Tembló hoy, 13 de octubre de 2026, en Colombia: el sismo de magnitud 5,0 sacudió a Santander

El Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de 5.0 grados en Santander - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un sismo de magnitud 5,0 se registró este martes 13 de octubre de 2026 en Los Santos, Santander, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:24 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 149 kilómetros.

La institución indicó que el evento tuvo su epicentro a seis kilómetros de Los Santos, a nueve de Jordán y a 15 de Zapatoca. También precisó que el sismo fue analizado en forma manual a partir de registros de 69 estaciones.

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Hasta la más reciente actualización, se habían recibido 1.082 reportes ciudadanos sobre la percepción del temblor. La aceleración máxima del suelo fue de 17,79 cm/seg², según el boletín oficial.

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