección de los cambios en la distribución de los hábitats del monal del Himalaya (Lophophorus impejanus) en los paisajes cambiantes de la región del Himalaya indio, publicado en Scientific Reports)

La otra investigación se centró en la evolución futura de las áreas adecuadas para el ave en Uttarakhand y Himachal Pradesh, estado del norte de India, hasta 2100. Los autores usaron modelos climáticos y diferentes escenarios de emisiones para estimar el impacto del aumento de las temperaturas sobre los espacios donde vive el monal.

El calentamiento puede llevar a estas poblaciones hacia zonas de mayor altitud, donde el deshielo permite que la vegetación avance. Sin embargo, esos mismos pastizales alpinos también enfrentan una creciente ocupación humana, lo que limita las zonas a las que las aves pueden desplazarse.

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“Estas aves se están desplazando lentamente hacia el Himalaya a medida que la nieve se derrite y crece la vegetación, lo que hace que la zona sea accesible. De todos modos, se ven obligadas a ascender porque sus hábitats naturales en los prados alpinos están ocupados por los humanos”, señaló Lochan.

La reducción y separación de los sitios disponibles podría dejar a los grupos en áreas más pequeñas y aisladas. Esa fragmentación limita el intercambio entre poblaciones y puede dificultar la reproducción, con el consiguiente riesgo de descensos locales o desaparición en determinados lugares.

Los efectos sobre la reproducción aún deben estudiarse

Los científicos compararon las emisiones sonoras registradas en el valle de Chopta con las de la zona de Madmaheshwar (Gentileza, estudio: Idoneidad del hábitat y proyección de los cambios en la distribución de los hábitats del monal del Himalaya ( Lophophorus impejanus ) en los paisajes cambiantes de la región del Himalaya indio, publicado en Scientific Reports)

Las consecuencias de las variaciones en el canto todavía no están definidas. Las vocalizaciones intervienen en la comunicación entre posibles parejas y entre individuos que compiten, por lo que los investigadores consideran necesario analizar si los cambios asociados al ruido afectan esos vínculos.

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Anjal Prakash, profesor de Políticas Públicas de la FLAME University y colaborador de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, vinculó ambos fenómenos.

“Cuando una especie tiene que alzar la voz para hacerse oír por encima del tráfico turístico, o ascender a mayores alturas a medida que las praderas se llenan de gente, se evidencia cómo la presión humana está reescribiendo las reglas de la vida en el Himalaya”, afirmó el profesor.

Ambas investigaciones apuntan a una misma situación: la expansión del turismo, las infraestructuras y la urbanización coincide con cambios en el hábitat y el comportamiento del monal. Para los científicos, esta ave puede funcionar como un indicador de alteraciones más amplias en los ecosistemas montañosos de la región.

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