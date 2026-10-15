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Qué ha ocurrido con Daniel de Suecia: el resfriado que ha reavivado la preocupación tras su trasplante de riñón

El marido de la princesa heredera Victoria de Suecia fue trasplantado de un riñón en 2009 debido a una enfermedad renal congénita

La princesa heredera sueca Victoria y el príncipe Daniel llegan al cementerio nacional de Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
La princesa heredera sueca Victoria y el príncipe Daniel llegan al cementerio nacional de Seúl. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
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Después de estar la pasada semana disfrutando de Madrid en la inauguración de una exposición en el Museo del Prado, el príncipe Daniel de Suecia ha tenido que suspender varios compromisos institucionales debido a un problema de salud que le ha impedido acompañar a su esposa, la princesa heredera Victoria, en los actos previstos para esta semana. El Palacio Real de Estocolmo ha confirmado que el marido de la futura reina afronta una gripe y necesita guardar reposo, una explicación con la que ha tratado de frenar la inquietud generada por su repentina ausencia de la vida pública.

La noticia se conoció el miércoles 14 de octubre, cuando su nombre desapareció del calendario oficial de la Casa Real sueca. Daniel tenía previsto participar junto a Victoria en un viaje a la provincia de Västernorrland, donde ambos iban a visitar la reserva natural de Rotsidan y la localidad de Härnösand. Sin embargo, la modificación de última hora dejó a la princesa heredera al frente de la visita en solitario.

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Fue Margareta Thorgren, jefa de prensa de la institución, quien aclaró los motivos de la cancelación al medio sueco Svensk Damtidning. “Está resfriado”, explicó, restando gravedad a la situación. La portavoz confirmó, además, que el príncipe había suspendido el resto de sus compromisos por la misma razón: “Sí, lo ha cancelado todo a causa del resfriado”.

El príncipe Daniel, duque de Västergötland, antes del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/John Sibley).
El príncipe Daniel, duque de Västergötland, antes del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/John Sibley).

Daniel se pierde varios actos institucionales

El viaje a Västernorrland no ha sido la única cita a la que Daniel ha tenido que renunciar. El príncipe tampoco ha podido asistir a las jornadas tecnológicas WASP Academia and Industry Days, celebradas en el recinto Cirkus de Estocolmo. Se trata de un encuentro centrado en la ciencia y la innovación en el que su presencia estaba prevista dentro de la agenda institucional.

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La ausencia del marido de Victoria ya había llamado la atención a comienzos de semana. El lunes 12 de octubre, la pareja tenía programada una visita a la jefatura de la Policía de Estocolmo, pero la heredera acudió sin Daniel. La sucesión de cancelaciones ha terminado por situar su estado de salud en el centro de la actualidad de la monarquía sueca.

A pesar de ello, el mensaje trasladado desde palacio es de tranquilidad. La casa real atribuye las ausencias a un resfriado y no ha comunicado ninguna otra complicación médica. Por el momento, tampoco se ha anunciado una fecha concreta para su regreso a los actos públicos, que dependerá de su evolución.

La princesa heredera Victoria de Suecia, el príncipe Oscar y el príncipe Daniel durante el servicio de acción de gracias Te Deum. (Agencia de Noticias TT/Christine Olsson vía REUTERS)
La princesa heredera Victoria de Suecia, el príncipe Oscar y el príncipe Daniel durante el servicio de acción de gracias Te Deum. (Agencia de Noticias TT/Christine Olsson vía REUTERS)

El trasplante de riñón que explica la preocupación

La reacción ante la baja médica del príncipe está relacionada con sus antecedentes de salud. Daniel, de 53 años, padece una enfermedad renal congénita que obligó a someterlo a un trasplante de riñón en 2009. Antes de la intervención necesitó recibir tratamiento de diálisis y fue su padre, Olle Westling, quien le donó un riñón.

Desde entonces, el príncipe debe tomar medicación diaria para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Su experiencia personal también le ha llevado a implicarse en iniciativas relacionadas con la donación de órganos, una causa con la que mantiene un vínculo especial.

Su historial médico explica que cualquier ausencia inesperada genere preguntas, aunque en esta ocasión la información facilitada por la institución apunta a una dolencia común. La cancelación de varios compromisos no implica, por sí misma, que exista una complicación relacionada con el trasplante.

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