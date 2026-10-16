Ucrania desarrolló su primer dron aéreo para evacuar soldados heridos en la guerra con Rusia

Un representante de la empresa de drones SkyFall revisa el dron StarGate antes de un vuelo de demostración (AP /Evgeniy Maloletka)

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Seis hélices cobran vida con un zumbido, elevando un dron sobre un campo en algún lugar de Ucrania. Una camilla lastrada, sujeta a su estructura, simula a un soldado herido con chaleco antibalas. Lejos del frente de batalla, la demostración ofrece una visión de una misión mucho más peligrosa: volar a un campo de batalla donde los drones y la artillería enemigos pueden dejar a las tropas heridas abandonadas durante semanas o meses, para luego transportarlas a un lugar seguro sin un equipo de evacuación.

La agencia Associated Press obtuvo acceso exclusivo a una demostración práctica del dron. Esta semana, el StarGate fue entregado a una brigada de combate para su evaluación en condiciones de primera línea.

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El vehículo aéreo no tripulado de evacuación médica fue desarrollado durante el último año por la empresa ucraniana de tecnología de defensa SkyFall. Si demuestra ser fiable en combate, podría transformar las evacuaciones en el campo de batalla, llegando a soldados en lugares inaccesibles para los vehículos terrestres y salvando potencialmente a aquellos tan gravemente heridos que horas de espera podrían costarles la vida.

“La idea surgió directamente del frente, de las trincheras”, declaró el portavoz de SkyFall, quien pidió permanecer en el anonimato debido a los riesgos de seguridad que enfrenta el personal técnico militar ucraniano. El vocero habló con el medio con un pasamontañas.

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El dron de evacuación médica aérea fue desarrollado durante el último año por la empresa ucraniana de tecnología de defensa SkyFall. (AP/Evgeniy Maloletka)

En algunos sectores, la denominada zona de peligro —el área bajo constante amenaza de drones y artillería— se extiende de 10 a 15 kilómetros o incluso más. StarGate tiene un alcance unidireccional de 15 kilómetros, lo que potencialmente le permite llegar a soldados gravemente heridos atrapados en lo profundo de la zona de peligro.

Una petición de un comandante militar

La idea surgió a raíz de una solicitud militar, según declaró el portavoz. El año pasado, Flint, comandante del 475.º Regimiento de Asalto Independiente, conocido como Código 9.2, se puso en contacto con el fundador de SkyFall para hablar sobre el desarrollo de una forma más segura de evacuar a los soldados heridos de posiciones de difícil acceso.

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Para las tropas en situación de alerta 9.2, llegar a una posición de primera línea para rescatar a los heridos puede implicar desplazarse a pie por zonas donde los vehículos son vulnerables a los drones. Los vehículos terrestres no tripulados han adquirido un papel cada vez más importante en la evacuación de heridos y el suministro de provisiones, pero tienen dificultades para avanzar por el barro, los cráteres y las carreteras destrozadas. Los ríos, las minas y los drones pueden detenerlos por completo.

Los robots terrestres suelen tardar entre dos y tres horas en llegar a una posición, dependiendo de la distancia, las condiciones de la carretera y la amenaza desde arriba, dijo KVN, un comandante del Código 9.2.

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“Recorrer 10 kilómetros en minutos supondría un cambio drástico en la primera línea”, afirmó.

Según indicó, las evacuaciones continúan con regularidad en la zona de su unidad, pero no siempre es posible rescatar a un soldado herido el mismo día. Para alguien con heridas graves, la espera puede ser crucial. Tanto Flint como KVN fueron identificados únicamente por sus distintivos de llamada, de acuerdo con el protocolo militar ucraniano.

El vehículo no tripulado vuela a una velocidad de crucero de 65 km/h (40 mph) y puede alcanzar velocidades de hasta 105 km/h (65 mph). SkyFall afirma que puede estar listo para volar en unos 10 minutos (AP/Evgeniy Maloletka)

SkyFall surgió tras la invasión rusa a gran escala en 2022 y se ha convertido en un fabricante ucraniano de drones. Su dron de carga pesada Vampire, conocido por las fuerzas rusas como “Baba Yaga”, es utilizado por las tropas ucranianas en misiones de combate. La compañía también fabrica drones Shrike con visión en primera persona y ha desarrollado el interceptor aéreo P1-SUN.

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El StarGate, que recibe su nombre de la saga de ciencia ficción en la que portales conectan mundos distantes, puede transportar una carga útil de hasta 150 kilogramos (330 libras), según la compañía, suficiente para un soldado herido con chaleco antibalas y equipo de combate. Su cabina de evacuación médica está construida alrededor de una camilla.

El dron vuela a una velocidad de crucero de 65 km/h y puede alcanzar velocidades de hasta 105 km/h. SkyFall afirma que puede estar listo para volar en unos 10 minutos.

Pruebas de drones en competencia

En el campo de pruebas, el StarGate despega mientras drones con visión en primera persona se acercan zumbando, simulando las amenazas aéreas que dominan el frente de Ucrania. Se activa la interferencia electrónica. Cuando un dron atacante se acerca, se despliega una red que lo atrapa y lo desvía de su trayectoria.

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El encuentro se asemeja a un duelo futurista entre máquinas. Pero transportar a un soldado herido aumenta la tensión.

El dron StarGate, fabricado por la empresa SkyFall (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Uno de los mayores desafíos de SkyFall fue garantizar que el dron pudiera navegar cuando la guerra electrónica interrumpiera las comunicaciones o interfiriera con las señales GPS. StarGate utiliza dos canales de comunicación —Starlink y el sistema L-Link, propiedad de la compañía— junto con un sistema basado en inteligencia artificial para ayudarle a mantener el control cuando la navegación por satélite no está disponible.

El dron se maneja manualmente, pero cuenta con varias funciones de inteligencia artificial que le permiten operar en entornos sin GPS o cuando las señales son falsificadas o las frecuencias están bloqueadas, dijo el portavoz.

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Según SkyFall, si se pierde la comunicación por completo, el dron puede trazar una ruta de regreso a una zona segura. Está diseñado para operar bajo la lluvia y la nieve, y cuenta con cámaras termográficas para misiones nocturnas.

SkyFall también afirma haber demostrado la capacidad del dron para seguir volando tras perder uno de sus brazos. La compañía no ha proporcionado datos que muestren su fiabilidad para resistir daños en condiciones de combate. El dron comenzó las pruebas en primera línea esta semana.

El dron StarGate, fabricado por la empresa SkyFall y equipado con un módulo médico, vuela durante una demostración en un lugar no revelado de Ucrania, el miércoles 14 de octubre de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

Desde prototipo hasta dron listo para el combate

StarGate ha sufrido múltiples cambios de diseño, incluyendo brazos desmontables para facilitar el transporte, una camilla de grado médico y mejoras en el software y las defensas.

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La empresa estima que cada sistema costará al menos USD 50.000, dependiendo de la configuración, y tiene como objetivo producir hasta 1.000 unidades al mes para finales de 2026.

Sin embargo, para KVN es demasiado pronto para juzgar. Su unidad necesita al menos un mes de experiencia con el dron antes de poder proporcionar estadísticas significativas sobre su tasa de éxito.

“Es un método de evacuación completamente nuevo”, dijo. “Es difícil hablar en profundidad sobre las ventajas y desventajas ahora mismo. Necesitamos familiarizarnos más con él”. SkyFall confirmó que la unidad está evaluando StarGate, pero se negó a revelar los resultados.

(AP)