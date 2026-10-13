Un caza croata interceptó y escoltó un avión de pasajeros tras una alerta de secuestro

Un caza Rafale de la Fuerza Aérea de Croacia interceptó un avión de pasajeros entre Grecia y Alemania por una señal de secuestro (Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

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Un caza Rafale de la Fuerza Aérea de Croacia interceptó el martes un avión de pasajeros con matrícula maltesa que cubría la ruta entre Grecia y Alemania, después de que la aeronave transmitió una señal asociada a un posible secuestro, y lo escoltó hasta su salida del espacio aéreo croata.

La alerta se activó cuando el centro de control aéreo de Italia comunicó que el Boeing emitía el código 7500 mediante su transpondedor. Esa señal se emplea internacionalmente para advertir de una situación de secuestro a bordo. Ante esa información, el Mando Aéreo Combinado de la OTAN en Torrejón, España, clasificó al vuelo como una amenaza potencial y ordenó la intervención de la aviación croata.

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El Rafale despegó dentro de la misión de vigilancia aérea con la que Croacia protege su territorio. El aparato militar localizó al avión civil a las 11.02 hora local, equivalentes a las 09.02 GMT, sobre la zona de Korenica, en el centro del país y a unos 160 kilómetros de Zagreb. El piloto croata estableció contacto por radio con la tripulación del Boeing antes de acompañarlo durante el trayecto hacia la frontera.

El ministro de Defensa croata, Ivan Anušić, explicó que las autoridades recibieron el aviso sobre un avión de pasajeros que cruzaba el país mientras señalaba un posible intento de secuestro.

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“Recibimos el aviso de que un avión de pasajeros que cruzaba nuestro espacio aéreo indicaba un intento de secuestro. Como no respondía a los requerimientos, lo escoltamos fuera de nuestro espacio aéreo”, declaró.

La operación continuó después de la identificación visual de la aeronave. El Rafale efectuó patrullas entre Rijeka y Delnice mientras mantenía la escolta del vuelo comercial. El Boeing abandonó el espacio aéreo de Croacia y entró en Eslovenia a las 11.20 hora local, ocho minutos después de la interceptación registrada sobre Korenica.

El avión comercial aterrizó sin incidentes en su destino final mientras las autoridades mantuvieron abierta la investigación sobre el código 7500 (Dassault Aviation)

El avión siguió después su ruta prevista hacia Núremberg, en Alemania, donde aterrizó sin incidentes. La situación también movilizó a las autoridades alemanas: tras la transmisión del código 7500, cazas Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana despegaron para atender la alerta. El aeropuerto de Núremberg estableció un acordonamiento temporal y varios vuelos fueron derivados a otros aeródromos durante el operativo.

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Durante la respuesta, los viceprimeros ministros y ministros Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović y Oleg Butković coordinaron acciones con el primer ministro Andrej Plenković y con la Fuerza Aérea croata. La activación involucró a las estructuras civiles y militares encargadas de gestionar un aviso de seguridad aérea que atravesó varios países desde la detección inicial hasta la llegada de la aeronave a su destino.

Croacia asumió desde el 1 de enero de 2026 la vigilancia y protección de su propio espacio aéreo mediante aviones Rafale polivalentes. Esa misión forma parte del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Antimisiles de la OTAN, que coordina recursos de los países aliados para controlar y defender el espacio aéreo de la alianza.

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Anušić sostuvo que el episodio constituyó la primera intervención de este tipo en la historia de Croacia. El ministro señaló que la falsa alarma funcionó “como un excelente ejercicio” ante la posibilidad de un ataque terrorista. La actuación del Rafale se produjo mientras la investigación técnica sobre la señal 7500 permanecía en curso.

(Con información de EFE)