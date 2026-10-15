México

Resultados del Chispazo de hoy 14 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 14 de octubre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36784.

Número ganador: 01-07-10-11-28.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12312.

Número ganador: 08-13-18-20-23.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de octubre de 2026

“A lo mejor le hacía falta un papá”: Laura Zapata genera polémica al hablar de Sasha Sokol y recordar relación de Thalía con hijo de Díaz Ordaz

Las declaraciones de la actriz sobre el caso Sokol-De Llano reavivan la polémica por la serie de Timbiriche

“A lo mejor le hacía falta un papá”: Laura Zapata genera polémica al hablar de Sasha Sokol y recordar relación de Thalía con hijo de Díaz Ordaz

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 15 de octubre: frente frío 2 amenaza con lluvias intensas y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 15 de octubre: frente frío 2 amenaza con lluvias intensas y bajas temperaturas

Fitch advierte cambios en participaciones federales por nueva composición poblacional: entidades que perderán más

Según los datos de Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, podría modificar la distribución de recursos federales entre las 32 entidades del país

Fitch advierte cambios en participaciones federales por nueva composición poblacional: entidades que perderán más

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Un participante llegó a la nominación por el poder del legado, mientras que otros tres se incorporaron tras la votación de sus compañeros

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

La Familia Michoacana en CDMX: sentencian a dos miembros del cártel por triple homicidio en la colonia Morelos

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

Macarena García, actriz que interpreta a Sasha Sokol, rompe el silencio sobre el caso Luis de Llano en la serie Timbiriche

“A lo mejor le hacía falta un papá”: Laura Zapata genera polémica al hablar de Sasha Sokol y recordar relación de Thalía con hijo de Díaz Ordaz

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Gaby Platas llama a denunciar ante Profeco por la cancelación de Enrollados y pone en aprietos a Adal Ramones

DEPORTES

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma