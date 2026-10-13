CDMX utilizará 510 cámaras para vigilar la marcha de trabajadores del IMSS este 13 de octubre

La movilización abarca Paseo de la Reforma e Insurgentes Sur a la altura de las colonias Roma y Condesa. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

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Según el C5 de la Ciudad de México, este 13 de octubre acompaña la marcha de trabajadores del IMSS con 510 cámaras de videovigilancia para dar seguimiento a la movilización y atender emergencias.

La ruta inicia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanza por Avenida Cuauhtémoc hasta Avenida Juárez. Desde ahí contempla dos trayectos: uno hacia la Plaza de la Constitución, conocida como Zócalo, y otro por Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, antes de incorporarse a Avenida Insurgentes Sur, a la altura de las colonias Roma y Condesa.

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El sistema de videovigilancia del C5 está distribuido en 146 sitios ubicados a lo largo del recorrido y en zonas aledañas. El operativo también incluye 160 altavoces para emitir mensajes preventivos y 125 botones de auxilio para solicitar atención ante emergencias.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, señaló que la videovigilancia permite dar seguimiento a las movilizaciones y coordinar la atención de emergencias.

Los trabajadores del IMSS marchan por mejoras laborales

El contingente salió del Centro Médico Nacional Siglo XXI y recorrerá avenida Cuauhtémoc hasta el Centro Histórico, con empleados activos, jubilados y pensionados del Seguro Social. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Trabajadores del IMSS realizan una megamarcha este martes 13 de octubre en CDMX, desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta Palacio Nacional, para exigir un aumento salarial mayor, contratación de personal y mejores condiciones en clínicas y hospitales, un día antes de que el sindicato someta a consulta su propuesta de incremento.

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La movilización comenzó a las 15:00 horas sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, y avanza hacia el Centro Histórico. La convocatoria contempló la participación de empleados activos, jubilados y pensionados del Seguro Social, además de integrantes de otras organizaciones sindicales y colectivos sociales.

El voto sindical se realizará el miércoles 14 de octubre. Las personas afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) decidirán si aceptan o rechazan el incremento aprobado por el Congreso Nacional de esa organización.

La oferta plantea un aumento global de 6.8%: 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Un sector de los inconformes considera insuficiente el ajuste al sueldo base y propone un incremento directo de 10%.

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Marcha saldrá de Cuauhtémoc rumbo a Palacio Nacional

Organizaciones de la CNTE, el ISSSTE, Pemex y el Metro se sumarían a la jornada de protesta del personal del Seguro Social. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El contingente partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI y se dirigirá a Palacio Nacional. Su desplazamiento podría complicar la circulación durante la tarde en las avenidas cercanas al punto de salida y en los corredores que conectan con el Centro Histórico.

Las vialidades que podrían registrar afectaciones son Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, avenida Insurgentes, Circuito Interior, Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Oriente y calzada de Tlalpan. El alcance de las complicaciones dependerá del recorrido de los manifestantes y de las medidas viales que determinen las autoridades.

A la protesta podrían sumarse docentes de la CNTE, así como trabajadores del ISSSTE, Pemex y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La convocatoria nacional ocurre después de movilizaciones realizadas el sábado 10 de octubre en CDMX, Campeche, Oaxaca y Querétaro.

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En Campeche, alrededor de 300 agremiados se concentraron frente al Palacio de Gobierno. En Oaxaca, los participantes exigieron cambios en las dirigencias nacional y estatal, mientras que en Querétaro cuestionaron el porcentaje de aumento salarial planteado.

Por su parte, en la capital, trabajadores inconformes realizaron bloqueos intermitentes en los carriles centrales de Paseo de la Reforma y protestaron frente a instalaciones del instituto.

Inconformes reclaman salarios, personal, medicamentos y cambios en la dirigencia sindical

Un grupo de manifestantes pide la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS. (X@OVIALCDMX)

Los trabajadores demandan mejores salarios y condiciones laborales, además de cambios en la atención médica que se brinda en las unidades del Seguro Social. También denuncian falta de personal, medicamentos e insumos en clínicas y hospitales.

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Entre sus exigencias están la contratación de empleados médicos y administrativos para atender las necesidades de las unidades, mejoras en la infraestructura y condiciones seguras en las instalaciones. También piden citas médicas oportunas para reducir las dificultades de acceso a consultas y servicios de salud.

Un grupo de manifestantes exige la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, así como la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario. Las inconformidades incluyen las cargas de trabajo y el suministro de materiales necesarios para atender a los derechohabientes.

El director del IMSS, Zoé Robledo, reconoció la presión en la capacidad de atención. (Instagram: Zoé Robledo)

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que acompañará la consulta del 14 de octubre para vigilar que se realice mediante voto personal, libre, directo y secreto.

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Olivos Hernández sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y afirmó que no habrá represalias contra quienes expresen sus inconformidades.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que la institución respeta el derecho de sus trabajadores a protestar y manifestó disposición al diálogo para atender los reclamos sobre las condiciones laborales y la operación de los servicios médicos.

Robledo reconoció que el crecimiento de la población derechohabiente y la atención de enfermedades crónico-degenerativas mantienen presión sobre la capacidad de respuesta del instituto. También admitió pendientes en el abasto de medicamentos, pese a que informó un suministro de 94%.

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