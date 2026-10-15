Laura Bozzo es trasladada en ambulancia a la CDMX tras operación de úlcera gástrica

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

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La conductora Laura Bozzo viaja en ambulancia hacia la Ciudad de México tras una intervención quirúrgica de urgencia originada por una úlcera gástrica reventada en el estado de Guerrero.

El traslado por carretera inició luego de recibir atención médica inicial en las afueras de Acapulco, donde especialistas realizaron un procedimiento para controlar el sangrado abdominal.

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La conductora registra un antecedente crítico de 3 cirugías intestinales previas realizadas en 2016 a causa de un choque séptico, condición que eleva el riesgo de adherencias en la cavidad abdominal.

Un equipo de paramédicos monitorea los signos vitales de la presentadora durante el trayecto de 380 kilómetros que separa a la costa del centro del país.

La llegada a la capital mexicana tiene como propósito poner a la paciente bajo resguardo de sus médicos especialistas para coordinar el tratamiento postoperatorio.

Laura Bozzo enfrenta su cuadro gastrointestinal más delicado desde 2016

La emergencia digestiva requirió atención médica inmediata en el Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’, perteneciente a la red IMSS-Bienestar.

Los médicos de la unidad pública realizaron las maniobras quirúrgicas necesarias para tratar la lesión provocada por la ruptura del tejido en el estómago.

La intervención buscó controlar la inflamación del peritoneo y evitar infecciones graves en la cavidad abdominal provocadas por los jugos gástricos.

El historial médico de la comunicadora peruana incluye intervenciones complejas que dejaron cicatrices internas, lo que requiere un seguimiento quirúrgico cauteloso.

Apenas en febrero de 2026, la conductora desmintió reportes falsos difundidos en redes sociales que afirmaban su presunto fallecimiento durante un procedimiento médico.

Apenas en febrero de 2026, la conductora desmintió reportes falsos difundidos en redes sociales que afirmaban su presunto fallecimiento. | Instagram

La conductora desmintió versiones sobre un estado clínico crítico

Previo al traslado en ambulancia, circularon reportes que señalaban que la presentadora se encontraba intubada y en estado de extrema gravedad.

Versiones difundidas en plataformas digitales mencionaban un cuadro de deshidratación severa, parálisis del tracto digestivo y riesgo elevado de peritonitis.

La propia conductora reapareció en sus cuentas oficiales de redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores para aclarar su situación de salud.

“Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores”, afirmó la presentadora en la publicación realizada desde el puerto.

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La comunicadora completó su mensaje con la frase “de esta momia no se libran”, asegurando que continuaba bajo supervisión médica regular junto a sus seres queridos.

La propia conductora reapareció en sus cuentas oficiales de redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores para aclarar su situación de salud. (Captura Instagram)

El traslado busca la evaluación de cirujanos en la capital

La decisión de movilizar a la paciente en ambulancia responde a la indicación de sus médicos de cabecera en la Ciudad de México.

El viaje contempla una duración aproximada de 4 horas por la Autopista del Sol bajo asistencia permanente de personal capacitado en emergencias.

Los especialistas en la capital prevén realizar tomografías y análisis clínicos de control apenas ingrese al centro hospitalario receptor.

El objetivo principal de la transferencia consiste en evaluar la cicatrización gástrica y prevenir reingresos por dolor o sangrado secundario.

El cuerpo médico evaluará si la paciente requiere hospitalización prolongada o reposo absoluto durante un periodo no menor a 15 días.

La decisión de movilizar a la paciente en ambulancia responde a la indicación de sus médicos de cabecera en la Ciudad de México. (Instagram)

Padecimientos de columna afectaron la movilidad de la presentadora

Además de los problemas gastrointestinales, la comunicadora enfrentó semanas atrás complicaciones en la columna vertebral que limitaron su actividad física.

La afección en la espalda le impidió participar en producciones de televisión que exigían movilidad prolongada o jornadas de trabajo extenuantes.

A pesar de esos inconvenientes físicos, la presentadora mantuvo apariciones públicas recientes para conversar sobre proyectos profesionales futuros.

Los especialistas en la capital prevén realizar tomografías y análisis clínicos de control apenas ingrese al centro hospitalario receptor. FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM

El equipo médico en la Ciudad de México integrará la valoración de la columna dentro del plan de recuperación integral tras la cirugía abdominal.

Seguidores y colegas del medio del espectáculo enviaron mensajes de respaldo a través de redes sociales para desear su pronta recuperación.

El estado de salud de la conductora permanece bajo monitoreo permanente mientras completa el recorrido hacia el hospital de la capital.