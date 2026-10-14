Irán cambia sus tácticas para atacar barcos en Ormuz y busca mantener altos los precios del petróleo antes de las elecciones de EEUU (REUTERS/Stringer)

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Irán adoptó nuevas tácticas para atacar a los buques que navegan por el estrecho de Ormuz y busca mantener elevados los precios internacionales del petróleo para presionar al presidente estadounidense, Donald Trump, antes de las elecciones de medio término de noviembre, según informaron dos altos funcionarios iraníes a Reuters. La nueva estrategia incluye cambios en el tipo y la frecuencia de las operaciones, el uso de observadores en pequeñas embarcaciones y la ampliación del área geográfica de los ataques hacia el golfo de Omán y aguas más alejadas.

Teherán comenzó a aplicar las nuevas tácticas hace unos 10 días contra los barcos que considera que violan sus restricciones de navegación, según uno de los funcionarios. Ambos se negaron a proporcionar detalles sobre las operaciones, pero señalaron que la modificación de la estrategia provocó un aumento de los ataques contra los buques mercantes que todavía atraviesan la zona.

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“El objetivo es frustrar los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para reducir los precios mundiales del petróleo”, afirmó uno de los funcionarios iraníes a Reuters. El segundo sostuvo que Teherán no permitirá que Trump consiga una reducción de los valores del crudo antes de los comicios legislativos estadounidenses de noviembre.

“Justo cuando creen que están cerca del punto en que los precios bajarán, los alejaremos de él. Esto es como una partida de ajedrez”, declaró el funcionario. También advirtió que los barcos considerados infractores no estarán a salvo fuera del estrecho: “Tales embarcaciones no estarían seguras en ningún lugar, ni siquiera fuera del estrecho de Ormuz”.

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La decisión de modificar las operaciones se tomó en los niveles más altos del liderazgo iraní y contó con una coordinación plena dentro del sistema de gobierno, según los dos funcionarios consultados por Reuters.

Irán utiliza observadores para identificar objetivos

Un funcionario militar estadounidense confirmó que Irán modificó de manera significativa sus tácticas después de que las fuerzas de Estados Unidos destruyeran gran parte de sus capacidades de radar. Ante esa situación, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) comenzó a utilizar observadores desarmados a bordo de pequeñas embarcaciones para identificar posibles objetivos, incluidos buques de la Armada estadounidense.

La semana pasada, en un incidente que no se había informado anteriormente, las fuerzas estadounidenses detectaron a observadores iraníes que operaban desde un dhow, una embarcación tradicional, y transmitían información sobre objetivos a la Guardia Revolucionaria, según el funcionario militar.

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Un funcionario militar estadounidense confirmó que Irán modificó de manera significativa sus tácticas después de que las fuerzas de Estados Unidos destruyeran gran parte de sus capacidades de radar (REUTERS/Colaborador)

Las fuerzas estadounidenses interceptaron el barco, ordenaron a sus ocupantes que lo abandonaran y después lo destruyeron. El episodio no dejó víctimas, añadió el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Según esa fuente, Irán evita arriesgar las lanchas rápidas que todavía conserva y no consiguió impedir un aumento de las exportaciones de petróleo a través del estrecho, en particular después de que los ataques estadounidenses devastaran su armada.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, alteró el tránsito por una de las principales rutas energéticas del mundo. Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

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Desde el comienzo de las hostilidades, Teherán restringió el paso por esa vía marítima como parte de su estrategia para obtener ventajas frente a Washington. Las amenazas y los ataques redujeron de forma considerable el tráfico y contribuyeron al aumento de los precios del petróleo, aunque algunos cargamentos continuaron su tránsito.

Los ataques alcanzaron su mayor nivel semanal desde el inicio de la guerra

La intensificación de las operaciones coincide con un nuevo aumento de los incidentes contra buques mercantes. En los últimos días, los ataques alcanzaron su nivel más alto en una semana desde el inicio de la guerra, según datos independientes citados por Reuters.

Un análisis de información procedente de fuentes de seguridad marítima y de los incidentes comunicados a la agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) identificó al menos cinco incidentes relacionados con petroleros y otros buques comerciales en las inmediaciones de Ormuz durante las últimas 48 horas. Entre ellos hubo ataques con drones.

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La frecuencia fue similar a la registrada entre el 3 y el 5 de octubre, de acuerdo con datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo de Naciones Unidas encargado del transporte marítimo. Una fuente de seguridad marítima describió la evolución de las operaciones como una señal de escalada.

“Se observa un aumento en el ritmo de los ataques, lo cual parece deliberado”, afirmó la fuente.

La intensificación de las operaciones coincide con un nuevo aumento de los incidentes contra buques mercantes (REUTERS)

La nueva estrategia también contempla la ampliación de las operaciones más allá del estrecho de Ormuz, hacia el golfo de Omán y otras aguas de la región, según los funcionarios iraníes. Los análisis de fuentes de seguridad marítima sugieren que esa expansión ya comenzó: en los últimos días se registraron ataques contra buques en zonas situadas fuera del estrecho, incluidas aguas frente a las costas de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

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El aumento de los incidentes, sumado a las amenazas contra los barcos, los mayores costos de transporte y las primas de los seguros marítimos, complica los esfuerzos para recuperar la circulación habitual por la zona y mantiene expuestos a los mercados energéticos internacionales a nuevas perturbaciones.

Trump enfrenta la presión de la guerra antes de las elecciones

El conflicto también adquirió relevancia en la campaña electoral estadounidense. Las elecciones de medio término de noviembre determinarán el control del Congreso, mientras que el costo de la guerra se convirtió en uno de los asuntos centrales del debate político.

El conflicto representa un gasto de unos 3.000 millones de dólares mensuales, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso citada por Reuters.

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Trump evalúa los próximos pasos de Washington frente a Teherán, pero afirmó que no volverá a atacar Irán antes de las elecciones estadounidenses. Al mismo tiempo, su gobierno mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes y amplía las sanciones económicas para presionar al régimen iraní a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El Pentágono y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre la nueva estrategia.

Los dos funcionarios iraníes también afirmaron que Teherán avanza hacia un escenario en el que ningún buque que incumpla sus restricciones podrá atravesar el estrecho. «Pronto habrá un cierre total», declaró uno de ellos.

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Trump evalúa los próximos pasos de Washington frente a Teherán, pero afirmó que no volverá a atacar Irán antes de las elecciones estadounidenses

En su último informe, publicado el domingo, el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), dirigido por la Armada de Estados Unidos, mantuvo en «grave» el nivel de amenaza para la navegación comercial en Ormuz, el segundo más alto de su escala.

“Los ataques, los intentos de ataque y/o las actividades de acoso de la Guardia Revolucionaria Islámica persistieron, incluidos los sobrevuelos con vehículos aéreos no tripulados, la vigilancia selectiva de buques mercantes y las llamadas ocasionales por radio VHF”, indicó el organismo.

(Con información de REUTERS)