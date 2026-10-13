Colombia

Tembló hoy, 13 de octubre de 2026, en Colombia: el sismo de magnitud 5,0 sacudió a Santander

El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico, que se registró a 149 kilómetros de profundidad

Una aguja metálica dibuja una gráfica de ondas en color verde brillante sobre una pantalla azul con mapas de fondo.
El Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de 5.0 grados en Santander - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un sismo de magnitud 5,0 se registró este martes 13 de octubre de 2026 en Los Santos, Santander, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:24 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 149 kilómetros.

La institución indicó que el evento tuvo su epicentro a seis kilómetros de Los Santos, a nueve de Jordán y a 15 de Zapatoca. También precisó que el sismo fue analizado en forma manual a partir de registros de 69 estaciones.

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Hasta la más reciente actualización, se habían recibido 1.082 reportes ciudadanos sobre la percepción del temblor. La aceleración máxima del suelo fue de 17,79 cm/seg², según el boletín oficial.

Noticia en desarrollo...

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