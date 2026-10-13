No era uno de los más antiguos: un fósil de 345 millones de años revolucionó tres décadas de certezas evolutivas

Descubierto en Escocia en 1984, el ejemplar de 345 millones de años tuvo un rol central en los debates sobre el origen de los amniotas (American Museum of Natural History (AMNH))

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Un equipo del Museo Americano de Historia Natural, la Universidad de Oxford y el Centro Europeo de Radiación Sincrotrón, concluyó que Westlothiana lizziae, un fósil considerado durante casi 3 décadas uno de los reptiles más antiguos conocidos, no era un antepasado de los reptiles.

Según el trabajo publicado en Nature y divulgado en Phys.org, el ejemplar, apodado “Lizzie”, fue descubierto en Escocia en 1984 y tiene 345 millones de años.

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Desde 1990 fue una pieza central en los debates sobre el origen y la cronología de los amniotas, el grupo de vertebrados que reúne a reptiles, aves y mamíferos.

La nueva revisión indica que el animal tenía branquias internas y otros rasgos anatómicos propios de un linaje más antiguo. Por ello, los investigadores plantean que llevaba una vida acuática o anfibia, en lugar de una terrestre.

La anatomía interna contradijo la apariencia externa

Un análisis con rayos X determinó que el fósil Westlothiana lizziae no es un antepasado de los reptiles (American Museum of Natural History (AMNH))

La interpretación inicial de Lizzie se basaba principalmente en la superficie de 2 fragmentos de roca aplastados que conservaban un esqueleto casi completo. Sus 4 extremidades y las puntas de sus dedos, similares a garras, la diferenciaban de otros animales de su época, cuyas extremidades se asemejaban más a aletas.

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Sin embargo, el fósil estaba deformado y su anatomía interna no podía observarse sin atravesar la roca. Por eso, el equipo utilizó escaneos de rayos X en la Instalación Europea de Radiación Sincrotrón en Grenoble, Francia, para reconstruir partes del cuerpo ocultas desde el hallazgo.

El examen reveló un cráneo primitivo, branquias internas osificadas —es decir, endurecidas como hueso— y una boca similar a la de un pez, con miles de dientes diminutos. Según los autores, esas características impiden clasificar a Westlothiana como un ancestro de los reptiles.

“Lizzie ha sido un ícono de la evolución temprana de los amniotas durante décadas”, afirmó Xavier Jenkins, investigador postdoctoral de la División de Paleontología del museo y coautor principal. “Pero cuando finalmente pudimos ver el interior del fósil, encontramos un animal que se veía muy diferente de lo que esperábamos”, sostuvo.

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Los cinco dedos surgieron en linajes acuáticos

El estudio sostiene que las extremidades con cinco dedos y garras surgieron en integrantes acuáticos del linaje de los tetrápodos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión modifica el significado evolutivo de varias características que se atribuían a los primeros animales terrestres. Entre ellas están las garras y la estructura de las extremidades con 5 dedos en manos y pies, una condición presente en mamíferos y reptiles.

El estudio sostiene que esos rasgos ya existían en integrantes más antiguos y acuáticos del linaje de los tetrápodos; este grupo comprende a los animales de 4 extremidades, entre ellos los amniotas y los anfibios.

“Los rasgos sorprendentemente primitivos del cráneo nos muestran que Lizzie no solo no era un reptil, sino que pertenecía a un linaje mucho más antiguo”, señaló Ben Igielman, coautor principal, quien comenzó la investigación durante sus estudios de posgrado en la Universidad de Oxford.

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Además, añadió que “las apariencias engañan” y que el fósil “llevaba un estilo de vida completamente diferente al que creíamos”. Por eso, cuestiona que la forma de las extremidades defina la evolución de una especie.

El hallazgo obliga a revisar antiguas huellas con garras

El escaneo por sincrotrón en Francia reveló la presencia de branquias internas osificadas y una boca con miles de dientes en el fósil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también afecta la lectura de otras pruebas fósiles. Algunas huellas se habían usado para sostener que los amniotas surgieron en el período Devónico, hace más de 359 millones de años, debido a que muestran animales que caminaban en 4 patas con dedos terminados en garras.

Pero si parientes tempranos de los tetrápodos, como Lizzie, también poseían garras, una huella con dedos en forma de garra ya no basta para identificar a un amniota. Es posible que ciertos rastros atribuidos a los primeros reptiles hayan sido dejados por integrantes más primitivos y anfibios de ese linaje.

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Roger Benson, conservador de paleontología del Museo Americano de Historia Natural y coautor del trabajo, calificó el resultado como “una gran sorpresa”.

“Aunque hoy en día consideramos a los anfibios más “primitivos” que a los reptiles, algunos rasgos de estos últimos ya estaban presentes en el ancestro común de ambos grupos”, indicó.

Jenkins resumió que características asociadas a la vida en tierra, como un pie parecido al de un reptil, no fueron exclusivas de los tetrápodos terrestres. “Se acumularon gradualmente en sus parientes cercanos, en animales que aún vivían dentro y fuera del agua”, sostuvo.