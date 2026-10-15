Misteriosos anuncios de U2 aparecen en CDMX: las teorías de los fans incluyen algo especial en el Zócalo

La banda de rock irlandesa U2, en una foto de archivo del 14 de marzo de 2005 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en Cleveland (Ohio, Estados Unidos). EFE/Rich Lee PROHIBIDO SU USO EN REINO UNIDO E IRLANDA

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Unos misteriosos carteles de U2 aparecieron en distintos puntos de la Ciudad de México, con una imagen que combina un sombrero con cuernos y una fecha precisa: 15 de octubre de 2026.

La aparición generó especulación inmediata entre los seguidores de la banda irlandesa, que llevan meses atentos a cualquier señal sobre una posible gira.

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El símbolo no tiene explicación oficial hasta el momento. Tampoco existe un comunicado de la banda, de alguna promotora o de autoridades capitalinas que confirme el origen de los carteles ni el motivo detrás de la fecha marcada.

La expectativa creció rápido entre los fans mexicanos, que además recuerdan que U2 ya estuvo en la capital del país meses atrás y mantuvo contacto directo con autoridades locales.

¿Qué significan los carteles de U2 en la CDMX? Se trata de afiches con un sombrero con cuernos y la fecha 15 de octubre de 2026, sin ningún mensaje adicional. Los fans los interpretan como un posible anuncio relacionado con una gira mundial vinculada al álbum “Carnaval de Luz”.

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Las teorías que manejan los fans sobre el 15 de octubre

Anuncios de u2 por las calles de cdmx (captura de pantalla)

La hipótesis más repetida entre los seguidores apunta a que la fecha corresponde al anuncio oficial de una gira mundial. Esa gira estaría vinculada a “Carnaval de Luz”, el decimosexto álbum de estudio del grupo y su primer material de canciones inéditas en nueve años.

Dentro de esa misma línea, una parte de los fans sostiene que la primera fecha de la gira podría realizarse precisamente en la capital mexicana. La teoría no surge de la nada: semanas atrás, durante una visita de la banda a la ciudad, el propio vocalista expresó en público que le gustaría comenzar su próxima gira en la Ciudad de México.

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Existe además una tercera lectura, más alocada, entre quienes siguen de cerca a la banda. Esta teoría plantea que el 15 de octubre podría anunciarse un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

El antecedente de mayo que alimenta las especulaciones

Clara Brugada posa con miembros de U2, incluyendo a Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, tras invitarlos a presentarse en el Zócalo de la CDMX. (FB/ClaraBrugadaM)

La relación entre U2 y la Ciudad de México no es reciente ni superficial. En mayo de 2026, la banda completa, con Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., pasó varios días en la capital para filmar el videoclip de “Street of Dreams”, uno de los sencillos adelanto de su nuevo álbum.

La producción tomó como escenario el Centro Histórico, con la Plaza de Santo Domingo y varias calles aledañas convertidas en set de grabación. Parte de las imágenes se realizaron con los músicos tocando sobre el techo de un autobús escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol.

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CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Durante esa misma visita, los integrantes de la banda sostuvieron un encuentro con la jefa de Gobierno capitalina, quien les extendió una invitación directa para presentarse sin costo en el Zócalo, siguiendo el camino de otros artistas internacionales que se han presentado gratuitamente en esa plaza en meses recientes.

Bono respondió a esa invitación con una frase que los fans no han olvidado: aseguró que a la banda le gustaría comenzar su nueva gira precisamente en la Ciudad de México. Esa declaración, sumada a los carteles recién aparecidos, es la base principal de las teorías que hoy circulan entre los seguidores.

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El encuentro con la presidenta que marcó la visita de U2 a México

Foto: redes de Claudia Sheinbaum

La estancia de U2 en la capital mexicana también incluyó un episodio político inesperado. Bono y The Edge se reunieron con Claudia Sheinbaum, la presidenta del país en el marco de un evento internacional dedicado a la infancia en situación de calle, celebrado en el Teatro Hidalgo.

Durante ese encuentro, los músicos elogiaron públicamente el trabajo de la mandataria. The Edge llegó a declararse “fan” de su gestión, mientras Bono destacó de forma específica dos políticas sociales del gobierno mexicano relacionadas con el salario mínimo y la atención médica.

La visita, que originalmente tenía como único propósito la filmación del videoclip, terminó convirtiéndose en un episodio de alto perfil mediático que reforzó el vínculo público entre la banda y la ciudad.

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El nuevo álbum que impulsa la expectativa de gira

25/09/2026 La nueva portada del disco 'Carnaval de luz' de U2 SOCIEDAD UNIVERSAL MUSIC

“Carnaval de Luz” es el nombre del disco que la banda tiene previsto lanzar próximamente, y representa su primer material de canciones inéditas en nueve años. El álbum llega además en un año particular para el grupo, que celebra cinco décadas de trayectoria conjunta.

Entre los datos que más atención han captado está la participación de Dolly Parton que corresponde a la última grabación realizada por la cantante estadounidense antes de su fallecimiento. Ese dato por sí solo ya había generado cobertura internacional antes de la aparición de los carteles en México.

El lanzamiento del disco está pensado como punto de partida para una gira de gran formato, según ha trascendido en medios especializados en la banda. La combinación de ese contexto discográfico con los carteles aparecidos en la capital mexicana es lo que mantiene en vilo a los seguidores de cara al 15 de octubre.

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