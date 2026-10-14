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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 14 de octubre: Simón y Trudy provocarán lluvias intensas

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06:53 hsHoy

Esta noche, Simón se mantiene como un huracán de categoría 2 frente a las costas de Jalisco y Sinaloa. Presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el suroeste a 4 km/h. Su circulación genera chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país.

Infografía del Servicio Meteorológico Nacional con una imagen de satélite del huracán Simon y un mapa de su pronóstico de trayectoria
Un informe de la Comisión Nacional del Agua detalla la trayectoria y el pronóstico del huracán Simon de categoría 2 frente a las costas del Océano Pacífico de México. (Conagua clima)
06:02 hsHoy

El SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de México

El pronóstico del clima para este miércoles 14 de octubre prevé lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de México por la presencia del huracán Simón, el ciclón tropical Trudy y el frente frío número 2.

Simón permanecerá cerca de las costas de Jalisco y Nayarit, con lluvias fuertes en el occidente del país. Trudy, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, favorecerá precipitaciones muy fuertes en el sur y sureste.

En el norte, el frente frío número 2, acompañado de una vaguada en altura, ocasionará lluvias muy fuertes. Veracruz, Tabasco y Chiapas también registrarán lluvias fuertes, mientras que la CDMX y otras entidades del centro tendrán chubascos y precipitaciones puntuales fuertes.

La influencia simultánea de estos sistemas mantendrá las lluvias como principal amenaza meteorológica en buena parte del territorio nacional.

Hombre con traje sostiene un micrófono frente a una pantalla que muestra un mapa de México con el texto Huracán Simon Satélite
Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, informa sobre la trayectoria y efectos del huracán Simón.

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