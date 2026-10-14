CCH Naucalpan reporta agresión contra un alumno dentro de un salón de clases

Agreden adentro del plantel a alumno de CCH Naucalpan (Crédito: CCH Naucalpan)

Guardar

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan reportó una agresión contra un alumno al interior de un salón de clases, hecho que ocurrió la tarde de este martes 13 de octubre de 2026 en las instalaciones del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con un escueto comunicado dirigido a la comunidad universitaria, el incidente fue reportado alrededor de las 15:30 horas. Tras conocer lo ocurrido, integrantes de la Comisión Local de Seguridad del plantel intervinieron para atender la situación.

PUBLICIDAD

La Dirección del CCH Naucalpan informó que se tomarán las acciones legales que correspondan, aunque no detalló cómo se desarrolló la agresión, cuál habría sido el motivo ni si el presunto responsable fue identificado o detenido.

Tampoco se precisó si el alumno agredido requirió atención médica o cuál era su estado de salud después del incidente.

CCH Naucalpan rechaza la violencia entre estudiantes

Autoridades del CCH Naucalpan rechazaron cualquier tipo de violencia Foto: (Instagram/CCH Naucalpan)

En el pronunciamiento fechado el 13 de octubre, la Dirección del plantel manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia entre integrantes de la comunidad universitaria y exhortó a estudiantes, docentes y trabajadores a conducirse de acuerdo con el Código de Ética de la UNAM.

PUBLICIDAD

Asimismo, pidió a la comunidad mantenerse informada mediante los canales oficiales de comunicación, ante la importancia de conocer información confirmada sobre lo sucedido y evitar la difusión de versiones no verificadas.

El comunicado no establece si las actividades académicas continuaron con normalidad después de la intervención de la Comisión Local de Seguridad ni si se determinó alguna medida extraordinaria para reforzar la vigilancia en las aulas.

Por igual, en la publicación del aviso institucional tampoco permite establecer si el caso derivó en una denuncia formal ante el Ministerio Público, de hecho, la cuenta de Pulso CCH Naucalpan limitó quién podía comentar esta publicación.

PUBLICIDAD

Antecedentes de violencia en el CCH Naucalpan

Alumno del CCH Naucalpan detenido por atacar a un maestro en marzo de 2025 | Diseño: Diego Mendoza López / Infobae México

El nuevo reporte ocurre en un plantel que ha enfrentado otros episodios de violencia y exigencias de seguridad por parte de integrantes de su comunidad.

Un caso grave, el 8 de mayo de 2024, cuando un enfrentamiento en las inmediaciones del CCH Naucalpan dejó un estudiante muerto y dos personas heridas. Los hechos provocaron preocupación entre alumnos, familiares y trabajadores, además de medidas para revisar las condiciones de seguridad en la zona.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2025, se registraron incidentes relacionados con detonaciones dentro de las instalaciones, situación que llevó a la suspensión de actividades y a la intervención de las autoridades.

PUBLICIDAD

El 19 de marzo de ese mismo año también se reportó una agresión contra un profesor de francés dentro del plantel. De acuerdo con información publicada por medios de comunicación, el docente sufrió heridas por un presunto ataque con un objeto punzocortante y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Estos antecedentes generaron nuevas demandas de seguridad. En marzo de 2025, trabajadores del CCH Naucalpan exigieron medidas para proteger a estudiantes, profesores y personal administrativo, además de acciones para atender los riesgos dentro y fuera de las instalaciones.

Uno de los últimos casos ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando la madre de la alumna Pamela Abril Pacheco Leobardo, estudiante del CCH Naucalpan, reportó como desaparecida y difundió mensajes en distintos grupos de redes sociales vinculados con la comunidad estudiantil del plantel y de la FES Acatlán para solicitar apoyo en su localización, sin embargo las autoridades universitarias no dieron más detalles del caso o si hubo formalmente un ficha de búsqueda o los avances.

PUBLICIDAD

Los episodios anteriores constituyen parte del contexto de inseguridad del plantel, donde autoridades universitarias y de Naucalpan, deberán reforzar el trabajo conjunto en bien de la comunidad estudiantil.