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Se conoció la lista de jugadores del AAT Challenger de Villa María con Federico Coria como principal figura

El certamen contará con 12 tenistas argentinos en el cuadro principal, además de los jugadores que puedan sumarse desde la clasificación o mediante invitaciones

Federico Coria será una de las atracciones del Challenger de Villa María
Federico Coria será una de las atracciones del Challenger de Villa María
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La temporada Challenger en el país pondrá su punto final con la cuarta edición del AAT Challenger edición Villa María, que se disputará del 1 al 8 de noviembre en las instalaciones del Sport Social Club. El certamen cordobés contará con la presencia de Federico Coria, quien será el primer preclasificado, además de 11 raquetas nacionales, otros jugadores podrían sumarse desde la clasificación o mediante invitaciones.

Será el cierre de una temporada récord para el circuito en la Argentina, con ocho competencias programadas, seis de ellas organizadas por la Asociación Argentina de Tenis. En todos los torneos hubo un campeón nacional.

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El recorrido comenzó en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires, donde el italoargentino Franco Agamenone se quedó con el trofeo al derrotar a Andrea Collarini. Luego, en Rosario, Camilo Ugo Carabelli se consagró tras vencer a Román Burruchaga en una final entre compatriotas. En Tigre I, Guido Justo conquistó el primer título Challenger de su carrera al derrotar al correntino Lautaro Midón.

Una semana más tarde, en Tigre II, Facundo Díaz Acosta levantó el trofeo y dio el primer paso hacia una temporada excepcional, en la que sumó otras cinco consagraciones -Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla- y se convirtió en el gran ganador del año.

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La lista continuó en Córdoba, donde Juan Manuel La Serna logró su primer título en la categoría, y en Tucumán, en el que Luciano Ambrogi también tuvo su primer trofeo. Por último, en Buenos Aires, disputado en el Racket Club, quedó en manos de Alex Barrena, quien superó a Facundo Mena en la final. Así, Justo, La Serna y Ambrogi aprovecharon las oportunidades que ofrece el circuito en el país para conseguir sus primeras consagraciones en la categoría.

Entro los tenistas que dirán presente, además de Coria, quien usará su ranking protegido para ser parte del main draw se le suman Juan Bautista Torres (279°), Juan Manuel La Serna (285°), Genaro Olivieri (287°), Gonzalo Villanueva (323°), Valerio Aboian (347°), Nicolás Kicker (351°), Carlos Zárate (352°), Juan Estévez (360°), Juan Pablo Ficovich (366°), Lucio Ratti (389°) y Hernán Casanova (411°).

A esa nómina se agregan el alemán Diego Dedura Palomero (190°), los españoles Daniel Rincón (245°) y Oriol Roca Batalla (312°), el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (332°), el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (342°), el italoargentino Franco Agamenone (378°), el italiano Juan Cruz Martín Manzano (382°), el suizo Johan Nikles (399°) y el boliviano Murkel Dellien (407°).

Competir en casa representa una ventaja importante para los tenistas argentinos. Jugar cerca de sus familiares y amigos, evitar traslados internacionales y viajar, en muchos casos, con sus equipos de trabajo completos son factores que favorecen la preparación y el rendimiento.

Además, los Challenger cumplen distintas funciones según el momento de la carrera de cada jugador. Para algunos, significan una oportunidad para recuperar terreno en el ranking, para otros, el escenario para dar sus primeros pasos en el circuito profesional, mientras que quienes ya están afianzados buscan sumar puntos y sostener su nivel.

Listado oficial

Juan Manuel La Serna campeón esta temporada en el Challenger de Córdoba
Juan Manuel La Serna campeón esta temporada en el Challenger de Córdoba
  • Federico Coria (ARG) 172°
  • Diego Dedura (GER) 190°
  • Daniel Rincón (ESP) 245°
  • Juan Bautista Torres (ARG) 279°
  • Juan Manuel La Serna (ARG) 285°
  • Genaro Olivieri (ARG) 287°
  • Oriol Roca Batalla (ESP) 312°
  • Gonzalo Villanueva (ARG) 323°
  • Álvaro Guillén Meza (ECU) 332°
  • Joaquín Aguilar Cardozo (URU) 342°
  • Valerio Aboian (ARG) 347°
  • Nicolás Kicker (ARG) 351°
  • Carlos Zárate (ARG) 352°
  • Juan Estévez (ARG) 360°
  • Juan Pablo Ficovich (ARG) 366°
  • Franco Agamenone (ITA) 378°
  • Juan Cruz Martín Manzano (ITA) 382°
  • Lucio Ratti (ARG) 389°
  • Johan Nikles (SUI) 399°
  • Murkel Dellien (BOL) 407°
  • Hernán Casanova (ARG) 411°

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